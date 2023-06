Jai Hindley voorspelt: “Het wordt een andere Tour de France dan normaal”

Jai Hindley staat dit weekend nog aan de start van het Criterium du Dauphiné, maar durft alvast vooruit te kijken naar de Tour de France. De Australiër voorspelt dat het de strijd om het algemeen klassement al vroeg zal losbarsten. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

In gesprek met SBS Sport vertelt hij: “Het wordt een gigantisch zware eerste week. Daarom zullen we een ander koersverloop dan normaal krijgen.”

“De etappes in het Baskenland zijn erg zwaar. De eerste dag alleen al is net een eendagkoers. Daarna volgt het hooggebergte al in de vijfde etappe en zesde etappe. De Tourmalet en de Aspin in de eerste week, dat is serieus werk.”

Anders dan de Giro

Een koersverloop zoals de Giro d’Italia, waarin alles aankomt op de laatste week en waarin de renners hun vorm rustig kunnen opbouwen in de ronde, verwacht hij dus niet.

“Vanaf dag een wordt het een gevecht om het klassement. Het is beter om in topvorm aan de start te staan dan om in vorm te komen tijdens de wedstrijden. Dat is moeilijk plannen, maar goed. Je moet er altijd vanaf dag 1 staan.”

Hindley, die vorig jaar de Giro d’Italia op zijn naam schreef, denkt dat hij een rol van betekenis kan gaan spelen in het klassement. “Het parcours ligt me goed. En er zit maar een tijdrit in. Toen ik het parcours zag, was ik super enthousiast.