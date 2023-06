Corona hakte er flink in bij Guillaume Martin: “Ik was constant moe”

Guillaume Martin koerste de laatste maanden naar de nodige ereplaatsen, maar kende een zeer moeizaam begin van het seizoen. De klassementsrenner van Cofidis laat in gesprek met Cyclism’Actu weten dat hij lange tijd last had van de naweeën van een coronabesmetting. “Ik wilde eigenlijk alleen maar slapen.”

Martin is normaal een renner die bijna altijd op de afspraak is voor zijn wedstrijden, maar dit voorjaar wilde het maar niet vlotten. In koersen als Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië kwam hij niet verder dan een verre ereplaats. Er is echter een verzachtende omstandigheid: de 29-jarige Fransman had last van (de naweeën van) een coronabesmetting.

“Eerder dit jaar werd ik ziek van corona en vanaf dat moment heb ik alleen maar daartegen gevochten. Ik werd meerdere keren ziek en dat heeft zo zijn invloed gehad op mijn resultaten. Ik was constant moe en wilde eigenlijk alleen maar slapen. Het is tot nu toe het zwaarste en meest teleurstellende seizoen uit mijn carrière, als ik het vergelijk met mijn ambities.”

Klaarstomen voor Tour

Het lijkt nu echter weer de goede kant op te gaan met Martin, die nog een maand de tijd heeft om zich volledig klaar te stomen voor de Tour de France. Komende zondag zal hij aan de start verschijnen van het Critérium du Dauphiné. “Ik ben zeker nog niet 100% fit, maar er is gelukkig nog tijd om te verbeteren. De Dauphiné is wel een goede indicator van hoe ik ervoor sta.”