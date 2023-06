Movistar heeft verklaring voor mindere presteren Mas in Critérium du Dauphiné

Enric Mas zal ook dit jaar weer als kopman van Movistar aantreden in de Tour de France, maar in het Critérium du Dauphiné – toch een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour – kwam de Spaanse klimmer niet in het stuk voor. Mas werd slechts zeventiende in het eindklassement, op bijna negen minuten van eindwinnaar Jonas Vingegaard.

Oud-renner Leonardo Piepoli, die tegenwoordig als coach werkzaam is bij Movistar, heeft echter wel een verklaring voor de mindere vorm van kopman Mas. “In het begin was er wel wat nervositeit, maar uiteindelijk ontdekten we dat er iets aan de hand was”, laat de Italiaan weten aan BiciPro. “Enric had last van dysenterie (een erge vorm van diarree, red.), maar hij vertelde het ons niet eerder uit angst dat hij excuses zou verzinnen.”

“We hebben nu tenminste een plausibele verklaring en kunnen weer in de juiste richting werken”, meent Piepoli. “We maken er dan ook geen drama van, al moeten we nu ook niet naar excuses zoeken: het ging niet snel genoeg. We zijn er allemaal van overtuigd dat het door zijn buik kwam. We moeten nu vooral de positieve dingen onthouden.”

Geen paniek

Piepoli maakt zich geen zorgen om zijn poulain. “De Dauphiné was nodig om een volgende stap te kunnen zetten richting de Tour. Dat de koers zelf rampzalig is verloren, zal onze aanpak niet veranderen. Enric heeft nog nooit goed gereden in de Dauphiné, maar deed het daarna wel altijd goed in de Tour. Hij weet dat hij goed heeft gewerkt. Dit kan je beter nu overkomen, dan in de Tour.”