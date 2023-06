Pooltips voor de Tour de France 2023 in WielerFlits Ploegleider

Daar zijn ze weer! Vijf kakelverse pooltips om je op weg te helpen met jouw wielerpool. WielerFlits geeft opnieuw een aantal tips voor jouw team voor de Tour de France. Die spitsen zich toe op ons eigen managementspel WielerFlits Ploegleider, maar ook in de verschillende andere spelletjes komen ze zeker van pas. Dus, doe er je voordeel mee!

Fred Wright – 5 europunten

De verslagenheid binnen Bahrain Victorious is groot na het overlijden van Gino Mäder. Toch zie je vaak dat ploeggenoten moed en extra motivatie uit zo’n triest moment halen. Wat dat betreft kun je maar beter rekening met Fred Wright houden. Een zeer sterke allrounder die daardoor ook altijd goed meekomt in de voorjaarsklassiekers. Maar ook in de grote rondes is hij altijd een smaakmaker.

Vorig jaar was hij nog dichtbij een ritzege in Saint-Etienne vanuit de vroege vlucht. Maar ook in de Vuelta a España die hij daarna reed, maakte hij indruk. Waar hij in de Tour twee keer mee zat met de beslissende vlucht, lukte dat in Spanje zelfs drie keer. Door een tweede plaats, twee derde plaatsten en twee vierde plaatsen werd hij ook tweede in het puntenklassement.

Ruben Guerreiro – 4 europunten

Het bergklassement is vaak een van de moeilijkst voorspelbare klassementen in een grote ronde. Vaak is het een goede klimmer die niet (meer) in aanmerking komt voor een top 10-notering óf het is een renner die er een concreet doel van maakt. Vorig jaar wilde Ruben Guerreiro dat doen, maar een val in al de tweede etappe voorkwam dat. Dit jaar koerst de Portugees voor Movistar en die ploeg heeft met Enric Mas een kandidaat voor het podium.

Na een sterk voorjaar heeft de Spanjaard het nu lastig en wellicht opent dat kansen voor andere renners. Guerreiro won al eens de bergtrui in de Giro d’Italia, werd tweede in die van de Vuelta en vijfde in de Tour. Hij toonde dit jaar zijn goede klimmersbenen met de eindzege in de Saudi Tour en een derde plaats in O Gran Camiño.

Jordi Meeus – 3 europunten

Goedkoop is niet altijd duurkoop. We denken spontaan terug aan de Giro, waar Jonathan Milan slechts drie europuntjes was en wel een van de beste presterende renners in het WielerFlits Ploegleider-spel bleek te zijn. Dat zou in de Tour ook zo maar kunnen gebeuren. Een van de goedkoopste sprintkopmannen van het spel, is dit keer Jordi Meeus.

Tijdens de start in Bilbao viert de Belg zijn 25ste verjaardag. Hij rijdt voor BORA-hansgrohe, waar hij de voorkeur krijgt op de vertrekkende Sam Bennett. Meeus is een sterke sprinter die op goede dagen met de besten kan meedoen om de zege. Wat in zijn voordeel spreekt is dat hij nu mag samenwerken met Danny van Poppel, een van de beste lead outs in de wereld. Dat zou weleens kunnen uitgroeien tot een aartsgevaarlijk duo.

Dylan van Baarle – 2 europunten

Eerlijk is eerlijk, de keuzes voor de renners van twee punten zijn best beperkt, op de renners van Uno-X na. Opvallend genoeg zitten er ook een aantal renners van Jumbo-Visma tussen, waaronder Dylan van Baarle. De Nederlandse ploeg is titelverdediger in de persoon van Jonas Vingegaard en hij gaat dan ook opnieuw vol voor eindwinst.

Renners van Jumbo-Visma die de ritten uitrijden die de Deen eventueel wint, krijgen daardoor een bonus via teampunten. Dat kan een mooi voordeeltje opleveren met een goedkope renner. Daarnaast moet je altijd rekening houden met een tegenvaller. In dat geval zijn alle renners van Jumbo-Visma in topvorm en kan de ex-winnaar van Parijs-Roubaix zijn felbegeerde ritzege in de Tour najagen.

Cees Bol – 1 europunt

De komende Tour de France kan een historische blijken te zijn. Sprintlegende Mark Cavendish gaat op zoek naar een 35ste etappezege, wat hem alleen recordhouder zou maken. Nu deelt hij die mijlpaal van 34 overwinningen nog met de beste wielrenner allertijden, Eddy Merckx. Bij zijn laatste Tourdeelname won de 38-jarige Brit liefst vier etappes. Toen was dat bij Quick-Step, dat over een van de beste sprinttreinen ter wereld beschikt.

Nu is dat bij Astana Qazaqstan, waar Cees Bol zijn lead out is. De 27-jarige Noord-Hollander is zelf echter ook snel en haalde in al zijn drie vorige deelnemers een of meerdere top 10-noteringen. In 2020 was hij nog akelig dichtbij een ritzege, toen alleen Wout van Aert sneller was in Privas. Ook dit seizoen verzamelde Bol al de nodige ereplaatsen.

