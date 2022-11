Ambitieuze Ben O’Connor: “Ik wil echt voor een top-5 gaan in de Tour”

Ben O’Connor richt zich ook in 2023 weer op de Tour de France en de Australische klimmer van AG2R Citroën legt de lat behoorlijk hoog. De 26-jarige renner hoopt, na een vierde plaats in de Tour van 2021, ook volgend jaar weer top-5 te rijden in de Franse ronde.

O’Connor keek in een interview met Cyclingnews onder meer vooruit naar de aankomende Ronde van Frankrijk. De klimmer gaat, zeker na een teleurstellende Tourcampagne in 2022, voor een goed eindklassement. “Ik ben nog niet klaar met de Tour en wil mijn prestatie uit 2021 herhalen. Ik wil echt voor een top 5-notering gaan. Dat is naar mijn idee ook mijn plek, maar of ik dat ook kan halen…”

“Het parcours van de komende Tour is alvast geweldig, al is het wel jammer dat er niet veel tijdritkilometers zijn opgenomen. Ik hou namelijk van het tijdrijden. Verder ziet het er gaaf uit. Er zijn veel zware etappes en enkele flinke bergritten. We hebben ook een goede ploeg voor de Tour. Ik zie geen reden waarom we in 2023 niet zouden kunnen presteren.”

Progressie

O’Connor heeft naar eigen zeggen behoorlijk veel progressie geboekt sinds zijn vierde plaats in de Tour van 2021. “Ik heb een goed jaar achter de rug, heb bijna overal top-10 gereden. In 2021 lukte dat pas voor het eerst in de Ronde van Romandië. Het geeft wel aan welke stappen ik heb gezet.” De ronderenner was dit jaar – in aanloop naar de Tour – onder meer derde in het Critérium du Dauphiné, vijfde in de Ronde van Romandië en zesde in de Ronde van Catalonië.