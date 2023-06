Superieure Vingegaard zet puntjes op de i, maar: “Nog wel wat werk voor de Tour”

Er stond werkelijk geen maat op Jonas Vingegaard in de 75ste editie van het Critérium du Dauphiné. De Deen won niet alleen twee etappes, maar was bovenal de beste in het eindklassement. Het verschil met de nummer twee, Adam Yates, was na acht etappes meer dan twee minuten.

Vingegaard zette de voorbije dagen zijn favorietenrol voor de komende Tour de France extra in de verf. De Deense kopman van Jumbo-Visma liet zondag in de zware slotrit naar Grenoble weer zijn klasse zien en zette de puntjes nogmaals op de i. “Het is echt groots om deze ronde te winnen. Het is een van de grootste wedstrijden op kalender. Ik ben heel erg blij”, waren zijn eerste woorden in het flashinterview.

Vingegaard was niet alleen blij met zijn eigen benen, maar ook met het werk van zijn ploeggenoten. “De ploeg reed ook vandaag weer supersterk. Het is echt geweldig om te zien. Ik was de hele tijd omringd, ik zat nooit alleen. Ze hebben dat vandaag echt perfect gedaan. In de finale voelde ik me nog goed en heb ik het nog geprobeerd.” Vingegaard wist zo nog wat tijd te pakken op zijn rivalen voor het algemeen klassement, maar de ritzege ging naar vluchter Giulio Ciccone.

Op naar de Tour

Dit mag de pret echter niet drukken. “Ik mag heel erg tevreden zijn met deze week. Ik ben in goede vorm en ook de ploeg reed geweldig. Ik ben wel een beetje verrast dat de verschillen in het klassement zo groot zijn, maar ik weet dat ik momenteel in een goede conditie verkeer.”

De Deen kan nu met vertrouwen toewerken naar zijn absolute hoofddoel: de Tour de France. Is Vingegaard nu al in topvorm, of komen er nog een paar procentjes bij? “Ik ga nu een paar dagen relaxen en zal me vervolgens klaarstomen voor de Tour. Ik heb nog wel wat werk te doen, maar niet zoveel meer”, klinkt het drie weken voor de Tourstart in Bilbao.