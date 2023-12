Niels Bastiaens • vrijdag 1 december 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Wereldbeker Flamanville 2023 – Afwezigen bij de vrouwen, full house bij de mannen

De tweede halte van het crossweekend ligt in het Franse Flamanville. Bij de mannen krijgen we een upgrade in het deelnemersveld, ten opzichte van de dag voordien in Boom, terwijl enkele toppers bij de vrouwen de reis naar Frankrijk niet zullen maken. De afwezigen hebben echter ongelijk, want in Flamanville ligt een snel, maar idyllisch parcours. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Cyclocross Flamanville

Mannen

2022: Eli Iserbyt (Wereldbeker)

2021: geen editie

2020: Clément Venturini (Frans kampioenschap)

2018: Francis Mourey (Coupe de France)

2017: Clément Venturini (Coupe de France)

2016: geen editie

2015: Clément Venturini (Coupe de France)

2014: regionaal kampioenschap

2013: Francis Mourey (Coupe de France)

Vrouwen

2022: Fem van Empel (Wereldbeker)

2021: geen editie

2020: Amandine Fouquenot (Frans kampioenschap)

2018: Marlene Petit (Coupe de France)

2017: Christine Majerus (Coupe de France)

2016: geen editie

2015: Caroline Mani (Coupe de France)

2014: regionaal kampioenschap

2013: Pauline Ferrand-Prévot (Coupe de France)

Vorige editie

Wereldbeker veldrijden 2021-2022

Uitslag mannen – Manche 14 in Flamanville

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 59s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m12s

4. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m39s

5. Kevin Kuhn (Tormans-Circus) op 1m44s

Wereldbeker veldrijden 2021-2022

Uitslag vrouwen – Manche 14 in Flamanville

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Puck Pieterse (Alpecin-Fenix) in z.t.

3. Blanka Kata Vas (SD Worx) op 23s

4. Inge van der Heijden (777) op 1m29s

5. Silvia Persico op 1m33s

Parcours

De Wereldbeker van Flamanville kennen we vooral van de idyllische omgeving van het Château de Flamanville. De organisatie verandert dit jaar weinig aan het parcours, maar één opvallende nieuwigheid is er wel.

“Vroeger ging het parcours gewoon naast de gracht, naast de straat waar de campers stonden”, legt Chris Mannaerts, Head of Cyclocross bij Wereldbeker-organisator Flanders Classics, ons uit. “Nu is er parallel een ponton over de slotgracht aangelegd, zodat ze die weg niet meer moeten overgaan.”

Een tweede opvallende verandering in het parcours, is de verlegging van de balkenpassage. “Die liggen nu niet meer naast de materiaalpost, maar vlak voor de finish. Aan het einde van een hopelijk spannende cross, zoals we die vorig jaar kregen, kan dat nog wel een rolletje spelen”, denkt Mannaerts.

Verder moet de Wereldbeker in Flamanville voor de renners een verademing worden. “Het bolt daar goed, we krijgen zeker geen moddercross. Zelfs bij hevige regenval zal het daar altijd redelijk goed berijdbaar blijven. Ik denk dat de renners daar wel nood aan zullen hebben, na het zware werk van de afgelopen weken. Het moet niet altijd zware kost zijn.”

“Het blijft een fantastisch decor, die omgeving rondom het kasteel”, zegt Mannaerts. “Het is een redelijk typisch Frans parcours. Er zijn minder van die glooiende bochten dan in Troyes, maar de renners zullen wel geregeld recht op de pedalen moeten staan. Er zijn nooit lange of écht lastige hellingen, maar ze zullen wel vaak moeten optrekken van en naar het water.”

Programma en info

Programma zondag 3 december 2023

12.00 uur: Junioren mannen en vrouwen

13.40 uur: Elite vrouwen en beloften

15.10 uur: Elite mannen en beloften

Locatie

1 Rue du Château, 50340 Flamanville, Frankrijk

Publieksinformatie

Tickets kosten 18,5 euro aan de kassa en in voorverkoop op de website van de organisatie. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen. Ook aan de kassa zijn nog tickets te verkrijgen.

Praktische info

Favorieten mannen

In tegenstelling tot daags voordien in de Superprestigemanche van Boom, zijn ditmaal wel alle toppers van het moment present. Extra interessant is juist dat enkele kanshebbers met extra frisse benen aan het vertrek zullen komen in Flamanville!

Lars van der Haar is een van hen. Dat frisse benen hebben niet áltijd een voordeel moet zijn, bleek twee weken geleden nog. In Troyes trok de ervaren Nederlandse kampioen wel erg voortvarend van start, om aan het slot zijn meerdere te moeten erkennen in Eli Iserbyt. Intussen zijn we weer twee weken verder en Van der Haar blijft – slim als hij is – zijn crossjes uitkiezen. Dat zou hem moeten helpen om nog meer frisheid aan de dag te leggen. Van der Haar houdt bovendien van de snelle omloop met de korte oplopende stukjes, zoals in Flamanville. Daar kan hij zijn explosiviteit maar al te goed kwijt.

Dezelfde argumenten zouden we kunnen gebruiken voor Van der Haars ploegmaat Pim Ronhaar. De Nederlandse winnaar van Dendermonde en Dublin houdt weliswaar meer van ‘stoempersparcoursen’ zoals de twee Wereldbekermanches die hij won. Maar met extra frisse benen, moet de renner van Baloise Trek Lions ook in Flamanville uit de voeten kunnen. Thibau Nys, die derde sterke beer van de ploeg van Sven Nys, is de laatste weken niet meer de beste versie van zichzelf, en kiest ditmaal voor een dubbel weekend. Het is afwachten hoe dat uitpakt.

Degene die Van der Haar het vuur het dichtst aan de schenen moet leggen, is Eli Iserbyt. Alleen zagen we in Dublin wat tekenen van vermoeidheid. Niet onlogisch natuurlijk, als je erop naslaat wat voor programma Iserbyt aan het afwerken is. Ooit zal de tank weleens leeg moeten zijn, redeneerde hij ook zelf. Maar voorlopig is dat nog altijd niet het geval. We verwachten Iserbyt meer zaterdag dan zondag, maar het parcours in Flamanville is hem ook op het lijf geschreven. Schrik dus niet als hij er wederom een streepje bij zijn al indrukwekkende seizoensreeks doet.

We zijn ook benieuwd hoe Joris Nieuwenhuis terug is gekomen van zijn tiendaagse trainingsstage, en of Laurens Sweeck voor het eerst sinds lange tijd gespaard blijft van pech. Ook de voormalige Belgisch kampioen kan namelijk wel een finale rijden. Net als Michael Vanthourenhout, de Europese kampioen die zonder ongelukken in Kortrijk weer met de overwinning had kunnen aanknopen. Niels Vandeputte, Gerben Kuypers en Zwitser Kevin Kuhn kunnen verrassen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lars van der Haar

** Eli Iserbyt, Thibau Nys

* Pim Ronhaar, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout

Favorieten vrouwen

Opvallend: wereldkampioene Fem van Empel en Nederlands kampioene Puck Pieterse maken het tripje naar Frankrijk niet. De 650 kilometer naar Flamanville (ofwel zeven uur met de wagen) zijn nochtans goed haalbaar na de zaterdagcross van Boom, maar de twee kiezen ervoor om vooral nog enkele weekends te rijden, zo legden ze ons eerder deze week uit.

Begrijpelijk natuurlijk, gezien hun 21-jarige leeftijd. Iemand als Ceylin del Carmen Alvarado is natuurlijk ook nog jong, maar op haar 25e heeft ze eindelijk weer de beste versie van zichzelf teruggevonden. Voor haar moet het dus geen probleem zijn om tweemaal goed te presteren. Alvarado rekende in Troyes nog af met een herboren Lucinda Brand en de terugkerende Puck Pieterse, waardoor we nog niet meteen moeten verwachten dat haar rol is uitgespeeld.

Diezelfde Lucinda Brand zal ook in Flamanville proberen het leven van Alvarado zuur te maken. Echter is het parcours een pak sneller en technischer dan vorige week in Dublin, waardoor Alvarado toch wat in het voordeel zou moeten zijn. Brand kan op haar beurt haar grote motor uitspelen op de lange rechte stukken. Dat zou weleens een leuke strijd tot aan het einde kunnen opleveren. Zeker als je weet dat Brand – in tegenstelling tot Alvarado – de cross van Boom op zaterdag links heeft laten liggen.

Wat Brands ploeggenote Shirin van Anrooij betreft, tasten we op dit moment nog wat in het duister. Na de Wereldbekermanche in Waterloo ging de riem er even af voor haar, na een zwaar wegseizoen. “Het is altijd een beetje afwachten, wat het ook extra spannend maakt om aan de start te staan”, vindt Van Anrooij zelf. De afgelopen weken was er voor de wereldkampioene bij de U23 meer ruimte voor specifieke crosstrainingen, maar eigenlijk is haar crossprogramma vrij beperkt. Het is dan ook de vraag of we deze winter de allerbeste Van Anrooij in het veld zullen zien.

Kata Blanka Vas is de onbekende factor, maar een derde plaats in de vorige editie van Flamanville bewijst alleszins dat dit parcours als gegoten bij de jonge Hongaarse past. Verder komt ook de Luxemburgse Marie Schreiber, ploegmate van Vas bij SD Worx, steeds beter voor de dag. En Inge van der Heijden, Française Hélène Clauzel en Marion Norbert-Riberolle mag je ook nooit uitvlakken voor een ereplaats.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Lucinda Brand, Shirin van Anrooij

* Kata Blanka Vas, Marie Schreiber, Marion Norbert-Riberolle

Weer en TV

Meteovista voorspelt voor zondag een grijze dag in Flamanville. Maximale temperaturen tot 7 graden Celsius en 3 millimeter neerslag maken er geen al te aangename bedoeling van voor het opgekomen publiek. Ook de wind, 4 Beaufort uit het zuiden, lijkt ons niet al te aangenaam.

Sporza zendt de Wereldbekers van de mannen en vrouwen elites zondag uit op VRT1 vanaf 13.30 uur. In Nederland zijn meerdere opties mogelijk: Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ hanteren hetzelfde tijdschema, maar er is ook een livestream bij de NOS.