Fem van Empel klopt Puck Pieterse na tweestrijd in Wereldbeker Flamanville

Fem van Empel heeft zondag de Wereldbeker veldrijden in het Franse Flamanville gewonnen. De Nederlandse belofte van Pauwels Sauzen-Bingoal was de beste na een spannende tweestrijd met landgenote Puck Pieterse. Blanka Kata Vas mocht als nummer drie mee het podium op.

Bij afwezigheid van een groot aantal toppers had Inge van der Heijden de beste start in Flamanville, terwijl ook Eva Lechner, Fem van Empel en Puck Pieterse op de voorposten te vinden waren. Blanka Kata Vas kwam iets langzamer op gang, maar schoof snel op in de eerste ronde. Vooraan wisten Van Empel en Pieterse al snel een gat te slaan.

Achter hen vormden Vas, Van der Heijden en Italiaans kampioene Silvia Persico de eerste achtervolgende groep. Op het technische parcours, waar voor het eerst in lange tijd weer publiek welkom was om de crossers aan te moedigen, wist het drietal de oversteek te maken naar het kopduo. Dat gebeurde vlak voor de eerste passage aan start-finish.

Pieterse en Van Empel maken indruk

In de tweede ronde nam Pieterse, als leidster in het U23-klassement van de Wereldbeker en nummer drie in het algemene klassement, het heft in handen. Ze reed een drietal seconden weg bij Van Empel en zette Vas op vijftien tellen achterstand. Het duel tussen de twee Nederlandse beloftes bleef spannend, want Van Empel hield de druk constant en sloot bij het ingaan van de vierde ronde (van de zes) aan.

Vooraan werd het tempo wat gedrukt voor Van Empel, waardoor nummer drie Vas uit de achtergrond tijd kon goed maken. Maar het gat was te groot voor de Hongaarse om het gat van twintig seconden volledig te dichten. Pieterse en Van Empel wisselden elkaar af in de laatste rondes, maar konden elkaar niet definitief afschudden. Het kwam daardoor aan op de laatste ronde in Normandië.

Spannende finale

Van Empel zette druk bij de trappen, maar Alpecin-Fenix-renster Pieterse vocht zich terug in het wiel van haar concurrente van Pauwels Sauzen-Bingoal. De Brabantse had continu het initiatief, waardoor ze de Amersfoortse flink uitdaagde. Pieterse plaatste heuvelop nog een versnelling, maar Van Empel reageerde daar goed op.

Het draaide daardoor uit op een sprint-à-deux. In de oplopende finishstraat leek Van Empel de kop te pakken, maar ze liet zich verrassen door Pieterse. Die ging vroeg aan, maar kon het niet volhouden tot op de streep. Van Empel wist daardoor in extremis nog de zege binnen te halen. Het is voor haar de tweede Wereldbeker-zege van dit seizoen, na haar eerdere overwinning in Val di Sole. Pieterse wacht nog altijd op een Wereldbeker-overwinning.

Wereldbeker veldrijden Flamanville 2022

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel

2. Puck Pieterse

3. Blanka Kata Vas

4. Inge van der Heijden

5. Silvia Persico

6. Hélène Clauzel

7. Manon Bakker

8. Eva Lechner

9. Marion Norbert Riberolle

10. Alicia Franck