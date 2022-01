Eli Iserbyt is een klasse apart in Wereldbeker Flamanville

Eli Iserbyt heeft zondag met overmacht de winst gegrepen in de Wereldbeker van Flamanville. In Normandië was de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal een klasse apart, want de concurrentie volgde op ongeveer een minuut achterstand. Toon Aerts kwam als tweede over de meet, Michael Vanthourenhout als derde.

Toon Aerts schoot uit de startblokken, maar ook het Pauwels Sauzen-Bingoal-drietal Toon Vandebosch, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt kende een goede start. Sterker nog, toen Aerts wegzakte reed met Michael Vanthourenhout een kwartet van de rood-zwarte formatie op kop. Corné van Kessel, Joshua Dubau en Aerts maakten het zevental op kop compleet.

Iserbyt rijdt weg van Aerts en Vanthourenhout

Sweeck en Iserbyt, die al zeker is van eindwinst in de Wereldbeker, probeerden te profiteren van het overtal van de ploeg, maar zij slaagden er niet in een definitief gat te slaan. Ondertussen hadden Dubau en Vandebosch flink wat moeite om de andere vijf te volgen. In de derde ronde (van de acht) koos Iserbyt het ruime sop, waarmee hij Aerts en Vanthourenhout in de achtervolging dwong.

Aerts moest al het werk alleen doen, maar zag Iserbyt aan de horizon verdwijnen. Na drie rondes was het verschil elf seconden en die voorsprong wist Iserbyt alsmaar verder uit te breiden. Achter hem ging het tempo van Aerts niet hard genoeg, waardoor Vanthourenhout zelf op jacht ging naar zijn ploegmaat. De kopman van Baloise-Trek Lions kwam echter terug bij Vanthourenhout.

Zesde Wereldbeker-zege voor Iserbyt

Aan Iserbyt was echter niets te doen in Normandië. Met nog drie rondes te gaan had hij een voorsprong van liefst 41 seconden op zijn twee achtervolgers. Dat werden er later drie, omdat Sweeck kwam aansluiten bij Aerts en Vanthourenhout. In de slotfase werd het daar ook een man-tegen-mangevecht, dat Aerts in zijn voordeel besliste.

Iserbyt viel niet meer stil in de finale en voegde zo een zesde Wereldbeker-zege toe aan zijn seizoenstotaal. Eerder won hij ook in Waterloo, Iowa, Overijse, Koksijde en Besançon. Aerts en Vanthourenhout mochten met hem mee het podium op. Corné van Kessel was op de zevende plaats de beste Nederlander.

Wereldbeker veldrijden Flamanville 2022

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt

2. Toon Aerts

3. Michael Vanthourenhout

4. Laurens Sweeck

5. Kevin Kuhn

6. Jens Adams

7. Corné van Kessel

8. Toon Vandebosch

9. Joshua Dubau

10. Timon Ruegg