Niels Bastiaens • donderdag 30 november 2023 om 12:28

Zo werken Fem van Empel en Puck Pieterse toe naar hun piek in het crossseizoen

Special Tot nu toe rekenen toptalenten Fem van Empel en Puck Pieterse (beide 21) de cross nog altijd tot een van de belangrijkste disciplines in hun carrière. Maar de twee moeten ook tijdens hun crosswinter rekening houden met hun doelstellingen in de andere disciplines. Hoe ze dat aanpakken, vertellen de twee in gesprek met WielerFlits.

Van Empel: “Duurtrainingen met het oog op de weg”

Aan Van Empel was in haar eerste acht crossen van het jaar weinig tot niets te doen. De wereldkampioene reed in bijna elke wedstrijd een minuut van de rest weg, maar laste na het EK in Pontchâteau drie stevige trainingsweken in. “In Spanje heb ik niet stilgezeten en gewoon goed mijn trainingen kunnen afwerken. Het was heel fijn om eens in mooi weer te kunnen trainen”, legt Van Empel uit.

De renster van Jumbo-Visma werkte daar echter niet specifiek aan haar voorbereiding op de rest van het crossseizoen. Want ook op de weg wil ze volgend jaar haar horizonten verbreden. “Ik heb vooral lange duurtrainingen gedaan, met de focus op het wegseizoen. Het is lastig om tijdens een drukke crosswinter steeds je trainingen goed te blijven doen, zeker gezien de huidige weersomstandigheden. Dan moet je wel keuzes maken. Ik wilde aan de basis blijven werken en denken aan de lange termijn.”

Maar daarom is Van Empel deze crosswinter niet per sé minder ambitieus. “Het WK is een groot doel, maar er wachten de komende weken nog genoeg crossen waar ik graag voorin wil rijden. Zonder daarbij mijn trainingen uit het oog te verliezen. Ik ben nog altijd jong en wil liefst maar één cross per weekend rijden. De focus zal daarbij liggen op de X2O Trofee.” Van Empel leidt dat klassement alvast.

Pieterse: “Iets totaal anders dan mountainbiken”

Dat andere toptalent, Puck Pieterse, koos voor een volledig andere aanpak. Afgelopen zomer ging ze voor een succesvolle mountainbikecampagne. Ook op de Olympische Spelen in Parijs wil ze daarmee scoren, haar voorbereiding op de cross was daarom niet ideaal. “Het is iets anders dan crossen natuurlijk. In de cross is het lastiger om herstelmomenten te vinden”, zegt Pieterse. “Die zijn er bijna niet. In het mountainbiken moet je drie à vier minuten hard omhoog rijden, maar in de afdalingen kan je de benen dan wel weer stilhouden. Dat is een totaal andere inspanning voor je lichaam.”

Voor Pieterse, die vorig seizoen geregeld Van Empel aftroefde, is er dus werk aan de winkel. “Ik denk dat ik nog stappen kan maken, het zou nu week na week beter moeten gaan.” Al blijft het voor de Nederlandse kampioene lastig om haar niveau in te schatten. “Op de mountainbike rij je de hele tijd op dezelfde fiets, waardoor je kan zien welke vermogens je bergop rijdt. Tijdens een cross wissel je constant van fiets. Dus weet ik niet hoever ik van mijn niveau van afgelopen winter zit, maar op de trainingen gaat het goed.”

Pieterse zal, zelfs met de mountainbikeplannen in haar achterhoofd, niet knippen in haar crossprogramma. Tot en met het WK in het Tsjechische Tabor komt ze elk weekend in actie, met een iets drukker programma tijdens de kerstperiode. “Maar mijn piek ligt deze keer wel op het WK, of dat is toch de bedoeling”, verkondigt de 21-jarige alleskunner.