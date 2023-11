dinsdag 28 november 2023 om 12:50

Château de Flamanville voor de tweede keer gastheer van de Wereldbeker

Het idyllische domein van het Château de Flamanville krijgt ook dit jaar zijn kans in de Wereldbeker. Maar ook voorheen stond de wedstrijd jarenlang in de Coupe de France geprogrammeerd. WielerFlits neemt je mee in de historie van de Franse cross.

In het dorp Flamanville, aan de westkust van Normandië, wonen slechts een kleine 1800 inwoners. Het dorpje is gelegen middenin de Cotentin. De regio betreft een schiereiland en is een van de zogenaamde régions naturelle in Frankrijk. Voor de kust van Flamanville liggen de Kanaaleilanden, autonoom bezit van de Britse Kroon. Ze vallen niet onder het Verenigd Koninkrijk en zijn bekend als belastingparadijs. Flamanville zelf staat voornamelijk bekend om de drie kerncentrales die het dorp rijk is.

De cross zelf vindt plaats op de terreinen van het Chateau de Flamanville. De veldrit werd in 2007 voor het eerst georganiseerd in de regionale crosscompetitie Coupe de Normandie. In de jaren die volgden werd de Cyclocross en Cotentin nationale veldrit, om in 2013 toe te treden tot de profrangen. Meteen werd Flamanville een manche in de Coupe de France. Na vier edities volgde het summum in januari 2020. Toen was in Flamanville namelijk het Frans kampioenschap.

In januari 2022 mocht de organisatie voor het eerst toetreden tot de Wereldbeker. Flanders Classics kijkt met plezier terug op die samenwerking, en ging in 2023 opnieuw voor een manche in het Franse dorpje. “Toen was het de voorlaatste wedstrijd van de Wereldbeker. We hadden ook veel positieve feedback gekregen van de renners, zeker omdat het spannende wedstrijden waren”, zegt Chris Mannaerts van Flanders Classics. “In Frankrijk krijgen we altijd te maken met heel professionele organisaties, die in de Coupe de France al wat ervaring hebben opgedaan en weten waar ze mee bezig zijn. Er komt ook altijd redelijk veel volk op af.”

De grootste slokop in Flamanville is Clément Venturini. De Fransman won er vier keer, waaronder zijn laatste van vier Franse titels veldrijden. Bij de vrouwen valt de naam van ex-wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot op, naast natuurlijk Fem van Empel, die zich tijdens de eerste Wereldbekercross op de erelijst zette.

Laatste winnaars Cyclocross Flamanville

Mannen

2022: Eli Iserbyt (Wereldbeker)

2021: geen editie

2020: Clément Venturini (Frans kampioenschap)

2018: Francis Mourey (Coupe de France)

2017: Clément Venturini (Coupe de France)

2016: geen editie

2015: Clément Venturini (Coupe de France)

2014: regionaal kampioenschap

2013: Francis Mourey (Coupe de France)

Vrouwen

2022: Fem van Empel (Wereldbeker)

2021: geen editie

2020: Amandine Fouquenot (Frans kampioenschap)

2018: Marlene Petit (Coupe de France)

2017: Christine Majerus (Coupe de France)

2016: geen editie

2015: Caroline Mani (Coupe de France)

2014: regionaal kampioenschap

2013: Pauline Ferrand-Prévot (Coupe de France)

In veldritseizoen 2023-2024 staat de Wereldbeker in Flamanville gepland op zondag 3 december 2023.