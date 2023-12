Niels Bastiaens • donderdag 21 december 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Wereldbeker Antwerpen 2023 – De Grote Drie kruisen de degens

Daags na de eerste clash tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Mol, krijgen de twee er nog een derde grote kanshebber bij. In Antwerpen maakt immers ook Tom Pidcock zijn opwachting, waardoor we het eerste gevecht tussen de Grote Drie zullen zien in de Koekenstad. WielerFlits blikt vooruit op de crossen bij de mannen en de vrouwen.

Historie

Laatste tien winnaars Antwerpen

Mannen

2022: Mathieu van der Poel

2021: Afgelast

2020: Mathieu van der Poel

2020: Laurens Sweeck (BK)

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Mathieu van der Poel

2013: Niels Albert

Vrouwen

2022: Fem van Empel

2021: Afgelast

2020: Denise Betsema

2020: Sanne Cant (BK)

2018: Denise Betsema

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Katherine Compton

Vorig jaar

Wereldbeker 2022-2023

Uitslag Antwerpen, mannen

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 23s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 34s

4. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 45s

5. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 54s

Wereldbeker 2022-2023

Uitslag Antwerpen, vrouwen

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) op 34s

3. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 1m12s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m30s

5. Inge van der Heijden (777) op 1m45s

Parcours

De omloop in Antwerpen is gelegen op Linkeroever, vlak naast de oever van – hoe raadt u het – de Schelde. Centraal staat het Sint-Annastrand, waar de organisatie al jaar en dag gretig enkele mooie zandpassages uittekent.

In 2022 trad Antwerpen toe tot de Wereldbeker. Toen nam Flanders Classics ook een eerste keer de organisatie volledig over van organisatiebureau Golazo. Dat ging gepaard met enkele grote wijzigingen. “De meest drastische was om de finish naar de dijk naast de Schelde te brengen. Dat wordt dit jaar gerespecteerd”, zegt Chris Mannaerts van Flanders Classics.

De duidelijkste verandering is deze keer de verlegging van de materiaalpost. “Die lag eerst op de wei naast de kunstmatige heuvel, die ieder jaar een drietal keer wordt aangedaan. Maar qua publieksflow lag dat nogal moeilijk. Een materiaalpost neemt veel plaats in, en we zaten in die zone vrij benepen. We hebben de post verlegd naar de camping, waar de renners vroeger parkeerden. Dat is een afgesloten zone, waar de entourage van de renners in alle rust kan staan.”

Dat brengt dan weer de nodige andere wijzigingen met zich mee. “Het gaat voor de coureurs allemaal redelijk gelijkaardig aanvoelen in vergelijking met vorig jaar, maar er is meer veranderd dan ze denken (lacht). Het zijn wel vaak dezelfde stroken, maar dan vanuit een andere hoek of in een ander tijdslot in het rondje. Daardoor valt het niet zo op. De features zijn nog steeds hetzelfde: de lange zandstrook vlak voor de aankomst, de kunstmatige heuvel en de zandlusjes aan de achterkant van het parcours. Al ligt dat zand er natuurlijk elk jaar anders bij.”

“Vorig jaar hadden we daar het parcours nog doorgetrokken tot buiten de omheining van de jachthaven, in de hoop dat de camera’s de skyline van de stad aan de overkant van de Schelde in beeld konden nemen”, zegt Mannaerts. “Nu draaien we vroeger terug, omdat we vorig jaar toch niet de beelden konden schieten waar we op gehoopt hadden. We gaan die kraan nog altijd gebruiken en je zal de kathedraal nu zelfs duidelijker zien. Dat is beter en maakt het parcours ook wat korter.”

Organiseren in Antwerpen blijft zo een hele uitdaging, vindt Mannaerts. “Er bevinden zich veel gebouwen waar we tussendoor moeten. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat het geen stop and go-cross wordt. Het is altijd een balans vinden en zorgen dat er voldoende volumestukken in de omloop zitten. We willen te allen tijde vermijden dat de renners om de vijftig meter in de remmen moeten. Ik denk dat we daar in geslaagd zijn, maar het is aan de renners om te oordelen.”

Programma en info

Programma zaterdag 23 december 2023

9.30 uur: Junioren mannen

10.30 uur: Junioren vrouwen

12.00 uur: Beloften mannen

13.40 uur: Elite en U23 vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Wandeldijk (Linkeroever), 2050 Antwerpen

Publieksinformatie

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €17,5 per stuk (tot en met vrijdag 22 december) via de website van de organisatie. Op de cross zelf zijn er ook tickets aan de kassa beschikbaar. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Website Wereldbeker

Deelnemerslijst mannen

Deelnemerslijst vrouwen

Favorieten mannen

Daags na het eerste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan het Zilvermeer in Mol, maken de twee zich op voor een nieuwe top-battle in het zand. Deze keer wel in de Wereldbeker, en in een sterker deelnemersveld. Tom Pidcock sluit immers aan, waardoor we de eerste driestrijd tussen de ‘Grote Drie’ krijgen.

Het moge duidelijk zijn dat Mathieu van der Poel een streep voor heeft op zijn twee concurrenten. Niemand weet wat hij op stage in Spanje heeft uitgestoken, maar het heeft duidelijk gewerkt. De manier waarop hij de rest al na een minuut of twee uit het wiel knalde in Herentals, was om schrik van te krijgen. Pidcock kwam het dichtst in de buurt, maar hij moest toen van ver komen. Het is nu de vraag of Van der Poel die lijn kan doortrekken tegen meer en straffere concurrenten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MVDP (@mathieuvanderpoel)

Daarvoor kijken we in de eerste plaats naar Wout van Aert. In zijn jonge dagen bestempeld als zandspecialist, maar het is intussen toch al van 2015 geleden dat hij Van der Poel nog eens te snel af was in Antwerpen. We kregen in het verleden wel vaak leuke duels tussen de twee op Antwerpse bodem, en vaak zelfs tot diep in de finale. Soms op het scherpst van de snee. In 2016 beschreef Van der Poel het nog als ‘propaganda for cyclocross’. Wij willen nu al tekenen voor een gelijkaardige strijd.

Tom Pidcock háát zandpassages. En dus wordt het in Antwerpen vooral proberen te volgen. Bovendien is Antwerpen geen gemakkelijk parcours om op te schuiven. Zowel in het zand als op de heuvel ligt de omloop vol met zogenaamde single tracks, en als de renner voor je een foutje maakt, kan je dat al snel een handvol seconden kosten. Een ramp voor de ex-wereldkampioen, die op startrij drie aan zijn opdracht zal moeten beginnen. We verwachten hem eerder over enkele dagen in Gavere.

Dan zien we eerder een renner van Baloise-Trek Lions op het podium staan. Joris Nieuwenhuis lijkt op papier de grootste kanshebber, gezien zijn goede techniek en vermogen op de rechte stukken. Ook Lars van der Haar lust zo’n zandpassage wel, terwijl Pim Ronhaar – die in Namen fantastisch tegengas bood tegen Pidcock – het toch meer van stoemp- en klimparcoursen moet hebben. Thibau Nys, net terug van een deugddoende stage in Spanje, is het grootste vraagteken. Is hij weer de Nys van de eerste seizoensmaand?

Tot slot zou ook Wereldbekerleider Eli Iserbyt niet misstaan op het podium. Cross na cross blijft de West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal zijn niveau halen, en dus rekenen we hem zeker bij de kanshebbers. Ploegmaat Michael Vanthourenhout stond hier vorig jaar nog op het podium, maar is nu niet in zijn beste doen. Helaas voor Laurens Sweeck geldt voor hem hetzelfde. Nochtans kickt hij op zandcrossen als deze.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Wout van Aert, Tom Pidcock

* Eli Iserbyt, Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar

Favorieten vrouwen

De hamvraag bij deze vrouwencross: is Fem van Empel weer volledig in orde? Een week geleden ging de dominante wereldkampioene onderuit op stage tijdens een trainingsritje. Op de koop toe werd ze ziek. “Vooral de brandwonden, op mijn ellebogen en net onder mijn knie maken het lastig. Een heel vervelende plek, net op de knieschijf. Het zal lang duren voor dat volledig hersteld is. Tijdens de cross was de pijn zeker aanwezig, maar met een beetje adrenaline voel je het een stuk minder”, zei ze na Herentals, waar ze tot de sprint moest wachten om Lucinda Brand te kloppen.

We zien Brand ook in Antwerpen als de grootste kandidaat om het Van Empel lastig te maken. De ervaren Nederlandse rijdt doorgaans goed door het zand, en kan haar kracht daarnaast goed kwijt op de vele rechte stukken naast de Schelde. Wat ploeggenote Shirin van Anrooij betreft, is het wat afwachten. Vorig seizoen zette ze met recht en reden haar voet soms naast Van Empel, maar voor haar primeert de weg steeds meer. “Shirin heeft een probleem met haar start. Dat is wel een dingetje nu. Ze doet minder crosstrainingen dan de rest en dat zie je toch wel”, aldus ploegleider Eric Braes in gesprek met onze website.

Ceylin del Carmen Alvarado toonde in Namen nog maar eens dat ze dit seizoen op een bijzonder hoog niveau rondrijdt. De Nederlandse heeft haar palmares zo grondig aangedikt, en zou op een goede dag ook lang bij Van Empel moeten kunnen blijven. Dat kan je ook zeggen van Puck Pieterse, die na een succesvolle mountainbikecampagne in het veld nog altijd haar zegeteller op nul ziet staan. Maar de Nederlandse kampioene heeft haar doelen pas tegen de kampioenschappen liggen.

Laura Verdonschot is de zandspecialiste uit België, Sara Casasola moet het namens de Italianen doen en Zoe Backstedt is de sterke Britse. Maar voor de rest kleurt het lijstje rensters die voor het podium meedoen, toch vooral Nederlands. Of durft u een topprestatie van iemand als Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Denise Betsema, Leonie Bentveld of Aniek van Alphen al op voorhand uit te sluiten?

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado

* Puck Pieterse, Zoe Backstedt, Shirin van Anrooij

Weer en TV

Volgens Meteovista moeten de supporters in Antwerpen zaterdag toch wat neerslag vrezen. Zo’n 3,5 mm in totaal is zeker geen ramp, maar aangenaam is anders. Na de middag komt de zon er gelukkig ook door, en met 11 graden Celsius liggen de temperaturen niet al te laag. De wind tot zo’n 4 Beaufort kan aan de boorden van de Schelde wel voor een koud gevoel zorgen.

Sporza is zaterdag vanaf 13.30 uur van de partij voor een live-uitzending van zowel de mannen als vrouwen eliterenners. Nederlandse kijkers kunnen tien minuten later terecht op Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+.