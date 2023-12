maandag 18 december 2023 om 10:18

Scheldecross blijft verbonden aan de doorbraak van Mathieu van der Poel

De Scheldecross staat al bijna twee decennia garant voor spektakel aan de boorden van de Antwerpse Schelde. Het duurde bijna tien jaar vooraleer de cross aan het strand van Sint-Anneke toetrad tot een regelmatigheidscriterium. In die tien jaar vonden wel een paar opmerkelijke edities plaats. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Op woensdag 11 januari 2006 werd de eerste editie van de Scheldecross verreden, toen een organisatie van het duo Luc Mattens-Peter De Peuter. Drie dagen na het BK in Tervuren zette Sven Nys zijn pas behaalde tricolore extra in de verf na een duel met Niels Albert.

Een van de meest memorabele edities is die van 2009, toen de wedstrijd drie kwartier later begon en met een kwart werd ingekort nadat een hond toevallig een granaat – echt waar – had gevonden op het ondergesneeuwde parcours. Pas na tussenkomst van politie en brandweer kon de veiligheid opnieuw gegarandeerd worden.

Nog een speciale editie: de overwinning van Niels Albert in 2013. Albert klopte in Antwerpen een 18-jarige Mathieu van der Poel, die toen nog voor een jeugdploeg van de broers Roodhooft reed. In zijn allereerste cross bij de profs legde hij meteen zijn kopman het vuur aan de schenen. Pas in de finale trok Albert het laken naar zich toe, maar stak achteraf de bewondering voor zijn jonge ploegmaat niet onder stoelen of banken.

Een andere mijlpaal in de geschiedenis van de Scheldecross is 2010, toen de veldrit werd overgenomen door organisatiebureau Golazo. Vijf jaar later maakte de Scheldecross zijn intrede in de Bpost Bank Trofee, dat we nu kennen als de X20 Badkamers Trofee.

In 2019 maakte de Scheldecross uitzonderlijk geen deel uit van een regelmatigheidsklassement. CrossIDee verzorgde er in januari het Belgisch kampioenschap: een duo-organisatie met Golazo, waarbij het ponton op de Schelde veel aandacht opeiste. Laurens Sweeck en Sanne Cant waren er de grote winnaars. De twee zandspecialisten maakten het verschil op het strand van Sint-Anneke, dat steeds een belangrijke rol in de wedstrijd speelt.

In 2022 volgde een nieuwe primeur. De veldrit werd namelijk voor het eerst georganiseerd als een manche in de Wereldbeker. Normaal gezien was dat een jaar eerder al het geval, maar een coronagolf gooide destijds roet in het eten. Mathieu van der Poel was al voor de zesde keer de beste in Antwerpen: een record. Bij de vrouwen moet Sanne Cant het stellen met vijf triomfen.

Laatste tien winnaars Antwerpen

Mannen

2022: Mathieu van der Poel

2021: Afgelast

2020: Mathieu van der Poel

2020: Laurens Sweeck (BK)

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Mathieu van der Poel

2013: Niels Albert

Vrouwen

2022: Fem van Empel

2021: Afgelast

2020: Denise Betsema

2020: Sanne Cant (BK)

2018: Denise Betsema

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Katherine Compton