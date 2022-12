Fem van Empel verslaat Puck Pieterse in Wereldbeker Antwerpen

Fem van Empel heeft, na drie tweede plaatsen, weer eens een Wereldbeker veldrijden gewonnen. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal vocht in het zand van Antwerpen andermaal een mooi duel uit met Puck Pieterse en trok dit keer wél aan het langste eind.

Net als in de voorgaande Wereldbekers schoten Puck Pieterse en Fem van Empel uit de startblokken. De twee jonge Nederlandse dames bleken al snel een klasse apart op het zanderige parcours in Antwerpen en hadden na één ronde al een mooie voorsprong te pakken op een wat meer spartelende Shirin van Anrooij. Die laatste probeerde nog wel de oversteek te maken, maar slaagde – mede door een fout – niet in haar missie en was al snel aangewezen op een eenzame strijd voor plek drie.

In de spits van de koers was het stuivertje wisselen tussen Pieterse en Van Empel. Laatstgenoemde stapelde in de openingsfase nog de foutjes op, maar kon toch telkens weer met ogenschijnlijk gemak terugkeren. Halfweg koers had Van Empel duidelijk haar ritme gevonden en dus probeerde ze haar land- en leeftijdsgenoot onder druk te zetten. De voorlopige zegekoningin wist enkele vlekkeloze zandpassages uit haar benen te schudden en maakte ook lopend de nodige indruk.

Van Empel toont zich de sterkste

De vogel leek na goed dertig minuten crossen gevlogen. Van Empel wist seconde per seconde uit te lopen op Pieterse, die vooral in de looppassages terrein moest prijsgeven. Van Empel keek niet meer achterom en wist haar voorsprong bij het ingaan van de slotronde te vergroten tot een vijftiental seconden. Dit bleek genoeg om uit de greep te blijven van Pieterse. Voor de nog altijd maar 20-jarige Van Empel is het alweer haar vijfde WB-zege van het seizoen, na eerdere overwinningen in Waterloo, Fayetteville, Tábor en Maasmechelen.

Pieterse moest na een sterke cross genoegen nemen met de tweede plaats, Van Anrooij eindigde – voor de vierde keer in deze wereldbekercampagne – als derde. Denise Betsema en Inge van der Heijnden vervolledigden de top-5. Laura Verdonschot was de eerste Belgische op de achtste plaats, Sanne Cant werd tiende. Pauline Ferrand-Prévot, een van de publiekstrekkers aan de start, gaf er onderweg de brui aan.

Wereldbeker veldrijden 2022-2023

Wereldbeker Antwerpen, uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 49m10s

2. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) op 34s

3. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 1m12s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m30s

5. Inge van der Heijden (777) op 1m45s

6. Manon Bakker (Crelan-Fristads) op 2m14s

7. Aniek van Alphen (777) op 2m41s

8. Laura Verdonschot (Vondelmolen-De Ceuster) op 2m48s

9. Marie Schreiber (Tormans Cyclo Cross Team) op 3m15s

10. Sanne Cant (Crelan-Fristads) op 3m31s