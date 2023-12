Niels Bastiaens • maandag 18 december 2023 om 12:18

Gehavende Fem van Empel: “Het zal lang duren voor ik volledig hersteld ben”

Video Wereldkampioene Fem van Empel boekte afgelopen zaterdag dan wel haar tiende crossoverwinning van het seizoen in even veel wedstrijden, maar de jonge Nederlandse had allesbehalve een degelijke voorbereidingsweek.

Een trainingskamp in Spanje met Jumbo-Visma moest voor Van Empel een belangrijke voorbereidingsweek richting de drukke kerstperiode worden. Echter gooiden zowel een verkoudheid als een valpartij op training roet in het eten. “Ik denk dat ik afgelopen week meer in bed heb gelegen dan ik op de fiets heb gezeten”, reageert ze voor de camera van WielerFlits.

“Dat was verre van een ideale voorbereiding”, aldus Van Empel. “Maandag ben ik op training hard onderuit gegaan in een afdaling. En dan kwam die verkoudheid er ook nog bovenop. Pas vrijdag zat ik voor het eerst weer op de fiets na een week ziekte.”

In de wedstrijd van Herentals oogde Van Empel dan ook niet zo dominant als we haar de vorige weken hebben gezien. Maar in de sprint troefde ze nog steeds vrij simpel landgenote Lucinda Brand af. “Het is wel eens leuk om een duel tot aan het einde te hebben. Lucinda geeft nooit op. In de sprint was het misschien niet heel gunstig om als eerste aan te gaan, maar als je het niet probeert, dan weet je het niet. Ondanks alle tegenslagen, was mijn piekpower nog altijd redelijk hoog. Daar kon ik op vertrouwen.”

Brandwonden

Toch had Van Empel behoorlijk wat last tijdens de wedstrijd. “Vooral door de brandwonden, op mijn ellebogen en net onder mijn knie. Een heel vervelende plek, net op de knieschijf. Het zal lang duren voor dat volledig hersteld is. Tijdens de cross was de pijn zeker aanwezig, maar met een beetje adrenaline voel je het een stuk minder.”

Uiteindelijk besloot ze uit voorzorg om de Wereldbekercross in Namen van zondag links te laten liggen. Van Empel kon op die manier wat rust inbouwen, met de drukke kerstperiode in het achterhoofd. Voor de Wereldbeker in Antwerpen zit ze terug in de Nederlandse selectie.