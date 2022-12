Mathieu van der Poel zegeviert in Wereldbeker Antwerpen, Wout van Aert tweede bij rentree

Mathieu van der Poel heeft de eerste confrontatie met Wout van Aert van dit veldritseizoen weten te winnen. In de Wereldbeker van Antwerpen maakte de Nederlander van Alpecin-Deceuninck al in de tweede ronde het verschil, waarna hij solo over de finish kwam in de zandcross. Van Aert (Jumbo-Visma) wist in zijn eerste cross knap tweede te worden, op ruime achterstand van Van der Poel.

Om klokslag 14.00 uur, een uur vroeger vanwege de tv-uitzendingen van het WK voetbal, gingen de mannen van start in Antwerpen. Voor het eerst dit seizoen met Tom Pidcock, Mathieu van der Poel en comeback kid Wout van Aert aan het vertrek, en Laurens Sweeck in de leiderstrui van de Wereldbeker.

Bliksemstart Van Aert en Van der Poel

Belgisch kampioen Wout van Aert moest vanop de tweede rij starten, maar dook als eerste het veld in. Ook Mathieu van der Poel schoot uit de startblokken: binnen no time reed hij bij de beste vijf. Wereldkampioen Pidcock miste zijn start en moest van buiten de top-25 achtervolgen.

Van Aert bepaalde het tempo in de openingsronde, voor Lars van der Haar, Van der Poel, Mees Hendrikx, Kevin Kuhn, Sweeck en Michael Vanthourenhout. In de eerste zware zandstroken werden de eerste verschillen gemaakt, waarna MVDP vroeg in de tweede ronde een demarrage plaatste. Hij sloeg direct een gat van negen seconden en dwong Van Aert, Van der Haar, Vanthourenhout en Sweeck in de achtervolging.

Van der Poel diept voorsprong uit

Er leek geen maat te staan op Van der Poel, die weinig last leek te hebben van zijn crash van gisteren in Boom. Elke kans, in het zand en op de grasstroken, benutte hij om zijn voorsprong te vergroten. In de derde ronde (van de zeven) liep hij even uit naar 20 seconden, maar Van Aert had een betere strook door het zand en knabbelde daar wat van af.

Het gedroomde titanengevecht kwam er. Het verschil tussen Van der Poel en Van Aert schommelde halverwege rond de 15 seconden, maar de Belgische kampioen kon dat tempo niet vasthouden. De Nederlander diepte zijn voorsprong uit richting de halve minuut. De strijd tussen ‘de Grote Drie’ bleef uit, al vocht Pidcock zich knap terug de top-10 in op een kleine minuut van de koploper.

Door een valpartij van Van Aert over de balkjes in de voorlaatste ronde leek de strijd om de zege beslist. Het gat was daarna meer dan een halve minuut. De meeste spanning was er in de slotfase in de strijd om de derde podiumplaats, tussen Vanthourenhout en Sweeck, die op de hielen gezeten werden door Van der Haar en een sterke Jens Adams.

Tweede zege voor Van der Poel

Bij het ingaan van de laatste ronde keek Van Aert aan tegen een achterstand van 29 seconden op Van der Poel, die weinig risico nam om zo de zege binnen te slepen, maar ook het publiek nog wilde te vermaken. De kopman van Alpecin-Deceuninck tekende voor zijn tweede zege in drie crossen, nadat hij vorige week bij zijn seizoensdebuut al de beste was in de Wereldbeker van Hulst.

Het seizoensdebuut van Van Aert leverde hem een tweede plaats op. De laatste podiumplaats ging naar Vanthourenhout, die zijn minimale voorsprong op Sweeck vasthield tot op de streep. Van der Haar werd vijfde, Iserbyt zesde, Adams zevende en Pidcock strandde op de achtste plaats, ruim een minuut achter Van der Poel.

Bekijk hieronder de uitslagen van de Wereldbeker Antwerpen 2022