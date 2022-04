Voorbeschouwing: Waalse Pijl voor vrouwen 2022

De Waalse Pijl is een simpele wielerkoers. Je fietst enkele uren door de Waalse Ardennen en op de Muur van Hoei wint Anna van der Breggen. Zo was het toch de voorbije jaren. Maar de Heerseres van Hoei heeft afscheid genomen van het topwielrennen. De Ardennenklassieker moet het dit jaar stellen zonder haar recordhoudster. Wie duikt er in het machtsvacuüm en triomfeert bovenop de Muur van Hoei? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De vrouwenversie van de Waalse Pijl viert dit jaar haar zilveren jubileum. Daarmee is het veruit de oudste van de drie heuvelklassiekers in de ‘ruime’ Ardennen. In 1998 was het Fabiana Luperini (onder andere vijfvoudig winnares van de Giro Rosa en drievoudig winnares van La Grande Boucle Féminine) die Pia Sundstedt en Catherine Marsal naar de lagere podiumplekken verwees.

Luperini kon prima uit de voeten in deze koers. Ook in 2001 en 2002 was de Italiaanse namelijk de beste. Nicole Cooke zou de prestatie van Luperini evenaren; ook zij scoort in de eerste tien jaar van de koers een hattrick. In 2003, 2005 en 2006 is de Britse steeds de sterkste in de heuvelwedstrijd met die o zo gevreesde slotkilometer. De eerste zuivere hattrick kwam op naam van Marianne Vos: zij had tussen 2007 en 2009 een abonnement op de zege. Daarna zat er steeds een jaar tussen haar zeges.

Er staan meer bekende namen op de erelijst. Hanka Kupfernagel is in de Lage Landen misschien wel de meest bekende naam uit de eerste jaren, maar ook Geneviève Jeanson (fantastisch hoe ze zich na alle ellende actief inzet voor een betere wielertoekomst) zal bij een aantal liefhebbers een belletje doen rinkelen. Later zien we ook Evelyn Stevens en Pauline Ferrand-Prévot op het palmares verschijnen.

Maar de koningin van de Muur van Hoei is zonder twijfel Anna van der Breggen. Elf keer stond ze in de koers aan de start, tijdens haar laatste zeven deelnames was zij de beste. Het zorgt voor een winstpercentage van 64%. De klim kent voor haar dan ook geen geheimen meer: “Je moet weten hoe snel je die klim kunt oprijden. Nergens mag je over je limiet gaan. Maar, je mag ook geen gaten laten vallen als iemand anders aanzet.”

Zo simpel kan het zijn.

Laatste tien winnaressen Waalse Pijl

2021: Anna van der Breggen

2020: Anna van der Breggen

2019: Anna van der Breggen

2018: Anna van der Breggen

2017: Anna van der Breggen

2016: Anna van der Breggen

2015: Anna van der Breggen

2014: Pauline Ferrand-Prévot

2013: Marianne Vos

2012: Evelyn Stevens

Vorig jaar

Het zag er lange tijd niet naar uit dat Van der Breggen haar zevende Waalse Pijl zou gaan winnen. In aanloop naar de wedstrijd was het snotteren geblazen voor de wereldkampioene. Maar dankzij een goede trainingsprikkel in de Amstel Gold Race stond ze in alle vroegte aan de start in Hoei.

Haar opponenten lieten zich niet naar de slachtbank rijden, want die maakten er een harde koers van. “Het tempo lag hoog op de beklimmingen. We maakten tijdens de koers wat tactische foutjes, dus we moesten achtervolgen.” En achtervolgen deed de formatie. In de laatste ronde was het Amerikaans kampioene Ruth Winder – een week eerder de beste in de Brabantse Pijl – die een aanval op touw zette.

Een tegenaanval van de actieve Élise Chabbey werd door de Zwitserse zelf teniet gegaan toen ze onderaan de voorlaatste klim onderuit schoof op wat grind. Aanvallen van Demi Vollering en Annemiek van Vleuten kenden meer resultaat: de voorsprong van de renster in het stars and stripes-tenue liep snel terug. Maar Winder bleef doorboren, terwijl het in de negenkoppige groep met achtervolgsters een kwestie was van hollen en stilstaan.

Er moest echt nog iets gebeuren, of Winder zou dankzij haar voorsprong een serieuze kans maken op de zege. Dankzij Demi Vollering kwam het echter allemaal goed voor Van der Breggen. Zij zette zich in de kilometers voor Hoei op kop. Hiermee offerde ze haar eigen kansen op, maar bracht ze Van der Breggen in een niet al te relaxte zetel naar de Muur. Enkele dagen later zou Vollering ruimschoots worden terugbetaald, daar ze in Luik-Bastenaken-Luik profiteerde van het beulswerk van Van der Breggen. Voor wat, hoort wat.

Onderaan de Chemin des Chapelles nam Van der Breggen het stokje over. Winder werd al snel bijgehaald, terwijl het beukwerk van AVDB de ene na de andere renster deed lossen. Een voor een kraakten ze, behalve Katarzyna Niewadioma. Zij zat er op 150 meter van de streep nog bij, maar Van der Breggen kon nog een keer versnellen, om de Poolse definitief van zich af te schudden. “Ik heb alles moeten geven op de Muur. Het was een mooi gevecht met Kasia. Zij was echt heel sterk.”

Maar de allersterkste was dus voor de zevende keer op rij Van der Breggen. “Het is een gekke gedachte dat dit mijn laatste Waalse Pijl is. Maar volgend jaar zal ik de andere meiden niet meer lastigvallen.” Er zullen ongetwijfeld rensters zijn geweest die iets hadden van ‘eerst zien, dan geloven’, maar ze heeft zich keurig aan haar belofte gehouden.

Uitslag Waalse Pijl 2021

1. Anna van der Breggen (SD Worx) in 3u28m27s

2. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) op 2s

3. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) op 6s

4. Annemiek van Vleuten (Movistar) z.t.

5. Mavi García (Alé BTC Ljubljana) op 22s

Parcours

Ondanks dat de kans reëel is dat de Waalse Pijl ook dit jaar beslist wordt op de Chemin des Chapelles in Hoei, is het desondanks een goed idee om het parcours van de Waalse Pijl eens onder de loep te nemen. Het parcours bestaat uit een grote en een kleine omloop, die beiden met de klok mee worden gereden. Op het 133,4 kilometer lange parcours komen de rensters drie beklimmingen tegen die meerdere keren bedwongen moeten worden.

Vanaf de Grand-Place van Hoei, waar de startformulieren worden getekend en in de vroege ochtend het startschot klinkt, is het slechts enkele honderden meters naar de voet van de gevreesde muur, maar in het begin van de koers hoeven de rensters nog niet over deze klim. In plaats daarvan gaat het via een korte, iets minder steile omweg richting de officiële start.

Via de golvende N66 trekt de karavaan naar Hamoir. Daar wordt de N831 opgepakt, om bij Tohogne uit te komen op het meest zuidelijke punt van het parcours. Het is het moment om weer koers te zetten richting start- en finishplaats. Na nog geen zestig kilometer koersen draaien de rensters de kleinere omloop op. De Côte d’Ereffe wordt de rensters eerst nog bespaard, maar er is is geen ontkomen aan de Côte de Cherave en de legendarische finishmuur.

Wat volgt zijn nog twee omlopen met daarin steeds de Ereffe, de Cherave en de Muur van Hoei. We zullen ongetwijfeld op diverse beklimmingen vuurwerk gaan zien, maar de beslissing zal waarschijnlijk gewoon weer vallen als de rensters kilometer de gevreesde slotmuur opdraaien. Op de steile Chemin des Chapelles kom je zes kapelletjes tegen die zijn gewijd aan zes van de Zeven Smarten van Maria. Maar of de rensters hier oog voor zullen hebben? We wagen het te betwijfelen.

Om de zevende kapel te bereiken moet je de kruisweg van het Waalse wielrennen helemaal voltooien. Je vindt deze namelijk in de Notre Dame de la Sarte, en laat de eindstreep nu net voor de deur van de kerk liggen. De geschiedenis van deze kerk is best de moeite te waard, maar daar zullen de rensters vermoedelijk niet mee bezig zijn. Zo snel mogelijk boven komen en dan maar zien waar het schip strandt. Misschien nog eens aan de Heilige Maagd Maria denken, wie weet geeft het nog wat extra kracht.

Woensdag 20 april, Waalse Pijl: Huy – Huy (133,4 km)

Start: 08.35 uur

Finish: tussen 12.07 en 12.31 uur

Hellingen Waalse Pijl 2022 Côte de Cherave (1,3 km à 8,1%)

Mur de Huy (1,3 km à 9,6%)

Côte d’Ereffe (2,1 km à 5%)

Côte de Cherave (1,3 km à 8,1%)

Mur de Huy (1,3 km à 9,6%)

Côte d’Ereffe (2,1 km à 5%)

Côte de Cherave (1,3 km à 8,1%)

Mur de Huy (1,3 km à 9,6%)

Favorieten

De voorbije zeven jaar kreeg Anna van der Breggen steeds andere rensters met haar op het podium. Slechts eentje slaagde erin om twee keer net achter AVDB als tweede binnen te komen: Annemiek van Vleuten. Dat wil niet direct zeggen dat ze dit jaar dan zomaar even de Waalse Pijl gaat winnen, zo simpel is het natuurlijk niet. Maar met haar vechtersmentaliteit kan ze ver komen, zeker in combinatie met haar superbenen.

Wellicht schudt ze zelfs een wat creatiever koersverloop uit de mouw. Aanvallen op een van de beklimmingen in de omlopen zou een effectieve tactiek kunnen zijn. Dit kan ze doen om de groep uit te dunnen en misschien al een favoriet te verrassen, maar ook om het eens alleen te proberen. Een solozege in de Waalse Pijl komt zelden voor, maar Van Vleuten is een van de rensters die dit wellicht zou kunnen. Binnen Movistar denken we aan Katrine Aalerud als voornaamste ondersteuning.

Er valt iets voor te zeggen om de de nummer twee van vorig jaar tot topfavoriet te bestempelen. Katarzyna Niewiadoma heeft in het meermaals laten zien dat ze goed uit de voeten kan op de monsterlijke klim. In de Brabantse Pijl was ze best of the rest, dit zal haar vertrouwen goed hebben gedaan. Als ze de absolute topvorm te pakken heeft, zal het voor de anderen erg lastig zijn om haar hier te kloppen.

Cecilie Uttrup Ludwig is een van de andere favorieten die al eens tweede werd achter Van der Breggen. In het malle coronaseizoen van 2020 kwam ze aardig in de buurt van de zege. Ze zal erop gebrand zijn om de wedstrijd eens te winnen, maar de Deense weet net als de rest dat hiervoor alles moet kloppen. Een ding is zeker: als ze de wedstrijd goed doorkomt, zal ze meedoen om de overwinning.

Maar wie de voorbije weken heeft opgelet weet dat ze bij FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope nog een serieuze troef hebben rondrijden. Marta Cavalli stuntte in de Amstel Gold Race en in Parijs-Roubaix reed ze ook groots. Hoewel ze zeker voor een korte uitslag kan gaan lijkt ze niet direct degene die op de Muur gaat winnen — knechten voor Uttrup Ludwig lijkt logischer — of schudt ze een nieuwe verrassing uit haar turbodijen?

Demi Vollering gaat in de Waalse Pijl op zoek naar haar tweede grote Ardennenklassieker. Als de overwinning binnen het kamp van SD Worx blijft, zal zij daar hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor zijn. Ze heeft de kwaliteiten om de Chemin des Chapelles als snelste op te rijden, maar ook voor haar moet alles kloppen. In de door haar gewonnen Brabantse Pijl toonde ze wel aan dat ze over een uitstekend vormpeil beschikt. Dat belooft!

Bij SD Worx zien we daarnaast nog Ashleigh Moolman-Pasio, bijna een vaste klant in de top-10 mogen noemen. Haar track record in de Waalse Pijl is indrukwekkend: ze bezette in deze koers in het verleden al de plaatsen twee tot en met zeven. Winnen zat er echter nog niet in voor de Zuid-Afrikaanse. Nu misschien? Het zou haar zeker gegund zijn in haar laatste profjaar, maar op de Muur lijkt ze toch niet meer de meest voor de hand liggende winnares.

Elisa Longo Borghini had dit voorjaar nog niet al te veel echt goede benen. Voor Trek-Segafredo werd dit ruimschoots gecompenseerd door het vele winnen van Elisa Balsamo en haar eigen glorieuze triomf in Parijs-Roubaix. Onverwachts, omdat ze zelf vond dat ze er eigenlijk nog niet klaar voor was, maar des te mooier. Benieuwd hoe dat in de Waalse Pijl gaat.

Misschien dat ze de absolute topvorm nog niet heeft, maar als je Parijs-Roubaix op zo’n manier kunt winnen ben je in ieder geval niet slecht. Daarnaast kan ze een meer dan behoorlijke Muur van Hoei rijden. Opschrijven dus!

Het is aannemelijk dat de winnares een van de voorgenoemde namen wordt, maar de rest helemaal uitsluiten kunnen we nu ook niet. Team DSM zal met Liane Lippert en Juliette Labous stiekem hopen op twee goede uitslagen. Het zijn in ieder geval rensters die de slotkilometer meer dan degelijk kunnen verteren, al lijkt de kans klein dat ze de Muur van Hoei het snelst gaan rijden.

In dezelfde categorie valt Mavi García eigenlijk ook. Toprenster, zonder twijfel, maar niet de renster die het laken zomaar even naar zich toe zal trekken. Alleen of met een klein groepje wegrijden is de grootste kans op succes voor de Spaanse van UAE Team ADQ, al zitten er in dat laatste scenario waarschijnlijk nog een paar rensters bij die sneller de muur op zullen kruipen.

Marianne Vos heeft natuurlijk vijf keer deze wedstrijd gewonnen, maar de laatste jaren kwam ze niet echt meer in de buurt van de zege. Misschien op frustratie na het missen van Parijs-Roubaix? Heel misschien. Allereerst hopen we vooral dat Vos gezond en wel aan de start kan staan.

Andere namen die we voorzichtig omcirkelen op onze voorlopige startlijst: Pauliena Rooijakkers (Canyon-SRAM), Amanda Spratt (BikeExchange) en Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ). Wijzigingen voorbehouden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Katarzyna Niewiadoma

*** Demi Vollering, Annemiek van Vleuten

** Cecilie Uttrup Ludwig, Elisa Longo Borghini, Liane Lippert

* Ashleigh Moolman-Pasio, Juliette Labous, Marta Cavalli, Mavi García

Weer en TV

De kans dat bij iedereen aan het einde van de wedstrijd de arm- en beenstukken uit zullen gaan is niet gigantisch. Volgens de weersverwachtingen wordt het namelijk maximaal acht graden tijdens de koers. Er kan tevens een spatje regen vallen, terwijl er windkracht twee uit het oosten wordt voorzien. Geen bijzonder prettige vooruitzichten, maar zeker ook niet slecht, want de rensters weten maar al te goed hoe het kan spoken in de Ardennen.

De Waalse Pijl voor vrouwen wordt vanaf 11.10 uur live getoond op TV en diverse streamingsdiensten. U kunt kiezen tussen Sporza op Eén, NPO 1, Eurosport 1, de Eurosport Player en GCN+.