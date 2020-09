Zes op een rij voor Anna van der Breggen in Waalse Pijl woensdag 30 september 2020 om 12:17

Topfavoriete Anna van der Breggen heeft eens te meer de dameseditie van de Waalse Pijl op haar naam geschreven. Meteen goed voor zes op rij. Zoals verwacht viel de beslissing op de Muur van Hoei, de slotklim na 124 kilometer wedstrijd. De wereldkampioene haalde het in de sprint bergop van Cecilie Uttrup Ludwig en Demi Vollering.

De Spaanse Mireia Benito (Massi-Tactic) en de Nederlandse dames Marieke van Witzenburg (Doltcini-Van Eyck) en Kirstie van Haaften (Ciclotel) kleurden de aanvangsfase van deze Waalse Pijl met een vroege ontsnapping. Maar nog voor het ingaan van de finale werd het trio opnieuw ingerekend. Van Haaften als eerste, de twee anderen even later.

In de hellingenzone liet Boels-Dolmans niets aan het toeval over. De ploeggenotes van topfavoriete Anna van der Breggen namen de controle in het peloton, maar een aantal rensters lieten niet helemaal begaan en probeerden te anticiperen. Een zestal werkte zich los, maar ook daarin was Boels-Dolmans present met Amy Pieters en Chantal Van den Broek-Blaak. Audrey Cordon Ragot, Anouska Koster, Hannah Barnes en Floortje Mackaij waren de vier anderen.

Maar ook die vlucht was uiteindelijk geen lang leven beschoren. De dames van Boels-Dolmans namen nu resoluut de wedstrijd in handen, hielde het tempo hoog waardoor de poort achteraan wagenwijd open kwam te staan. Met een select groepje met daarin de belangrijkste rensters trokken we naar de laatste keer Muur van Hoei.

Van der Breggen, perfect afgezet door haar ploeggenotes, controleerde de volledige klim, maar hield toch nog voldoende overschot over om in de laatste 150 meter Cecilie Uttrup Ludwig en Demi Vollering af te houden. Vijfvoudig winnares Marianne Vos moest vrede nemen met een negende plaats. Van der Breggen wordt met haar zes zeges op rij nu alleenrecordhoudster op de erelijst van de Waalse Pijl.