Marianne Vos niet van start in Parijs-Roubaix door positieve coronatest

Marianne Vos zal vandaag niet aan de start staan van Parijs-Roubaix voor vrouwen. De renster van Jumbo-Visma zou positief hebben getest op een coronatest. Vos werd vorig jaar nog tweede in de eerste editie van de Hel van het Noorden voor vrouwen.

“De renners en stafleden nemen elke dag een zelftest af. Ook vanmorgen. De test van Vos bleek positief. Een tweede test gaf hetzelfde resultaat. Hoewel Vos geen klachten heeft, is vandaag starten in Parijs-Roubaix geen optie”, aldus de Nederlandse ploeg op hun website.

Een flinke aderlating voor Vos dus. “De teleurstelling is enorm. Ik heb uitgekeken naar deze wedstrijd. Toen ik vanmorgen positief testte, stortte de wereld even in. Maar ik sta achter het beleid van de ploeg. Je moet met je gezondheid geen risico’s nemen. Ik ga naar huis, ik neem rust en ik hoop dat ik me goed blijf voelen.”

De rest van de vrouwenploeg van Jumbo-Visma kan wel van start gaan. Romy Kasper, Coryn Labecki, Linda Riedmann, Teuntje Beekhuis en Riejanne Markus zijn de rensters die zonder kopvrouw Vos zullen rijden.

🇫🇷 #ParisRoubaix Geen @marianne_vos in Parijs-Roubaix. "De teleurstelling is enorm. Ik heb uitgekeken naar deze wedstrijd." — Team Jumbo-Visma Women (@JumboVismaWomen) April 16, 2022