Anna van der Breggen wint zevende achtereenvolgende Waalse Pijl

Voor de zevende keer op rij heeft Anna van der Breggen de Waalse Pijl gewonnen. Na 130 kilometer kwam de wereldkampioene van SD Worx als eerste boven op de Muur van Hoei. Ze was op de steile slotklim de beste van een elitegezelschap dat zich op het slotcircuit had afgescheiden. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) en Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) vervolledigden het podium.

Na een goede twintig kilometer werden de eerste aanvallen genoteerd. Silvia Magri (Valcar-Travel & Service) en Barbara Sniezynska (Doltcini-Van Eyck-Proximus) openden de wedstrijd met hun versnelling. Lang duurde dit feest niet voor het Pools-Italiaanse duo, want enkele kilometers verder werden twee nieuwe koploopsters gemeld door de koersradio.

De uitvalspoging van Marta Lach (Ceratizit-WNT) en Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) was een langer leven beschoren. Dit tweetal overleefde de eerste klimmetjes, maar ze konden niet voorkomen dat Lucinda Brand (Trek-Segafred0, de Zwitserse kampioene Elise Chabbey (Canyon-SRAM) en de Britse Anna Henderson (Jumbo-Visma) even later het commando overnamen. Dit trio reed met ongeveer een halve minuut voorsprong over de finishlijn op de Muur van Hoei.

Winder opent attractieve slotfase

Op het afsluitende circuit wachtten nog de Côte d’Ereffe en de Côte du Chemin des Guesses om de finale te kruiden. Toen de drie koploopsters waren ingerekend was het Ruth Winder die een aanval op touw zette. De Amerikaans kampioene sloeg gelijk een mooi gaatje en ze dwong daarmee SD Worx tot achtervolgen. Een tegenaanval van opnieuw Chabbey werd door de Zwitserse zelf teniet gegaan toen ze onderaan de voorlaatste klim onderuit schoof op wat grind.

De voorsprong van Winder liep zeer snel terug op de voorlaatste klim, onder meer dankzij aanvallen van Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. Marianne Vos werd het slachtoffer van de aanval van de Movistar-kopvrouw. In haar stars and stripes-tenue bleef Winder echter doorboren, waar het in de groep met achtervolgsters meer hollen en stilstaan was. Haar voorgift liep weer op, dus moest er in aanloop naar de Muur van Hoei moest er echt nog iets gebeuren.

En dat is zeven!

Vollering zette zich richting de steile slotbeklimming op kop van de negenkoppige groep met achtervolgsters. Zij offerde haar kansen op, om onderaan de Chemin des Chapelles het stokje over te geven aan Van der Breggen, die zich op kop zette en de koffiemolen aanzwengelde. Een voor een moesten de rensters afhaken. Enkel Katarzyna Niewadioma zat er op 150 meter van de streep nog bij, maar precies op dat moment plaatste AvdB haar ultieme versnelling. Het bleek genoeg voor een zevende opeenvolgende zege.