Demi Vollering revancheert zich met solozege in Brabantse Pijl

Demi Vollering heeft woensdag de Brabantse Pijl gewonnen. Na een lastige editie van ruim 141 kilometer tussen Sint-Pieters-Leeuw en Overijse was de 25-jarige renster van SD Worx als eerste aan de finish. Vollering neemt daarmee revanche op haar tweede plaats van vorig jaar, toen ze leek te winnen maar uiteindelijk met 0,0004 seconden geklopt werd door Ruth Winder.

De Brabantse Pijl voor vrouwen was een zware en uiterst vermakelijke editie dit jaar. De finale brak al heel vroeg open en dat zorgde ervoor dat slechts een selecte groep van vijftien rensters overbleef in de finale. Uit die groep wisten Demi Vollering (SD Worx) en Pauliena Rooijakkers (Canyon-SRAM) op een stil moment weg te rijden. De Nederlandse vrouwen sloegen direct een gat en gingen met een ruime voorsprong de laatste lokale ronde in.

Omdat de achtervolging niet op gang kwam, koos Juliette Labous van Team DSM in haar eentje voor de tegenaanval. Even later volgde Coryn Labecki haar voorbeeld, maar zij sloten nooit aan bij het kopduo. Labous kwam nog tot op vijftien seconden van Vollering en Rooijakkers, maar op de Moskesstraat was het Vollering die met een demarrage haar medevluchtster overboord gooide.

Vollering maakt verschil op de Moskesstraat

Op de top van de Moskesstraat, ongeveer tien kilometer voor de meet, had Vollering een voorsprong van 25 seconden op Rooijakkers. De kopvrouw van SD Worx breidde die voorsprong uit tot boven de halve minuut en begon met een gat van 45 seconden aan de laatste drie kilometer. Ondertussen was de moegestreden Rooijakkers gegrepen door een achtervolgende groep, die zou strijden om de andere ereplaatsen.

Op de laatste beklimming van de S-Bocht in Overijse viel Vollering niet meer stil, waardoor ze de zege al ruim van tevoren kon vieren. Het is voor de Nederlandse haar eerste zege van dit seizoen, na eerdere tweede plaatsen in de Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race. Achter Vollering wist Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) met een lange sprint de tweede plaats binnen te slepen, voor Liane Lippert (Team DSM).