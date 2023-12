Youri IJnsen • dinsdag 26 december 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Superprestige Diegem 2023 – Wie verdonkeremaant nieuwe zege Mathieu van der Poel?

Al jarenlang barst Diegem uit haar voeten voor de jaarlijkste avondcross, als manche in de Superprestige. In 2023 zal het niet anders zijn; het Vlaams-Brabantse dorpje telt normaal zo’n 6000 inwoners, maar tijdens de veldrit zouden niet voor het eerst een drievoud daarvan aanwezig kunnen zijn. Zeker naar het ongeziene optreden van vorig jaar, waar de Grote Drie elkaars hartslag tot bijna driehonderd duwden. WielerFlits blikt vooruit op deze klassieker in de kerstperiode!

Historie

Laatste tien winnaars Diegem

Mannen

2022: Wout van Aert

2021: Geen editie vanwege corona

2020: Geen editie vanwege corona

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Mathieu van der Poel

2013: Sven Nys

2012: Niels Albert

2011: Niels Albert

Vrouwen

2022: Puck Pieterse

2021: Geen editie vanwege corona

2020: Geen editie vanwege corona

2019: Annemarie Worst

2018: Sanne Cant

2017: Sanne Cant

2016: Marianne Vos

2015: Ellen Van Loy

2014: Marianne Vos

2013: Sanne Cant

2012: Katerina Nash

2011: Marianne Vos

Vorig jaar



Superprestige 2022-2023

Uitslag Diegem, mannen

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 1u00m46s

2. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) +6s

3. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) +33s

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) +1m08s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) +1m45s

Superprestige 2022-2023

Uitslag Diegem, vrouwen

1. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) in 44m09s

2. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) +30s

3. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) +1m02s

4. Inge van der Heijden (777) +1m09s

5. Kata Blanka Vas (SD Worx) +1m23s

Parcours

Het parcours in Diegem is niet veranderd ten opzichte van de vorige edities. Kenmerkend zijn de schuinte kanten langs het voetbalveld. Daar kan het heel snel glad worden, waardoor de technische vaardigheden van de renners en rensters daar naar boven moeten gehaald worden.

En dan is er ook nog de Regimentsberg die elke ronde opnieuw verteerd moet worden. Daar durf je in een slechte dag als crosser wel eens te parkeren. Naast deze twee typische passages zijn er nog een aantal technische stroken – waaronder een korte passage in het zand – in het Vlaams-Brabantse Diegem. Met 1013 meter aan asfalt kan je er ook je vermogen kwijt.

Programma en info

Programma zaterdag 28 december 2023

17.00 uur: Junioren

19.00 uur: Elite en U23 vrouwen

20.00 uur: Turbo Cross – “2 ronden vollenbak” – Average Rob & Co

20.45 uur: Elite en U23 mannen

Locatie

Het centrum van Diegem, 1831 Machelen

Publieksinformatie

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €14,50 per stuk via de website van de organisatie. Op de cross zelf zijn er ook tickets aan de kassa beschikbaar, tegen een prijs van €17,00. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Website Superprestige

Deelnemerslijst mannen

Deelnemerslijst vrouwen

Favorieten mannen

Sinds zijn entree in de cross op 16 december in Herentals, staat er geen maat op Mathieu van der Poel. De vijfvoudig en regerend wereldkampioen komt momenteel van een andere planeet. Het is dan ook de vraag of de toeschouwers in Diegem hem ’s avonds zien, want de 28-jarige Nederlanders flitst sneller dan het licht. Hij geldt dan ook als absolute top favoriet om te winnen in Diegem. Hij deed dat al liefst zes keer eerder. Recordhouder en levende legende Roland Liboton won acht keer in Diegem.

Vorig jaar had MVDP het echter lastig in Diegem, al was dat destijds in meer wedstrijden het geval. Zijn blessures liggen nu achter de rug. En dus lijkt het erop dat Tom Pidcock zich moet schikken naar een tweede plaats. Toch zal de kleine Brit zich daar niet zo maar bij neerleggen. Vorig jaar knokte hij tot de voorlaatste bocht met Wout van Aert – die dit jaar ontbreekt – om de dagzege. De 24-jarige Brit van INEOS Grenadiers maakte indruk in Herentals (tweede) en Namen (winst), maar werd daarna ziek. Is hoogvorm om de hoek?

Na de Grote Drie is Eli Iserbyt opnieuw een van de beste van het seizoen. In de strijd om de Superprestige staat hij mijlenver voor op de concurrentie; daarover lijkt hij zich al geen zorgen meer te moeten maken. Vorig jaar eindigde de Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal ook als vierde, waarmee hij best of the rest werd. In 2019 strandde Iserbyt nog op slechts negen tellen van winnaar Van der Poel, waarmee de Belg tweede werd. Dat zou nu ook weer kunnen gebeuren, maar dan lijkt hij wel te moeten afrekenen met Pidcock.

De voornaamste concurrentie voor Iserbyt komt dit jaar overigens niet uit eigenland, maar uit Nederland. Het Baloise Trek Lions-trio Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar maakt indruk dit seizoen. Van der Haar kwam vooralsnog iets minder voor de dag nadat hij terugkeerde van het decemberkamp, maar maakte daarvoor een zeer sterke indruk. Dat kan niet zo maar weg zijn. Ook Nieuwenhuis breekt dit seizoen eigenlijk opnieuw door. Ronhaar doet dat voor het eerst, maar is wel steevast minder in zandcrossen en snelle wedstrijden. Elementen die net terugkomen in Diegem.

Missen we dan niet een aantal Belgen? Ja, zeker! Zo stonden Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout (twee keer zelfs) al een keer op het podium in Diegem, maar beiden maken een lastig jaar door. Dat is niet te zeggen van fulltime crossers Niels Vandeputte en Toon Vandebosch. Eerstgenomende stond dit jaar al een paar keer op het podium in een klassementscross, de laatste zoekt daar hard naar. Winnen lijkt bijna niet te doen voor hen, maar met een podium zou hun wedstrijd al geslaagd zijn.

Vermoedelijk geldt dat ook voor Thibau Nys. Het 21-jarige toptalent begon het seizoen uitstekend met zeges in de Wereldbeker van Waterloo en tijdens de Koppenbergcross. Daarna kwam de klad er een beetje in, waardoor Nys junior wel een opsteker kan gebruiken. Tot slot is er nog joker Quinten Hermans. Hij crosste vanwege zijn wegambities nog niet veel, maar kon in Mol wel enige tijd het tempo van Van der Poel en Van Aert volgen. Weet hij te stunten met een overwinning in Diegem?

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Tom Pidcock, Eli Iserbyt

* Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar

Favorieten vrouwen

Net als bij de mannen is er ook bij de vrouwen een dominante factor dit seizoen. Sterker nog: Fem van Empel reed dit seizoen twaalf crossen tot op heden. Ze won ze allemaal! Maar in Diegem schittert ze door afwezigheid. Daarom zijn alle ogen gericht op titelverdedigster Puck Pieterse. Zij kwam deze winter tot op heden zeven keer in actie en stond bij al die deelnames op het podium. Ze vertonen echter wel allemaal een overeenkomst: de kopvrouwe van Fenix-Deceuninck staat nog op de hatelijke nul. Veegt ze die in Diegem van de tabellen?

Dan zal ze wel moeten afrekenen met Lucinda Brand. De ervaren crossster (34) van Baloise Trek Lions maakte na blessureleed pas half november haar entree in de cross, maar miste sindsdien geen enkele keer het podium. In tegenstelling tot Pieterse won Brand wel drie keer, om precies te zijn in Dublin, Flamanville (beide Wereldbekers) en de Zilvermeercross in Mol. Ook in andere koersen wist de Dordtse haar piepjonge landgenote Pieterse steeds onder druk te zetten. Enig nadeel: Diegem is meer op het lijf van Pieterse geschreven.

Waar Brand in 2016 voor het laatste in actie kwam in Diegem en nooit heet podium haalde, deed Ceylin Del Carmen Alvarado dat de laatste twee edities wel. De 25-jarige Rotterdamse met Dominicaans Republiekse roots won deze winter al zes keer en eindigde alleen in de Wereldbeker van Antwerpen buiten het podium. Met een vierde plek aldaar is dat eigenlijk te verwaarlozen. De kopvrouwe van Alpecin-Deceuninck gaat dan ook vol goede moed naar Diegem toe.

De drie topfavorieten staan buiten kijf. Daar achter kan het spannend zijn. Shirin van Anrooij hoopt op een goede dag, want dan zou ze net als vorig jaar lang kunnen meestrijden voor de winst. Haar ambities liggen deze winter echter op de weg, waardoor ze het vast ook niet erg vindt als ze níet zou winnen. Annemarie Worst daarentegen wel, puur alleen maar omdat ze zo’n ellendig jaar doormaakt. Desondanks staat ze wel aan de leiding in de Superprestige en dat zal ze graag zo willen houden.

Tot slot nog aandacht voor Zoe Bäckstedt, die hier vorig jaar als eerstejaars belofte indruk maakte met een top 10-notering. Winnen zal een bijzonder lastig karwei zijn, maar zij is wel een van de weinige outsiders die daarin kan verrassen. Andere namen die het verdienen om hier nog even de revue te passeren, zijn vrouw in vorm Laura Verdonschot, recordhouder Sanne Cant, toptalente Marie Schreiber en Worst’s uitdagers Aniek van Alphen en Denise Betsema voor het algemeen Superprestige-klassement.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Puck Pieterse

** Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado

* Shirin van Anrooij, Annemarie Worst, Zoe Bäckstedt

Weer en tv

Er wacht de crossers rotweer op donderdagavond. Regen en een zuidoosten wind aan kracht vijf zorgen ervoor dat de gevoelstemperatuur slechts zes graden Celsius is. Je warm aankleden is dus het devies. Voor een overzicht van waar je de cross op tv kunt bekijken, vind je hieronder.

Telenet Superprestige Diegem, veldrijden

Live op Sporza, VRT Canvas (vanaf 18.50 uur, vrouwen)

Live op Sporza, VRT1 (vanaf 20.35 uur, mannen)

Live op Eurosport 1 (vanaf 18.55 uur, vrouwen)

Live op Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ (vanaf 18.55 uur, vrouwen)

Live op Eurosport 1 (vanaf 20.40 uur, mannen)

Live op Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ (vanaf 20.40 uur, mannen)