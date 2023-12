Youri IJnsen • zaterdag 23 december 2023 om 07:30

Waarom Diegem al jarenlang de populairste cross van de winter is

Al ruim twee decennia behoort de Superprestige in Diegem tot de klassiekers in het veldrijden. Niet zo zeer vanwege een loodzwaar en/of schitterend parcours zoals bijvoorbeeld de Koppenberg, Namen, Koksijde en Zonhoven, maar wel door een uniek karakter. Het is de enige cross in de avonduren en dat werpt zijn vruchten af. WielerFlits duikt in de historie.

De avondcross in Diegem wordt georganiseerd door Wielerclub Sint-Anna-Vooruit, genaamd naar een gehucht waar de club het levenslicht zag. De eerste editie werd verreden in 1975 en het event groeide snel. Zeven jaar later (1982) stond Diegem mee aan de wieg van de Superprestige, samen met Gavere-Asper, Zillebeke en Overijse.

Diegem organiseerde in 2000 voor het eerst een avondcross op vraag van aftredend burgemeester Roger De Wulf. “Een stuntje, om de nieuwe burgemeester te vieren”, vertelde organisator Francis Bosschaerts een paar jaar geleden aan WielerFlits. “We verlichtten het parcours toen met 55 lichtballons. Een paar jaar later, toen zender VT4 het veldrijden coverde, schakelden we definitief over naar een avondcross. Weliswaar nog beter verlicht, in functie van die tv-captatie. Ondertussen is het ons handelsmerk geworden.”

Zes keer op rij Van der Poel

De avondcross is met voorsprong de best bijgewoonde veldrit van het seizoen. Bij sommige edities waren er meer dan 15.000 toeschouwers. Het succes van Diegem is overigens meer dan de avondcross, weet Bosschaerts. “Het is een combinatie van alles. Het is ook een centrumcross, wat het extra gezellig maakt. En de toeschouwers zijn in vakantie. Dat scheelt ook.” Kortom: alle ingrediënten om er een waar volksfestijn van te maken, zijn in Diegem alom vertegenwoordigd.

Roland Liboton is met zijn acht overwinningen recordhouder in Diegem. Maar het lijkt een kwestie van tijd vooraleer Mathieu van der Poel hem naar de kroon steekt. MVDP won al zes edities op een parcours wat hij letterlijk als zijn speeltuin mag omschrijven. In 2022 kreeg hij er na een beklijvend duel klop van zowel Wout VAN Aert, als Tom Pidcock. Bij de dames zijn Marianne Vos en Sanne Cant recordhouder met elk drie zeges. De vrouwencross bestaat sinds het jaar 2011.

Jubileumjaar

In het seizoen 2023 viert Diegem feest. Dan is de cross namelijk voor de veertigste keer (!) als manche verbonden aan de Superprestige. Alleen in 2020 en 2021 ging de veldrit niet door en dat had natuurlijk alles te maken met het coronavirus. Een klap voor Diegem, dat in 2020 voor het eerst zou deel uitmaken van de Wereldbeker. Wellicht ooit nog iets voor later, maar de vijftig jaar volmaken in de Superprestige is wellicht ook een mooie mijlpaal om naartoe te werken.

Laatste tien winnaars Diegem

Mannen

2022: Wout van Aert

2021: Geen editie vanwege corona

2020: Geen editie vanwege corona

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Mathieu van der Poel

2013: Sven Nys

2012: Niels Albert

2011: Niels Albert

Vrouwen

2022: Puck Pieterse

2021: Geen editie vanwege corona

2020: Geen editie vanwege corona

2019: Annemarie Worst

2018: Sanne Cant

2017: Sanne Cant

2016: Marianne Vos

2015: Ellen Van Loy

2014: Marianne Vos

2013: Sanne Cant

2012: Katerina Nash

2011: Marianne Vos