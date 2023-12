zaterdag 23 december 2023 om 08:53

Sven Vanthourenhout en Richard Groenendaal springen weer ‘even’ op de crossfiets

De vriendschappelijke crosswedstrijd in Diegem, die georganiseerd wordt door YouTuber Average Rob, ziet enkele bekende namen de crossfiets van stal halen. Aankomende donderdag zullen ervaren crossers als Sven Vanthourenhout en oud-wereldkampioen Richard Groenendaal het opnemen tegen onder andere Bas Tietema en YouTuber Acid.

Average Rob, wiens echte naam Robert Van Impe is, is een YouTuber die vaak verschillende sporten uitprobeert. Zo ging hij al eens wielrennen met Remco Evenepoel en veldrijden en mountainbiken met Mathieu van der Poel. Nu had Average Rob besloten dat hij aan een veldrit mee zou willen doen, maar helaas. In Diegem was Van Impe niet welkom.

De Belg vond echter een alternatief. Hij zou een eigen vriendschappelijke cross organiseren. Deze cross begint nu vorm te krijgen met de komst van enkele grote namen. Zo verschijnt Sven Vanthourenhout, bondscoach van de Belgische nationale ploeg én neef van Michael Vanthourenhout, aan de start. Sven werd zelf tweemaal derde op het WK veldrijden.

Hij zal de winst echter niet cadeau krijgen. Ook Richard Groenendaal, ex-wereldkampioen (2000) en achtvoudig Nederlands kampioen veldrijden, maakt zijn opwachting. De heren zullen in Diegem ook enkele minder ervaren mannen op de crossfiets zijn. Zo werd Bas Tietema eerder al uitgedaagd door zijn YouTube-collega. Ook de bekende Belgische YouTuber Acid durft een poging te wagen. De cross wordt verreden tussen de vrouwen en mannen elite in. Om 20.00 uur is de start.