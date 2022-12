Puck Pieterse houdt Shirin van Anrooij af en grijpt zege in Superprestige Diegem

Puck Pieterse heeft overtuigend de Superprestige-manche in Diegem gewonnen. De talentvolle renster van Alpecin-Deceuninck ontsnapte al in de eerste ronde en bleef de rest van de wedstrijd aan kop. Shirin van Anrooij kwam halverwege de race dicht bij Pieterse, maar brak in de slotfase en moest genoegen nemen met de tweede plek.

Voor het eerst sinds 2019, toen Annemarie Worst won bij de vrouwen, stond de cross in Diegem weer op het programma. Blanka Kata Vas had de beste start, maar ook topfavoriete Puck Pieterse kende een uitstekend begin op het natte en daardoor gladde parcours. Zij reed al snel weg. Ceylin del Carmen Alvarado kon nog even volgen, maar moest haar ploeggenote al snel laten gaan.

Een slechte start was er voor Shirin van Anrooij, die een inspanning moest doen om aan te sluiten bij de grote groep achter Pieterse. De leidster maakte indruk door als enige over de balken te springen en zo haar voorsprong te vergroten. Alvarado, Vas, Van Anrooij en Inge van der Heijden volgden na een ronde al op zestien seconden.

Pieterse ziet Van Anrooij naderen

Van Anrooij probeerde daarna alleen de oversteek te maken naar Pieterse. In de derde ronde (van de vijf) reed de Zeeuwse in een ruk toe naar haar Utrechtse generatiegenote. Na de balken had Pieterse wel weer een kleine voorsprong. Het gat schommelde zo tussen de vijf en tien seconden.

Pieterse behield een stevig tempo, wat nodig was om Van Anrooij op afstand te houden. In de zandbak nam de koploopster geen risico, maar wat ze daar verloor pakte ze even later weer terug bij de balkjes. Het zorgde voor een knakje in het vertrouwen bij Van Anrooij, die met 13 seconden achterstand aan de slotronde begon.

In die laatste ronde in het kunstlicht van Diegem maakte Pieterse geen fouten meer. Ze tekende zo voor haar zesde overwinning van dit seizoen. Achter haar pakte Van Anrooij de tweede plaats, en wist Alvarado derde te worden na een duel met Van der Heijden.

Alvarado leidt Superprestige na derde plek

In het klassement van de Superprestige verloor Denise Betsema haar koppositie. Ze werd zelf ‘slechts’ achtste en zag Alvarado de leiding overnemen in het klassement. Van der Heijden is de nieuwe nummer twee, kort achter Alvarado.

Bekijk hieronder de uitslagen van de Superprestige Diegem (WE)