Genieten van start tot finish: Wout van Aert klopt Tom Pidcock en Mathieu van der Poel in Diegem

Cross zoals cross bedoeld is, dat was de Superprestige van Diegem voor de toeschouwer en de kijker thuis. De gedroomde driestrijd tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock kwam er in de avondcross en de Belgische kampioen kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Pidcock maakte een laat foutje en werd zo tweede, een moegestreden Van der Poel strandde op de derde plek.

Specialist Kevin Kuhn kende de kopstart in de avondcross die voor het eerst sinds 2019 weer op het programma stond. Ook Eli Iserbyt toonde zich in de openingsronde. Onder zijn leiding werd de eerste kopgroep gevormd. Daaruit viel Michael Vanthourenhout letterlijk weg, want Laurens Sweeck maakte een fout bij de balken en zorgde voor een val bij de Europese kampioen.

Iserbyt voegt zich bij de Grote Drie

Vooraan hadden Iserbyt, Tom Pidcock, Mathieu van der Poel en Wout van Aert zich aan het einde van de openingsronde verzameld. Daarachter kregen Lars van der Haar, Kuhn, Sweeck en Daan Soete al problemen om de koplopers bij te houden. Pidcock zette alles op alles, maar Van der Poel en Van Aert zaten in zijn wiel, evenals een strijdende Iserbyt.

Van der Poel plaatste in die tweede ronde een serieuze versnelling in de zandbak, waarna hij een gat sloeg. Van Aert en Pidcock volgden op vijf seconden, maar konden terugkeren. We kregen zo de gedroomde driestrijd aan kop. Telkens pakte MVDP, de winnaar van de laatste zes edities bij de elites, in het zand een voorsprong. Maar ook elke keer konden zijn achtervolgers de schade beperkt houden.

In de vijfde ronde plaatste Van der Poel een serieuze tussenversnelling, waardoor de voorsprong groeide. Van Aert kende bovendien een slechte zandpassage, wat ervoor zorgde dat hij wereldkampioen Pidcock moest laten gaan. Het werd daardoor een man-tegen-mangevecht voor de laatste 25 minuten.

Van der Poel raakt voorsprong kwijt

De voorsprong van Van der Poel verdween in de zesde ronde als sneeuw voor de zon; Van Aert wist met een indrukwekkende sprint aan te sluiten bij Pidcock, die op zijn beurt het gat met de Nederlander al had gedicht. Van Aert ging erop en erover en imponeerde met een ijzersterke passage door het zand. Van der Poel en Pidcock moesten van de fiets en zagen de Belgische kampioen aan de horizon verdwijnen.

Binnen no time had WVA een voorsprong van acht seconden, waarmee hij aan de voorlaatste ronde begon. Maar ook dit keer was het geen definitieve ontsnapping, want Van Aert viel stil en zag zo Van der Poel en Pidcock terugkeren. Dit keer was het de Brit die aan de boom schudde, waardoor Van der Poel op achterstand gereden. De tank leek er leeg bij MVDP.

Fenomenale finale

Pidcock zette Van Aert flink onder druk, maar toch kwamen ze samen over de finish bij het ingaan van de slotronde. Van der Poel volgde daar op tien tellen. De strijd om de zege leek dus te gaan tussen de wereldkampioen en de kampioen van België. Vlak voor de technische zone nam Van Aert de kop over, maar in het zand moest hij van de fiets en dus kwam Pidcock terug in zijn zog.

Het was een titanenstrijd in de laatste omloop. Allebei plaatsen ze speldenprikken en dwongen ze de ander tot het uiterste. De beslissing viel vlak voor de laatste trap: Pidcock haperde en moest een gaatje laten aan Van Aert. De Belgische kampioen sprong op de fiets en wist met een ijzersterke sprint de zege binnen te slepen in Diegem.

