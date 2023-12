dinsdag 26 december 2023 om 18:05

Shirin van Anrooij geeft reden voor opgave in Gavere: “Sta de komende crossen niet aan de start”

Vorig jaar won Shirin van Anrooij de Wereldbeker Gavere, maar dit jaar haalde ze de finish niet. Ze had te veel last van haar ribben. Om die reden laat ze ook de komende crossen aan zich voorbij gaan, schrijft ze op Instagram.

“Mijn geest zei ja, maar mijn lichaam schreeuwde nee”, begint een teleurgestelde Van Anrooij. “Ik had zo’n zin in de kerstperiode en was klaar om te laten zien dat de goede vorm daar was, vooral in een van mijn favoriete wedstrijden. Maar een heel zware valpartij op mijn ribben afgelopen woensdag, tijdens een crosstraining, maakte dit onmogelijk. In de crossen van Mol en Antwerpen kon ik nog vechten tegen de pijn en goede crossen rijden, maar vandaag was het te veel.”

“Het is tijd om te kijken of er niets gebroken is, wat betekent dat jullie me de komende crossen niet aan de startlijn zien staan. Dit is zeker niet de kerstperiode waarop ik had gehoopt, maar ja: je kunt geen regenboog zien zonder een beetje regen… Iedereen bedankt voor de steun.” Het is nog niet duidelijk hoelang Van Anrooij uit de roulatie zal zijn.