Voorbeschouwing: Ster van Bessèges 2021

In Zuid-Frankrijk wordt deze week de 51e Ster van Bessèges verreden. In de afgelopen dagen maakte de organisatie bekend dat er groen licht was gegeven voor het doorgaan van de etappekoers, die kan rekenen op een aantrekkelijk deelnemersveld. Onder meer Vincenzo Nibali, Egan Bernal, Geraint Thomas en Bauke Mollema hebben hun deelname toegezegd. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De historie van de Ster van Bessèges is onlosmakelijk verbonden met de naam Roland Fangille, een ondernemer uit de streek Lotharingen in het noordoosten van Frankrijk. In de jaren zestig zakte hij af naar het mijnstadje Bessèges in het departement Gard, waar hij een meubelbedrijf ging runnen. Fangille was succesvol en werd verliefd op de Gard. In 1971 verenigde hij die liefde voor de streek met zijn passie voor wielrennen en zo zag de wedstrijd het levenslicht.

In eerste instantie werd de wedstrijd onder de naam Grand Prix de Bessèges verreden, maar later werd dat de Ster van Bessèges. De route van de etappes vormde namelijk een stervorm rond het Zuid-Franse mijnstadje. De ronde veroverde zijn plaats op de internationale wedstrijdkalender en Fangille wist als organisator door de jaren heen veel renners van naam aan de start te krijgen. De Fransman Jean-Luc Molinéris, later etappewinnaar in de Tour, won de eerste twee edities.

In de jaren die volgden, wisten onder anderen Jacques Esclassan, Ronan Pensec, Armand de Las Cuevas, Patrice Halgand, Laurent Brochard, Thomas Voeckler en Samuel Dumoulin het voorbeeld van hun landgenoot na te doen. Ook de Nederlanders en Belgen waren opvallend vaak succesvol. Onder meer Jan Raas en Adrie van der Poel staan op de erelijst. Liefst drie leden van de bekende wielerfamilie Planckaert zetten de koers achter hun naam: zowel Willy, Eddy als Jo.

De laatste tien jaar streken vooral Fransen de eindwinst op in de Gard. Enkel Tobias Ludvigsson en Bob Jungels wisten de hegemonie te doorbreken. Met Nacer Bouhanni, Marcel Kittel, Bryan Coquard, Arnaud Démare en Alexander Kristoff kende de ronde ook fraaie etappewinnaars. Ook al werd hij een dagje ouder, nog altijd was Fangille medeverantwoordelijk voor de organisatie van de Ster van Bessèges.

2020 was het jaar van de vijftigste editie, die met Benoît Cosnefroy een mooie winnaar kreeg. Het zou de laatste editie zijn die de oprichter van de wedstrijd meemaakte. Op 19 november overleed Roland Fangille namelijk aan het coronavirus, op zes dagen na, een jaar na de sterfdatum van zijn goede vriend Raymond Poulidor. Poupou was er bij de eerste uitgave van de Ster van Bessèges al bij en werd jaarlijks uitgenodigd om de koers bij te wonen.

Laatste tien winnaars Ster van Bessèges

2020: Benoît Cosnefroy

2019: Christophe Laporte

2018: Tony Gallopin

2017: Lilian Calmejane

2016: Jérôme Coppel

2015: Bob Jungels

2014: Tobias Ludvigsson

2013: Jonathan Hivert

2012: Jérôme Coppel

2011: Anthony Ravard

Vorig jaar

Benoît Cosnefroy streek vorig jaar, in de vijftigste editie, de eindzege op in de Ster van Bessèges. Op de eerste dag, toen waaiers voor spektakel zorgden, manoeuvreerde de U23-wereldkampioen van Bergen (2017) zich al in de top van het klassement door achter Alexey Brunel als tweede over de streep te komen. In de dagen daarna kwam het peloton gegroepeerd over de streep en pakten Magnus Cort en Dries De Bondt de etappezeges. De vierde dag, waar de finish op Le Mont Bouquet lag, moest dan voor verschillen zorgen.

Ben O’Connor won de rit vanuit de vroege vlucht, maar de Australiër was ongevaarlijk voor het klassement. Bij de favorieten kraakte Brunel op de slotklim, waardoor Cosnefroy aan een vijfde plek genoeg had om de leiding van hem over te nemen. De afsluitende tijdrit moest dan de beslissing brengen. Brunel en Alberto Bettiol, de nummers twee en drie, gingen tot het gaatje om Cosnefroy van de eindwinst te houden, maar die hield knap stand. De puncheur wist zo, zeven dagen na zijn zege in de GP la Marseillaise, ook Bessèges achter zijn naam te zetten.

Eindklassement Ster van Bessèges 2020

1. Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) 14u39m57s

2. Alberto Bettiol (EF Pro Cycling) op 13s

3. Alexys Brunel (Groupama-FDJ) op 14s

4. Kevin Geniets (Groupama-FDJ) op 1m02s

5. Lilian Calmejane (Total Direct Energie) op 1m05s

Parcours

De Ster van Bessèges heet ook wel de Tour du Gard, naar het departement waar de ronde wordt gehouden. De wedstrijd begint in Bellegarde, ten zuidoosten van Nîmes, en trekt daarna naar het noordwesten, richting het dorp Bessèges, waar de wedstrijd in de jaren zeventig zijn oorsprong vond. Omdat de ronde zich voor een belangrijk deel afspeelt in de beruchte Rhônevallei, ligt het gevaar van waaiervorming altijd op de loer!

Woensdag 3 februari, etappe 1: Bellegarde – Bellegarde (141 km)

Het parcours van de openingsetappe van de Ster van Bessèges is identiek aan dat van vorig jaar. Vanuit Bellegarde maakt de route eerst twee noordelijke lussen van elk ongeveer vijftig kilometer en hier zorgden waaiers een jaar geleden voor grote problemen in het peloton. Als de renners voor de tweede keer terugkomen in Bellegarde, krijgen zij alvast een eerste maal de slotklim voor de wielen geschoven: de Côte de la Tour, aan gemiddeld 10%. Vanaf dan rest nog een zuidelijke lus van veertig kilometer tot de finish. Welke sterke renner volgt daar Alexys Brunel op?

Start: 13.10 uur

Finish: tussen 16.33 en 16.52 uur

Donderdag 4 februari, etappe 2: Saint Geniès de Malgoirès – La Calmette (154 km)

Vanuit Saint Geniès de Malgoirès gaat de route eerst in westelijke en dan in zuidelijke richting. De Montagnac is na 23,9 kilometer de eerste klim van de dag. Na zo’n 45 kilometer bereikt de rit zijn meest zuidelijke punt, waarna vlot de klim van Clarensac volgt. Na 89,5 kilometer doorkruisen de renners voor de eerste keer de aankomst in La Calmette. Via de startplaats wordt even later voor de tweede keer de Montagnac omhoog gereden. Na 121,7 kilometer passeren de renners voor de tweede keer de aankomst, waarna nog ruim dertig kilometer tot de finish resteert.

Start: 12.50 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.41 uur

Vrijdag 5 februari, etappe 3: Bessèges – Bessèges (156 km)

Als het aankomt op het aantal hoogtemeters, wint de derde etappe het van de andere ritten. Meer dan drieduizend meter hoogteverschil moet worden overbrugd, maar de zwaarste hordes liggen al in de beginfase van het parcours. Vanuit Bessèges worden de renners de Col de Portes, de Col des Brousses en de Côte de Tharaux over gestuurd. Op die laatste klim is de rit pas halverwege. Op zestien kilometer van de finish moeten de renners nog eenmaal een korte klim over. Met nog zeven kilometer te rijden wordt al een eerste keer de aankomst doorkruist.

Start: 12.50 uur

Finish: tussen 16.27 en 16.50 uur

Zaterdag 6 februari, etappe 4: Rousson – Saint Siffret (152 km)

Een jaar geleden zorgde een aankomst op Le Mont Bouquet voor spektakel op de vierde dag, nu heeft de organisatie daags voor de afsluitende tijdrit een andere route uitgestippeld. In elk geval gaat het de hele dag op en af. Gestart wordt in Rousson, waarna de weg in westelijke lijn naar de Côte Lussan en de Côte Cavillargues gaat. Na 61 kilometer wordt voor het eerst de aankomst in Saint Siffret bereikt, waarna nog drie ronden door de regio volgen: een grote van 46,6 kilometer en twee kleine van 21 kilometer. De streep ligt na een klimmetje.

Start: 12.45 uur

Finish: tussen 16.24 en 16.44 uur

Zondag 7 februari, etappe 5: Alès – Alès (ITT, 11 km)

Net als de afgelopen jaren eindigt de Ster van Bessèges met een individuele tijdrit over net geen elf kilometer door Alès, ook wel de ‘hoofdstad van de Cevennen’ genoemd. Gestart wordt aan de oostoever van de Gardon d’Alès, die, afgezien van een passage door de binnenstad, langere tijd wordt gevolgd. Na zeven kilometer steken de renners het water over en begint het lastigste deel van de tijdrit. De rit tegen de klok eindigt namelijk met een klim van bijna drie kilometer, waar 140 meter hoogteverschil moet worden overbrugd. Wie zet hier de ronde achter zijn naam?

Start: 12.45 uur

Finish: 16.42 uur

Favorieten

De organisatie van de Ster van Bessèges kan dit jaar rekenen op elf WorldTour-ploegen aan het vertrek. Dat waren er vorig jaar zeven, wat tekent dat de rittenkoers nu – mede door de coronacrisis – in waarde is gestegen. Dat is ook aan de deelnemende renners te zien.

AG2R Citroën komt bijvoorbeeld met Greg Van Avermaet én Oliver Naesen naar Zuid-Frankrijk. Het plan van de twee klassiekerkopmannen was om in de Ronde van Valencia en de Ruta del Sol aan het seizoen te beginnen, maar nu die zijn afgelast beginnen ze in Bessèges. En zij zijn niet de enigen die een dergelijke keuze hebben moeten maken. Van Avermaet en Naesen zullen er vooral opstarten, maar het parcours is hen wel op het lijf geschreven met enkele steile aankomsten bergop. Titelverdediger Cosnefroy ontbreekt vanwege een knieblessure.

INEOS Grenadiers komt met enkele kopmannen aan de start. Egan Bernal maakt er zijn eerste wedstrijdkilometers sinds zijn opgave in de voorbije Tour de France. Bij de Colombiaan is het de vraag in hoeverre hij hersteld is van zijn rugklachten. Een goed klassement hoeven we waarschijnlijk niet van Bernal te verwachten. Dat is misschien meer weggelegd voor Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski en Dylan van Baarle, die alle drie kunnen terugvallen op hun sterke tijdrit op de slotdag.

Vincenzo Nibali en Bauke Mollema zijn de kopmannen van Trek-Segafredo. Vooral de Nederlander lijkt gebrand op vroeg succes, want hij heeft een bomvol programma uitgestippeld, inclusief de nodige eendagskoersen met heuvelachtig karakter. In 2019 werd Mollema nog vierde in de Ster van Bessèges, nadat hij vierde was geworden in de slottijdrit naar Alès. Houd dus rekening met Mollema, die fris aan het seizoen zegt te beginnen en er meteen wil staan.

EF Education-Nippo trekt ook met de nodige kleppers naar het departement Gard. Klassiekerkopman Alberto Bettiol begint er aan zijn voorbereiding op het voorjaar, maar zal ook zijn tweede plek van vorig seizoen willen verbeteren. Toen kwam hij, ondanks winst in de tijdrit, dertien seconden tekort om Benoît Cosnefroy uit de leiderstrui te rijden. Bettiol en Bessèges zijn dus een goede combinatie. Ook Rigoberto Urán, Jens Keukeleire en Simon Carr doen mee. Laatstgenoemde reed in Marseille nog in het offensief.

Met Tim Wellens, Philippe Gilbert en Andreas Kron heeft Lotto Soudal een drietal om uit te spelen in het klassement. Wellens lijkt de beste papieren te hebben. De heuvelspecialist is altijd goed zo vroeg in het seizoen. Afgelopen weekend liet hij in de GP La Marseillaise daar al een glimp van zien, maar toen speelde de tegenwind parten. BORA-hansgrohe heeft ook drie renners in huis die een klassement kunnen rijden: Felix Großschartner, Lennard Kämna en Lukas Pöstlberger. De vraag is wie van hen nu al in vorm is.

Bij Groupama-FDJ kunnen Benjamin Thomas en Alexys Brunel zich wellicht laten zien. Thomas werd veertiende in de GP La Marseillaise en beschikt bovendien over een goede chrono. Brunel brak vorig jaar door in Bessèges met een ritwinst en een derde plaats, maar daarna viel het tegen. Hij hoopt 2021 goed te beginnen met opnieuw een klapper in Bessèges. Total Direct Energie hoopt dan weer in de breedte toe te slaan, met nieuwkomer Pierre Latour en ervaren krachten als Edvald Boasson Hagen en Niki Terpstra.

Outsiders voor een goed klassement zijn Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), Jelle Wallays, Anthony Perez (Cofidis), Simon Clarke (Qhubeka ASSOS), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), Boris Vallée en Joel Suter (Bingoal-WB).

Sprinters

Van de vijf etappes van de Ster van Bessèges lijken er twee meer dan geschikt voor de rappe mannen. In La Calmette en Bessèges is de finale redelijk vlak. Reken maar dat de nodige teams er dan een massasprint van willen maken.

Een aantal ploegen heeft meerdere troeven voor de vlakke aankomsten. Denk aan Trek-Segafredo (Mads Pedersen en Edward Theuns), Lotto Soudal (John Degenkolb en Gerben Thijssen), BORA-hansgrohe (Pascal Ackermann en Jordi Meeus), Arkéa-Samsic (Nacer Bouhanni en Daniel McLay), Israel Start-Up Nation (Rudy Barbier en Tom Van Asbroeck) en Qhubeka ASSOS (Giacomo Nizzolo en Matteo Pelucchi).

Zij worden uitgedaagd door Marc Sarreau (AG2R Citroën), Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), Jake Stewart (Groupama-FDJ), Anthony Turgis (Total Direct Energie), Christophe Laporte (Cofidis), Bryan Coquard (B&B Hotels), Tim Merlier (Alpecin-Fenix), Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert), Eduard-Michael Grosu (Delko) en Timothy Dupont (Bingoal-WB).

Flink wat sprintgeweld aan de start van de Ster van Bessèges dus.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Bauke Mollema

*** Alberto Bettiol, Tim Wellens

** Greg Van Avermaet, Felix Großschartner, Dylan van Baarle

* Simon Clarke, Benjamin Thomas, Silvan Dillier, Alexys Brunel

Weer en TV

In de omgeving van Bessèges is het tot het weekend goed vertoeven. De temperaturen schommelen rond de 14 à 16 graden Celsius. Niet de temperaturen die de renners in deze periode gewend zijn in Zuid-Spanje. In het weekend wordt dan weer veel regen verwacht, met meer dan 10 millimeter regen in Alès als de tijdrit op het programma staat. Het weer kan dus zeker een bepalende factor zijn op de laatste twee dagen. De temperatuur daalt dan ook richting de 12 graden.

De Ster van Bessèges is in Nederland niet live op tv te zien. De Franse uitzendrechten zijn in handen van L’Equipe, dat de etappes online uitzendt. In België wordt de rittenkoers dan weer dagelijks door de Franstalige publieke omroep RTBF uitgezonden.