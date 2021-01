Aurélien Paret-Peintre verrast met sprintzege in Franse openingskoers GP la Marseillaise

Aurélien Paret-Peintre heeft in Zuid-Frankrijk de Grand Prix Cycliste la Marseillaise op zijn naam geschreven. De 24-jarige Fransman van AG2R Citroën won na een wedstrijd van 171,6 kilometer de sprint van een uitgedund peloton. Hij klopte zijn landgenoten Thomas Boudat (Team Arkéa Samsic) en Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM).

Iets voor het middaguur ging in Marseille een peloton van 118 renners van start voor de eerste wielerkoers op Franse bodem van 2021. Voor de Spanjaard Julen Amezqueta (Caja Rural – Seguros RGA) begon de wedstrijd rampzalig. Hij kwam al in de neutralisatie ten val, waardoor hij de wedstrijd vroegtijdig moest verlaten.

Zes vluchters

De wedstrijd werd gekleurd door een vlucht van zes renners. De Belg Kenny Molly (Bingoal-Wallonie Bruxelles) ging op pad samen met de Zuid-Afrikaan Morne Van Niekerk (St Michel – Auber93), de Spanjaard Jon Barrenetxea (Caja Rural – Seguros RGA) en de Tsjech Vojtěch Řepa (Equipo Kern Pharma).

Even later wisten ook Eliot Lietaer (B&B Hotels p/b KTM) en Jens Reynders (Sport Vlaanderen – Baloise) aan te sluiten. Het zestal reed een maximale voorsprong van vier minuten bij elkaar, maar slaagden er niet in om het tot het einde vol te houden. Op 35 kilometer van het einde volgde een hergroepering.

Tijdens de beklimming van de Route des Crête was het Tim Wellens (Lotto Soudal) die ten aanval trok. De Belg sloeg een gaatje, maar wist niet weg te blijven. Aanvalspogingen van Jesús Herrada (Cofidis) en Lilian Calmejane (AG2R Citroën) waren evenmin succesvol. In de afdaling waagde Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) een poging, maar ook hij bleef niet uit de greep van het peloton.

Frans onderonsje

Op weg naar Marseille bleef het aanvallen regenen. Uiteindelijk ontstond er een kopgroep van vier renners. Benjamin Thomas (Groupama – FDJ), Odd Christian Eiking (Intermarché – Wanty – Gobert), Simon Carr (EF Education – Nippo) en Andreas Kron (Lotto Soudal) kleurden de slotfase, maar werden op tien kilometer van het einde ingerekend door het jagende peloton.

In de finale hield B&B Hotels het tempo aan kop van het peloton in dienst van sprinter Coquard hoog. Een laatste poging van Kron kon een sprint niet voorkomen.

De sprint om de overwinning zou beslist worden in een driestrijd tussen drie Fransmannen. Coquard kwam vroeg op kop, maar zag Boudat langszij komen. Aan de rechterkant was het echter Paret-Peintre die in extremis nog langszij kwam. Met een half wiel voorsprong boekte de derdejaars beroepsrenner de eerste profzege uit zijn carrière.