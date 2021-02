Egan Bernal snijdt seizoen aan met Ster van Bessèges

Egan Bernal gaat woensdag van start in de Ster van Bessèges. Eigenlijk zou de Tourwinnaar van 2019 in de Ronde van Valencia aan het vertrek staan, maar die wedstrijd werd als gevolg van de huidige coronasituatie in Spanje voorlopig uitgesteld.

Voor Bernal wordt het zijn eerste wedstrijd sinds de afgelopen Tour de France. Daar staakte hij als titelverdediger in de derde week de strijd. Naderhand vertelde hij dat rugproblemen de oorzaak waren van zijn opgave. “Het probleem is dat mijn ene been langer is dan het andere. Dat zorgt voor een verkromming in mijn rug, waardoor een schijf in mijn wervelkolom is geraakt die normaal de toevoer van glucose naar mijn benen zou moeten verzorgen. Het is een probleem dat alleen kan worden verholpen met een lange revalidatie.”

In december maakte de Colombiaan bekend dat hij weer pijnvrij kan fietsen. In de weken daarna vertelde hij dat hij in 2021 mikt op een tweede eindzege in de Tour. Ook sprak hij al over mogelijke deelname aan de Giro d’Italia, waar hij in dat geval zijn debuut zou maken.