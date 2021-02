Ster van Bessèges live te zien op het open net

Goed nieuws voor alle wielerliefhebbers: de Ster van Bessèges (3-7 februari) zal dit jaar voor het eerst live te zien zijn in Nederland. De Franse rittenkoers zal vanaf woensdag namelijk worden uitgezonden op Canvas en Eén.

De eerste twee etappes zijn vanaf ongeveer 14.45 uur te volgen op Canvas. In de loop van de week is de Ster van Bessèges afwisselend te zien op Eén en Canvas. De Franse rittenkoers was al wel in België te volgen via de Franstalige publieke omroep RTBF, maar nu is de wedstrijd dus ook te zien op de Vlaamse publieke omroep.

De 51e Ster van Bessèges kan rekenen op een fraai deelnemersveld, zeker na de afgelasting van verschillende rittenkoersen in Spanje en Portugal. Onder meer Vincenzo Nibali, Egan Bernal, Greg Van Avermaet, Geraint Thomas en Bauke Mollema hebben hun deelname toegezegd.

In de uitgebreide voorbeschouwing van WielerFlits lees je alles over de historie van de wedstrijd, het parcours en de favorieten voor de eindzege.

Uitzendschema Ster van Bessèges (3-7 februari)

Woensdag, 1e etappe – vanaf 14.45 uur op Canvas en sporza.be

Donderdag, 2e etappe – vanaf 14.40 uur op Canvas en sporza.be

Vrijdag, 3e etappe – vanaf 14.40 uur op Eén en sporza.be

Zaterdag, 4e etappe – vanaf 14.40 uur op Eén en sporza.be

Zondag, 5e etappe – vanaf 14.00 uur op Canvas en sporza.be