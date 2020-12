Egan Bernal: “Ik kan weer zonder pijn fietsen”

Het gaat voorzichtig de goede kant op met het herstel van Egan Bernal. De eerste Colombiaanse tourwinnaar zegt namelijk weer pijnvrij te kunnen fietsen. Bernal kan echter nog niet zeggen wanneer hij zijn rentree maakt.

Het jonge goudhaantje van INEOS Grenadiers moest tijdens de Tour de France na zestien etappes de strijd staken. Een flinke streep door de rekening van de Tourwinnaar van 2019. Het bleek direct zijn laatste wedstrijd van dit seizoen te zijn geweest, want de rest van het jaar kwam hij niet meer in actie.

“2022 is een lastig jaar voor me geweest”, vat Bernal het afgelopen seizoen kort maar krachtig samen bij Pimer Tiempo.” Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen. Ik ben me aan het voorbereiden, maar ik moet het stap voor stap blijven bekijken.”

De Colombiaanse klimspecialist weet dan ook nog niet welke koersen hij volgend jaar gaat rijden. “Ik heb nog geen wedstrijdprogramma. Alles hangt af van hoe het herstel verder verloopt.”

“Het gaat goed, de ontsteking neemt af en ik kan weer zonder pijn fietsen, maar we moeten ons niet overhaasten. Je moet er ook rekening mee houden dat inspanningen tijdens wedstrijden anders zijn…”