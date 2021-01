Benoît Cosnefroy mist seizoensstart door knieblessure

Een flinke tegenvaller voor Benoît Cosnefroy: de Fransman van AG2R Citroën Team kan voorlopig niet koersen vanwege een knieblessure. De 25-jarige puncheur zou zijn seizoen beginnen in de Ster van Bessèges, maar de Franse rittenkoers komt te vroeg.

Cosnefroy heeft geen last van een breuk(je) in zijn rechterknie, zo bleek na een medische scan, maar kampt al meer dan een week met knieklachten. “Ik heb vooral last tijdens lange inspanningen. Het is beter om nu even te wachten. Ik blijf wel trainen en hoop in maart weer competitief te zijn”, aldus de Fransman.

Cosnefroy moet de komende weken wel zijn trainingsarbeid aanpassen. De Ster van Bessèges (3-7 februari) komt te vroeg voor de heuvelspecialist. Vorig jaar was hij nog de beste in de meerdaagse wielerkoers.

De coureur van AG2R Citroën Team hoopt dit jaar te schitteren in de Ardennenklassiekers en de Tour de France. “In de Tour ga ik voor de gele trui, dat hoef ik niet te verbergen. Het lijkt misschien een gekke ambitie, maar het is absoluut een droom. Ik zal proberen om in topvorm aan de start te staan”, zo liet hij eerder weten.