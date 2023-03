Voorbeschouwing Ronde van Vlaanderen voor vrouwen 2023: Blijft Kopecky koningin?

Het is zonder enige twijfel de allergrootste voorjaarkoers voor het vrouwenpeloton. En dit jaar is de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen toe aan haar twintigste uitgave. Dat hadden natuurlijk al veel meer edities moeten zijn, ieder jaar zonder Ronde is immers zonde, maar toch… Benieuwd wie de kristallen jubileumeditie op haar naam kan schrijven. Kan Lotte Kopecky zichzelf opvolgen, slaat Annemiek van Vleuten nog eens toe in haar afscheidsjaar of krijgen we een geheel nieuwe naam op de erelijst van Vlaanderens Mooiste? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Ah, Vlaanderen. Waar men, als we de teksten van Raymond van ’t Groenewoud mogen geloven, een peer nog kan stoven. Een gebied van 13.522 vierkante kilometer dat bekendstaat als het beloofde wielerland. Vlaanderen houdt van de koers en de koers houdt minstens zo veel van Vlaanderen. En op geen enkele andere dag is dat zo geweldig mooi zichtbaar als op de dag van de Ronde van Vlaanderen.

We draven door. Sorry. Maar daar heeft De Hoogmis het ook wel een beetje zelf naar gemaakt. Had de Ronde maar niet zo’n adembenemende wedstrijd moeten zijn waarin zo ontzettend veel heldenepossen zijn geschreven. Hadden de hartstochtelijke fans maar niet jaar na jaar in groten getale uit moeten lopen voor het jaarlijkse wielerfeest der wielerfeesten.

Zo’n negentig jaar na de eerste editie voor mannen, vindt in 2004 de eerste Ronde van Vlaanderen voor vrouwen plaats. Een renster die geboren werd in Tasjkent, de huidige hoofdstad van Oezbekistan, maar die nu ergens langs het Meer van Lugano woont, greep deze kans met beide handen aan. In een race over nog geen honderd kilometer reed Zulfia Zabirova op de Muur van Geraardsbergen iedereen uit het wiel, waarna ze haar hardrijderscapaciteiten kon aanspreken om aan de meet Trixi Worrack (tweede) en Leontien van Moorsel (derde) vier seconden voor te blijven.

En het is niet de enige grote overwinning in de loopbaan van Zabirova. Ze werd zowel meervoudig Russisch als Kazachs wegkampioene en ze behaalde gouden tijdritmedailles op de Olympische Spelen (1996) en het wereldkampioenschap (2002). Met de Ronde, twee keer Primavera Rosa en de Tour de Berne staan er in totaal vier wereldbekerwedstrijden op haar goedgevulde palmares. Om maar te zeggen: ja, met Zabirova kreeg de Ronde gelijk een grote naam als winnares.

In 2005 konden we de eerste Nederlandse zege noteren. Na 112 kilometer en twaalf hellingen kwam Mirjam Melchers-Van Poppel als eerste aan in Meerbeke nadat ze in de finale had afgerekend met ploeggenote Susanne Ljungskog. De Nederlands-Zweedse combine was zich niet bewust van de schertsvertoning die zich achter hen afspeelde. De groep die om plaats drie streed, reed in de laatste kilometers verkeerd en kwam in tegenovergestelde richting over de meet. Een jaar later eiste Melchers-Van Poppel wel alle aandacht voor zich op door voor de tweede keer te winnen.

De Halsesteenweg fungeert in 2011 voor het laatst als finishstraat. Annemiek van Vleuten heeft dan al enkele leuke overwinningen geboekt, maar op die licht hellende aankomststrook breekt ze door bij het grote publiek. Als lid van het bijzonder succesvolle collectief van Nederland Bloeit (schitterende ploegnaam) rekent ze na 130 kilometer koelbloedig af met Tatiana Antoshina. Tien jaar later zou ze ‘m nog eens winnen, maar dan op het nieuwe parcours, met start en finish in Oudenaarde.

Van Vleuten is niet de enige die dit kunststukje al eens klaarspeelde. Judith Arndt presteerde dit namelijk ook. Zowel in 2008 als in 2012 verwijst ze Kristin Armstrong naar plaats twee. De eerste keer in Meerbeke, de andere keer in Oudenaarde. Samen met Van Vleuten en Melchers-Van Poppel mag de Duitse zich dan ook recordhoudster noemen. In de jaren die nog niet zijn besproken, blijven de grote namen de erelijst glans geven. Logisch natuurlijk, de Ronde wordt nu eenmaal niet gewonnen door koekenbakkers. Dat zal dit jaar niet anders zijn.

Twee Vlaamssprekende rensters hebben de Ronde al eens op hun naam geschreven. En als we beide zeges met elkaar vergelijken valt zeker ook de toegenomen aandacht en waardering voor het vrouwenpeloton op. Niet dat er maar twee man en een paardenkop aan de finish stond toen Grace Verbeke in 2010 de Ronde won na een prachtige solo, integendeel. Maar vergelijk dat eens met de orkaan van geluid die opsteeg bij de zege van Lotte Kopecky vorig jaar. Vergelijk de voorpagina’s van de kranten, het aantal voorbeschouwingen, het aantal TV-minuten en ga zo maar door. Het is duidelijk dat de sport het afgelopen decennium ontzettend is gegroeid.

De essentie blijft echter hetzelfde. Grace Verbeke hield dan weliswaar na verdeling van de winstpremie slechts vijftig euro over aan haar triomftocht door de Vlaamse Ardennen (waar we zeker wat van kunnen vinden), maar is dat echt belangrijk? Bovenal heeft Verbeke immers, net als Kopecky, wel mooi de Ronde van Vlaanderen gewonnen. En dat gevoel is nu eenmaal onbetaalbaar.

Laatste tien winnaressen Ronde van Vlaanderen

2022: Lotte Kopecky

2021: Annemiek van Vleuten

2020: Chantal van den Broek-Blaak

2019: Marta Bastianelli

2018: Anna van der Breggen

2017: Coryn Labecki

2016: Lizzie Deignan

2015: Elisa Longo Borghini

2014: Ellen van Dijk

2013: Marianne Vos

Laatste editie

Het moest er ooit eens van komen, daar was iedereen het eigenlijk wel over eens. Maar wanneer? Vorig jaar zou het kunnen, net zoals het de jaren ervoor zou kunnen voor Lotte Kopecky. En afgelopen seizoen stonden dan ook eindelijk alle sterren goed. Op de Paterberg vond Van Vleuten, al een tijdje goed aan het doortrekken, de aansluiting bij de ontsnapte Marlen Reusser. Bovenaan trok de Movistar-kopvrouw nog eens door, maar naast Reusser had ook Kopecky een antwoord op de versnelling van de tweevoudig winnares.

Na de afzink plaatste Chantal van den Broek-Blaak een echte Chantal van den Broek-Blaak-versnelling en kortstondig leek het erop dat zij voor de tweede keer zou kunnen zegevieren in de Ronde. Maar Van Vleuten dacht hier anders over en reed naar het wiel. Maar ook nu werd ze geschaduwd door Kopecky. Van Vleuten probeerde het nog wel, maar het overwicht van SD Worx betaalde zich uit. Van den Broek-Blaak zette Kopecky keurig af in de laatste rechte lijn, waarna ze haar langgekoesterde wielerdroom in wist te lossen.

Uitslag Ronde van Vlaanderen 2022

1. Lotte Kopecky (SD Worx) in 4u11m21s

2. Annemiek van Vleuten (Movistar) z.t.

3. Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx) op 2s

4. Arlenis Sierra (Movistar) op 40s

5. Marlen Reusser (SD Worx) z.t.

Wedstrijdverslag

Parcours

De meeste wijzigingen bespeuren we in het eerste deel van de koers. Zo is de lus van en naar Zottegem geschrapt. In plaats daarvan zien we een openingsfase met de Tiegemberg en de Huisepontweg. De eerste van twee heuvelzones begint als de meute voor de tweede maal over de Markt in Oudenaarde zijn gedenderd. De Wolvenberg is de eerste echte helling van de dag, waarna nog een reeks bekende hellingen en stroken volgen: Kerkgate, Jagerij, Molenberg, Marlboroughstraat, Berendries en de Valkenberg. Als er weer wordt afgedaald richting Oudenaarde zullen enkele rensters al wel voelen hoe de benen zijn.

En mocht dat nog niet het geval zijn, dan gebeurt dat vrij snel in de tweede heuvelzone, die begint met de Koppenberg, voor de tweede keer opgenomen in het parcours van de vrouwenwedstrijd. En met de gevreesde bult van Melden kunnen we zeggen dat de finale is begonnen. Wie daar nog niet wakker is, wordt dat wel op het helse trio Mariaborrestraat-Steenbeekdries-Stationsberg. Daar worden rennerslijven flink door elkaar geschud, waarna vrijwel direct de Taaienberg opdoemt.

Vervolgens is het befaamde duo Kruisberg-Hotond, waar al diverse malen de beslissing is gevallen, aan de beurt. Mocht die aanval niet succesvol blijken te zijn, dan kan er ook nog altijd een schifting worden gemaakt op de Oude Kwaremont en de Paterberg. De top van deze laatste klim ligt op circa dertien kilometer van de streep, alweer voor de tiende keer getrokken op de Minderbroedersstraat te Oudenaarde. Op weg naar de lange finishstraat kan er door achtervolgsters zeker nog een en ander worden rechtgezet.

Zoals altijd in Vlaamse voorjaarskoersen zijn niet alleen de genoemde hellingen en de kasseienstroken (goed voor 10,41 km in totaal) van belang. Het gevaar kan ook schuilen in de soms zeer smalle wegen, de vele verkeersremmers, bloembakken, de soms slechte weersomstandigheden en de befaamde betonbaantjes die van bitumineuze voegvullingsmassa aan elkaar hangen. Een ongeluk en/of een achterstand zit in Vlaanderen soms in de kleinste hoekjes.

Belangrijkste passages (via technische gids): Nog 148 km — Tiegemberg (800 m – Gem 5,5% – Max 9,0%)

Nog 108,4 km — Huisepontweg (1700 m kasseien)

Nog 101,4 km — Korte Ast (500 m – Gem. 4,3% – Max. 9,6%)

Nog 89,6 km — Wolvenberg (645 m – Gem. 7,9% – Max. 17,3%)

Nog 86 km — Kerkgate (1400 m kasseien)

Nog 83,3 km — Jagerij (800 m kasseien)

Nog 77,1 km — Molenberg (463 m – Gem. 7% – Max. 14,2% – 300 m kasseien)

Nog 73,1 km — Marlboroughstraat (2040 m – Gem, 3% – Max. 7%)

Nog 69,1 km — Berendries (940 m – Gem. 7% – Max. 12,3%)

Nog 63,8 km — Valkenberg (540 m – Gem 8,1% – Max 12,8%)

Nog 44,6 km — Koppenberg (600 m – Gem. 11,6 % – Max. 22 % – 600 m kasseien)

Nog 40,6 km — Mariaborrestraat (400 m kasseien)

Nog 39,3 km — Steenbeekdries (1100 m – Gem. 3,1% – Max. 7,6% – 1100 m kasseien)

Nog 39,2 km — Stationsberg (700 m kasseien)

Nog 36,8 km — Taaienberg (530 m – Gem. 6,6% – Max. 15,8% – 500 m kasseien)

Nog 26,5 km — Kruisberg/Hotond (2500 m – Gem. 5% – Max. 9% – 450 m kasseien)

Nog 16,7 km — Oude Kwaremont (2200 m – Gem. 4% – Max. 11,6% – 1500 m kasseien)

Nog 13,3 km — Paterberg (360 m – Gem. 12,9% – Max. 20,3% – 360m kasseien)

Zondag 2 april: Oudenaarde – Oudenaarde (158 km)

Start: 13.30 uur

Finish: tussen 17.30 en 18.00 uur

Favorieten

Lotte Kopecky is koningin van het beloofde wielerland, zeker na haar zege van vorig jaar. Dat zou ze graag nog eens herhalen en dat kan dit jaar zeker al. Kopecky is namelijk sterker dan ooit. In twee Vlaamse wedstrijden pakte ze uit met weergaloze solo’s en ook in Strade Bianche was ze behoorlijk grandioos. Een en een is in het wielrennen lang niet altijd twee, maar in dit geval wel. Kopecky in topvorm is de absolute topfavoriet. Sterk genoeg om te volgen en zelfs het verschil te maken op de hellingen.

Dat betekent echter niet dat Kopecky altijd wint. Want, inderdaad, die kleine hoekjes waarin het ongeluk zich schuilhuidt. Een lekke band, net even de pech hebben dat je achter een valpartij zit, niet scherp zijn in aanloop naar de Molenberg, en ga zo maar door… Ook vanwege sportieve redenen kan het niet de kant van Kopecky opgaan. Want als Marlen Reusser ineens een gat heeft en niemand gaat daarachter rijden, zoals we zagen in Gent-Wevelgem, tja, dan wordt het heel moeilijk en gaat de Vliegende Olifant er met de trofee vandoor. Kopecky kan dan gevangen zitten in de ploegentactiek, maar een andere keer zal zij daar dan misschien weer profijt van kunnen hebben. In Parijs-Roubaix bijvoorbeeld, haar grootste doel van het voorjaar.

SD Worx zal het spelletje willen spelen dat ze zo graag spelen: een overtalsituatie creëren en dan de rest versmachten. Powerplaywielrennen. Daar spelen Demi Vollering en Lorena Wiebes een rol in. Wiebes is een waanzinnig wapen als het een meer tamme koers wordt, al lijkt dat gezien de weersvoorspellingen niet meteen voor de hand te liggen. Vollering, winnares van de Strade Bianche na een beklijvende slotfase met Lotte Kopecky, is nog wat meer geschikt voor de Ardennenklassiekers, maar dit werk moet ze ook prima aankunnen.

Onbedoeld magistraal soleerde Reusser naar de winst in Gent-Wevelgem - foto: Cor Vos Kan Vollering wat Kopecky vorig jaar deed: Strade Bianche en de Ronde winnen? - foto: Cor Vos

Het is om bang van te worden, die ploeg van SD Worx. Moedeloos misschien ook wel. Maar laten we de concurrentie hoop geven. Laten we niet bij voorbaat al zeggen dat de overwinning sowieso naar de oppermachtige ploeg zal gaan. Van de afgelopen tien edities won de succesformatie van Danny Stam er vijf, maar dan wel alleen in de even jaartallen. En aangezien het nu een oneven jaartal is… En als iets belangrijk is in een koers als de Ronde is het wel moed houden. Hup, ertegenaan en maar zien waar het schip strandt.

Ook een sterke groep is de armada van Movistar. Binnen die ploeg kijken we natuurlijk allereerst naar Annemiek van Vleuten. Twee keer won ze ‘m al, vijf keer reed ze podium en tien keer eindigde ze bij de eerste vijf. Goedendag, dat zijn indrukwekkende cijfers. Dit jaar was het vooral net niet. Is dit haar jaar teveel? Is haar heerschappij voorbij? De krantenkoppen schrijven zich zo, maar die verhalen werden vorig jaar ook gemaakt.

Naast dat het niet zo erg zou zijn als ze in dit afscheidsjaar niets meer weet te winnen (alsof dat afbreuk zou doen aan de carrière van Van Vleuten), geloven we daar ook nog niet direct in. De wereldkampioene zal, net terug van een hoogtestage op Tenerife, hopen dat die paar extra procentjes er zijn, om voor haar elfde top-vijfklassering, haar zesde podiumplaats en haar derde overwinning te gaan.

Voordeel voor Van Vleuten is dat ze het niet alleen hoeft te doen. Want, jeetjemina, wat een ploeg heeft Movistar. Misschien niet zo sterk als SD Worx, maar nog altijd vrij geweldig. Arlenis Sierra, vorig jaar vierde, zouden we een zege niet misgunnen. Liane Lippert is een van de allerbeste eendagsrensters ter wereld en ook Floortje Mackaij heeft de smaak bij haar nieuwe ploeg lekker te pakken. Allemaal hebben ze zo hun kansen in Vlaanderen.

Een ander ijzersterk blok aan het vertrek had dat van Trek-Segafredo moeten zijn, maar die ploeg zit de laatste tijd een beetje in de hoek waar de klappen vallen. De drie Ronde-winnaressen zullen het niet gaan doen voor de ploeg. De rentree van Ellen van Dijk laat nog wel een flinke tijd op zich wachten. Lizzie Deignan zou er bijna klaar voor moeten zijn, maar voorlopig staat de Amstel Gold Race als haar rentreewedstrijd op de kalender. Die derde Ronde-winnares, Elisa Longo Borghini, heeft dankzij dat vervloekte covid een serieuze stap terug gedaan, Brodie Chapman en Lauretta Hanson (twee rensters die je er echt bij kunt hebben) liggen in de lappenmand met botbreuken. Kortom: gaat lekker, al zijn de uitslagen desondanks prima.

De druk zou daarom ook best eens op de schouders van Shirin van Anrooij kunnen komen te liggen. Beresterk, in staat om de allergrootste wegkoersen te winnen en zonder twijfel een renster die in de toekomst deze wedstrijd kan winnen. Geef haar misschien nog een of twee jaar en dan… Misschien kan het nu in de zeer nabije toekomst ook al, al zal ze het dan vooral van anticiperen moeten hebben. En misschien kan ze gebruikmaken van machtsblokken als Movistar en SD Worx. Je weet maar nooit… Trek-Segafredo zou eventueel ook kunnen kijken naar Balsamo, maar voor haar geldt eigenlijk hetzelfde als Wiebes: misschien nog even net te lastig.

Komen we uit bij nog wat meer heuvelspecialisten. Te beginnen met Katarzyna Niewiadoma, ook al erg actief in Gent-Wevelgem. Er zitten er een paar aan te komen bij Canyon-SRAM die in een van de volgende jaren ook volop mee zouden kunnen gaan doen voor de zege in Vlaanderens Mooiste. Met Shari Bossuyt en Maike van der Duin zitten er twee aankomende topflandriens bij de formatie. Maar nu zal het voorlopig, gezien de vele hellingen en de zwaarte van de koers, nog even vooral van de Poolse moeten komen.

Met Cecilie Uttrup Ludwig zal FDJ-SUEZ het moeten doen op de hellinkjes. In 2019 werd ze als happy dead fish derde, nu hoopt ze het twee plekjes beter te doen, al geldt ook voor de Deense dat het erg lastig wordt om tegen de grote machtsblokken op te boksen. Grace Brown moeten we overigens ook niet uitvlakken, zeker als ze op een tactisch goed moment ervanonder kan muizen. De Marlen Reusser-tactiek zou voor haar ook de sleutel tot succes kunnen zijn.

Negen namen dikgedrukt, nog één naam over voor in de favorietenlijst. We zouden er diverse namen kunnen invullen. We zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck), het hele voorjaar al goed bij de pinken. Marianne Vos, simpelweg omdat het Marianne Vos is, of Jumbo-Visma ploeggenote Anna Henderson. Marta Bastianelli, simpelweg omdat het Marta Bastianelli is, of UAE Team ADQ-ploeggenote Silvia Persico. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar het sterretje gaat naar een jonge Britse die in bloedvorm is: Pfeiffer Georgi. Menigeen heeft er de pee in als het weer slecht is, Georgi moet vaak glimlachen bij slechte weersomstandigheden. In de Classic Brugge-De Panne toonde de beresterke DSM-renster dat ze ook zware wedstrijden groots kan afmaken. Even afwachten hoe het haar afgaat met al die extra hoogtemeters die er in de Ronde van Vlaanderen wachten, maar ze is in ieder geval uit het juiste hardhout gesneden.

Noot: de favorietenlijst is opgesteld voor het publiceren van de definitieve startlijst. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lotte Kopecky

*** Annemiek van Vleuten, Marlen Reusser

** Demi Vollering, Katarzyna Niewiadoma, Shirin van Anrooij

* Cecilie Uttrup Ludwig, Floortje Mackaij, Liane Lippert, Pfeiffer Georgi

Website organisatie

Deelnemerslijst (FirstCycling)

Weer en TV

Niets zo veranderlijk als het weer. Dat weer zal wel degelijk van invloed zijn op het koersverloop. Er zijn rensters die zullen hopen op een mooie lentedag, maar die lijken vooralsnog een beetje bedrogen uit te komen. De temperaturen zullen namelijk schommelen rond de 10 à 11 graden Celsius. Verder is er momenteel een neerslagkans van 45%, wat niet veel goeds belooft. De wind lijkt op het moment van schrijven wel nog mee te vallen, er wordt namelijk door Weeronline 3 Beaufort uit het zuidwesten voorspeld.

Live-beelden van de Ronde van Vlaanderen zijn vanaf 15.50 uur te zien via de diverse kanalen van Sporza, NOS en Eurosport/GCN/Discovery+. Voor nog meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.