Chantal Van den Broek-Blaak soleert naar overwinning Ronde van Vlaanderen voor vrouwen

Chantal Van den Broek-Blaak heeft de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen op haar naam geschreven. De renster van Boels Doelmans kwam na een wedstrijd van 135,6 kilometer met start en aankomst in Oudenaarde solo als eerste over de finish, nadat zij was weggereden op de Oude Kwaremont.

Na de start in Oudenaarde kleurde een vlucht met zeven rensters het eerste gedeelte van de wedstrijd. Teuntje Beekhuis (Lotto Soudal Ladies), Gloria Rodríguez (Movistar Team), Alice Sharpe (Ciclotel), Mieke Kröger (Hitec Products), Ariadna Trias (Massi – Tactic), Heidi Franz (Rally Cycling Women), Emily Newsom (Team TIBCO – SVB) kregen een vrijgeleide van het peloton en vertrokken aan de vlucht van de dag.

Doordat Sharpe en Trias voor de heuvelzone afhaakten, moesten de leidsters met vijf verder. De voorsprong van de kopgroep nam in deze fase van de wedstrijd echter snel af. Op de Taaienberg kwam er een hergroepering. Een poging van Alena Amialiusik en Riejanne Markus om vervolgens weg te geraken was van korte duur.

Tijdens de beklimming van de Hotond reed Annemiek Van Vleuten weg. Even later maakte Anna van der Breggen de aansluiting. Gek genoeg hielden de twee kort daarna de benen stil omdat Van der Breggen niet mee wilde rijden. Nadat ook Van Vleuten de benen stilhield, kwamen de achtervolgers weer terug.

Op de Oude Kwaremont ging Chantal Van den Broek-Blaak er alleen vandoor. De renster van Boels-Dolmans overleefde de Paterberg en begon solo aan de laatste veertien kilometer richting Oudenaarde. Ze reed in de slotfase meer dan een minuut voorsprong bij elkaar, waardoor zij uitgebreid had om haar overwinning te vieren. Na onder meer het WK en het NK in 2017 en de Amstel Gold Race in 2018 kan zij daardoor opnieuw een mooie koers aan haar palmares toevoegen.

Amy Pieters maakte het feest voor Boels-Dolmans compleet door de sprint om de tweede plek te winnen. Lotte Kopecky zorgde ervoor dat er ook een Belgische het podium op mocht.