Dit is de weersverwachting voor de Ronde van Vlaanderen 2023

Zondag 2 april staat de Hoogmis op het programma in het wielrennen, oftewel: de Ronde van Vlaanderen. Een koersdag die wat betreft de weersomstandigheden alle kanten op kan. Daarom heeft WielerFlits aan Weeronline gevraagd om de weersverwachting voor zondag op een rij te zetten.

“Het weer kan begin april alle kanten op. Zonnig en 20 graden is mogelijk, maar ook onstuimig weer met regen en wind en zelfs winterse buien behoren tot de mogelijkheden”, aldus meteorloog Johnny Willemsen van Weeronline.

“Tijdens de wedstrijden op zondag is het droog met zonnige perioden. Ga je langs het parcours staan, dan is een warme jas nodig. ’s Ochtends rond 10.00 uur is het een graad of 6 en ’s middags wordt het zo’n 10 graden. Er waait een matige noordoostenwind en in de wind voelt het aan als 6 graden.”

Voor de deelnemers aan de Ronde van Vlaanderen-toertocht van zaterdag is er minder mooi weer. In de ochtend en de middag is er flinke kans op buien op de Vlaamse wegen. Het wordt maximaal een graad of 12, maar door de regen en de matige (noord)westenwind zal het voelen als ongeveer 7 graden.