Annemiek van Vleuten wint na tien jaar weer de Ronde van Vlaanderen

De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen 2021 is gewonnen door Annemiek van Vleuten. De Europese kampioene van Movistar was na een koers van 152 kilometer als eerste aan de finish in Oudenaarde. Op de laatste beklimming van de Paterberg reed Van Vleuten weg uit een kopgroep van acht, waarna ze solo standhield. Het is voor Van Vleuten haar tweede zege in de Ronde, nadat ze ook in 2011 al wist te winnen.

Cordon-Ragot opent de finale

Een compact peloton begon in de laatste vijftig kilometer aan de belangrijkste heuvels. Annemiek van Vleuten gooide op de Kanarieberg de knuppel in het hoenderhok, waardoor een elitegroep overbleef. Uit die groep ontsnapte Audrey Cordon-Ragot van Trek-Segafredo. Op kousenvoeten liep de Franse kampioene uit naar een voorsprong van 45 seconden.

Op de Kruisberg-Hotond (op 28 kilometer van de finish) werd die voorgift gehalveerd door Soraya Paladin van Liv Racing, maar zij hielden geen stand. Het uitgedunde peloton met alle grote namen bleef intact richting de finale met de Oude Kwaremont en de Paterberg. Vlak voor die eerste klim werden Paladin en Cordon-Ragot gegrepen.

Kopecky en Vos haken af

Slecht nieuws was er voor Lotte Kopecky. Aan de voet van de Kwaremont kreeg zij pech, waardoor ze verder moest op de fiets van ploeggenote Paladin. Ondertussen trok wereldkampioene Anna van der Breggen flink door, waarmee ze onder meer Marianne Vos loste. Zeven andere rensters konden wel volgen: Annemiek van Vleuten, Elisa Longo Borghini, Grace Brown, Lisa Brennaur, Cecilie Uttrup Ludwig, Demi Vollering en Marta Cavalli.

Van Vleuten slaat slag op de Paterberg

De acht begonnen met een geruststellende voorsprong aan de Paterberg, op 13 kilometer van de meet de laatste klim van de dag. Europees kampioene Van Vleuten trok er alle registers over en kwam met tien seconden voorsprong op Longo Borghini, Van der Breggen en co. De achtervolging kwam snel op gang, waardoor Van Vleuten het zeker niet cadeau kreeg. De groep met Vos en Kopecky volgde daar al op 40 seconden.

Het verschil tussen Van Vleuten en de jagende groep bleef schommelen rond de tien seconden, maar de tijdritspecialiste van Movistar hield goed stand. Met Dwars door Vlaanderen al op zak wist Van Vleuten alsmaar verder uit te lopen. Omdat het stilviel in de achtergrond ging ze met een geruststellende voorsprong de laatste twee kilometer in. Van Vleuten mocht daardoor na exact 152 kilometer solo de handen in de lucht steken en de zege vieren.

Op de erelijst is Van Vleuten de opvolgster van landgenote Chantal van den Broek-Blaak, die afgelopen najaar een bijzondere editie van de Ronde wist te winnen. De sprint van de achtervolgsters werd gewonnen door Lisa Brennauer. De derde plaats was voor Grace Brown. Van der Breggen werd in haar laatste Ronde van Vlaanderen achtste.