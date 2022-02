Voorbeschouwing: Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen 2022

“Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De veldritwinter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de weken. Maar eindelijk, daar is-ie toch: de Omloop.” We geven het toe: de tekst, geïnspireerd op de grootste hit van Gerard Cox, kan zeker nog beter, maar wat geeft het. Er zijn belangrijkere zaken. De Omloop Het Nieuwsblad bijvoorbeeld. Meteorologisch en astronomisch gezien moet de lente nog beginnen, maar voor veel wielerliefhebbers begint-ie bij deze legendarische wedstrijd. Bij de vrouwen gaan we op zoek naar een opvolgster voor Anna van der Breggen. Hoog tijd voor een stevige vooruitblik.

Historie

Met een beetje fantasie lijken Magda en Gerard ontsnapt uit een schilderij van Pieter Bruegel. “Kom, Gerard”, roept de bomma tegen zijn echtgenoot die in een stoel van het eerste prille voorjaarsweer zit te genieten. Haar gehoor is nog goed, in tegenstelling tot dat van haar echtgenoot. Zij hoort het nakende spektakel zich al aankondigen. De eeuwigdurende jingle van een trompettist die de eerste tonen van speelt, gevolgd door een zanger die de naam van een bekend horlogemerk op hetzelfde deuntje zingt. “TA-TA-TA-TAAA, Rodania.” Beethoven’s vijfde symfonie, in het arrangement van Christian Doppler. Daar komen ze.

Gerard hijst zich moeizaam overeind en spoedt zich, zo goed en kwaad als dat nog kan, naar de kant van de weg. Daar komt de meute al aan. Net op tijd staat Gerard naast zijn geliefde. Het bekende wielermantra van de horlogeboer is weggestorven en heeft plaatsgemaakt voor het geluid van de helikopter, vriendelijk geklap en hier en daar een aanmoediging. Voor de rensters is het stuiteren geblazen op de ellenlange strook stenen. Vingers klappen aritmisch tegen de vele sturen aan. Hier en daar spat een bidon uiteen op een van de duizenden kasseien. Magda en Gerard kijken ieder jaar uit naar dit moment, het eerste peloton dat uit elkaar wordt geranseld op de stenen van de heilige Haaghoek.

De symfonie heeft het moment suprême in enkele minuten bereikt. Wat begon bij TA-TA-TA-TAAA eindigt bij het zuchten en steunen van een paar achterblijvers die het vege lijf nog proberen te redden, al weten ze donders goed dat er vermoedelijk geen redden aan is. Nog even en ze zullen uit koers worden genomen. Daar zal ook het geklap van Magda, Gerard en al die andere toeschouwers weinig aan kunnen veranderen. Als ook de bezemwegen het stuiterende wegdek heeft verlaten, keert de rust snel terug.

“Dat blijft een schoon zicht, hè”, verzucht Magda terwijl ze de laatste stuiptrekking van de wedstrijd nastaart. Gerard kijkt haar liefhebbend aan en knikt tevreden. Ze zien allebei dat het goed is. De Haaghoek is weer ingewijd. “Kom, we gaan op café.” Terwijl het duo zich in hun vormeloze, maar o zo lekker warme kleding naar een trappist waggelt gaat het natuurlijk over de belangrijke zaken in het leven. “Kopecky is goed, hè”, roept Gerard uit. Een observatie waar Magda zich alleen maar in kan vinden. Kopecky is goed. Het leven is goed.

We kunnen nog webpagina’s vullen met de avonturen van de twee tortelduifjes, maar de strekking mag intussen duidelijk zijn: het gaat weer los. Ja, er waren dit jaar al wat nationale kampioenschappen en kleinere UCI-wedstrijden in Turkije en Spanje, maar voor ons in Noordwest-Europa gaat het bij De Omloop voor de eerste keer dit jaar echt om de knikkers. Zo’n 150 wielerlongen zullen zich weer vullen met voorjaarslucht, die zoals altijd wordt vermengd met de geur van een keur aan frituurspecialiteiten en bier.

Het verhaal van de Omloop voor vrouwen begint in 2006, twee jaar na de eerste vrouweneditie van de Ronde van Vlaanderen. De wedstrijd – 91 kilometer in totaal tussen Deerlijk en Deinze – was verre van een wedstrijd die doet denken aan de koers van nu. Geen Bosberg, geen Muur, geen Kwaremont. In plaats daarvan twee keer Waregemseweg, Nokereberg, Brugstraat en de Herlegemstraat. Niet heel verwonderlijk dat Leontien van Moorsel zei: “Wat zijn jullie lief voor de vrouwen”. Goedmakertje: met Suzanne de Goede zag ze wel iemand uit haar eigen ploeg naar de zegebloemen sprinten.

Tijden veranderen, net als de Belgische openingskoers. Na nog tweemaal Deerlijk-Deinze, met het vergeten toptalent Mie Lacota en Kirsten Wild als winnaressen, werd er in 2009 voor het eerst op dezelfde dag en gedeeltelijk hetzelfde parcours gereden als de mannenwedstrijd. De koers droeg voor het eerst haar huidige naam. In Gent haalde De Goede het na 128 kilometer andermaal in een sprint, ditmaal klopte ze de Italiaanse Noemi Cantele. Kelly Druyts was de beste Belgische met een derde plek. En waar de erelijst voornamelijk rood-wit-blauw kleurt, is het nog altijd wachten op de eerste Belgische overwinning.

De Goede is samen met Emma Johansson (2010 en 2011) en Anna van der Breggen (2015 en 2021) recordhoudster. Ook de rest van de erelijst mag er zijn: Lizzie Deignan, Lucinda Brand, Amy Pieters, Chantal van den Broek-Blaak en Annemiek van Vleuten wonnen allemaal al eens de openingsklassieker. Serieuze namen voor een serieuze topkoers.

Vorig jaar

Demi Vollering leek met een aanval op een goede 25 kilometer van de finish al een gooi naar de zege te doen, maar de Muur van Geraardsbergen dacht hier anders over. De Berkelse pakte al snel bijna een halve minuut, maar net na de heilige helling kwam haar avontuur ten einde.

Een actieve Lotte Kopecky (goed gezien, Gerard) en Elisa Longo Borghini zagen daarna hun kans schoon, maar zonder succes. Het zou allemaal aankomen op de Bosberg. Bovenaan was het de wereldkampioene die als eerste weer in het fletse februarizonnetje reed. Van der Breggen zwengelde de koffiemolen aan en maakte het karwei keurig af. Alleen reed ze tot aan de finish in Ninove, waarmee ze haar afscheidsjaar op passende wijze begon.

Wedstrijdverslag

Parcours

Na de ploegenpresentatie in het Kuipke te Gent is het een hele tijd koersen om bij de eerste noemenswaardige obstakels te komen. Allereerst in zuidoostelijke richting, daarna meandert het peloton naar de Huisepontweg, de eerste kasseienstrook van de dag.

Als de meute langs de karakteristieke Schietsjampettermolen is gereden, begint het spektakel pas echt. In pakweg 85 kilometer tellen we maar liefst vijf kasseienstroken en negen hellingen. Op de laatste twee heuvels, het illustere duo Muur van Geraardsbergen en Bosberg, liggen natuurlijk ook stuitersteentjes.

Vanaf de Wolvenberg, op circa 55 kilometer van de streep in Ninove, is de route identiek aan de mannenwedstrijd. De opvallendste wijziging in het parcours ten opzichte van vorig jaar is de afwezigheid van de Molenberg, vaak een klim waarop de slag valt.

Wegwerkzaamheden beletten echter dat de karavaan over de venijnige helling kan trekken. Ter vervanging van de Molenberg zijn de Marlboroughstraat en de Biesestraat aan de route toegevoegd. Het zal voor een andere dynamiek zorgen.

Zaterdag 26 februari 2022: Gent-Ninove (129 km)

Start: 13.25 uur

Finish: 17.04-17.28 uur

Belangrijkste passages: Huisepontweg (1.800 m) – na 56,2 km

Edelareberg (1.525 m à 4,2%) – na 68,3 km

Holleweg (650 m) – na 70,9 km

Wolvenberg (645 m à 7,9%) – na 73,5 km

Kerkgate (1.400 m) – na 77,1 km

Jagerij (800 m) – na 79,7 km

Marlboroughstraat – na 88,7 km

Biesestraat – na 90,1 km

Haaghoek – na 90,8 km

Leberg – na 93,8 km

Berendries – na 97,8 km

Elverenberg-Vossenhol – na 100,3 km

Muur-Kapelmuur – na 112,4 km

Bosberg – na 116,3 km

Favorieten

Annemiek van Vleuten heeft bij haar eerste koersen van het seizoen direct laten zien in orde te zijn. De vierdaagse wielerweek van Valencia zette ze op overtuigende wijze naar haar hand. Ze heeft het vaker geflikt, maar het blijft razend knap hoe de olympisch kampioene tijdrijden telkens weer fikse tegenslagen te boven kan komen. Het parcours van de Omloop lijkt natuurlijk niet op dat van de Spaanse meerdaagse, maar dat hoeft voor Van Vleuten weinig uit te maken.

Het mooie is ook: Van Vleuten is zeker niet het enige ijzer dat Movistar in het vuur heeft. Het parcours is namelijk Emma Norsgaard op het lijf geschreven. Sterker nog, vorig jaar begon haar doorbraakjaar met een tweede stek in de openingsklassieker. De sterke en razendsnelle 22-jarige Deense kan met Van Vleuten een geweldig koppel vormen. Lukt het nu niet, dan ongetwijfeld in een van de andere voorjaarskoersen.

Zoals gezegd is er nog nooit een Belgische in geslaagd om de Omloop te winnen. Maar als iemand daar verandering in kan brengen, is het Lotte Kopecky. Het wordt haar eerste wegwedstrijd voor de superformatie SD Worx. Benieuwd of ze haar nieuwe werkgever gelijk een mooie overwinning cadeau kan doen. Met haar liefde voor het Vlaamse werk zit het wel goed, met haar kwaliteiten evenzeer. Op de heuvels zal ze zeker niet de slechtste zijn, en in de sprint is ze een heel gevaarlijke klant.

De kracht van SD Worx zit ‘m ook zeker in het collectief. Het ‘powerplaywielrennen’ heeft ze de afgelopen jaren beslist geen windeieren gelegd en zo zullen ze dat ook dit jaar graag vaak toepassen. Demi Vollering is, net als Marlen Reusser, een mogelijke winnares, maar in het Vlaamse werk staat Chantal van den Broek-Blaak dankzij in het verleden behaalde resultaten toch nog net even een treetje hoger in de pikorde.

Iemand die we ook zeker in de favorietenlijst hadden opgenomen is Amy Pieters, maar helaas kennen we allemaal de reden waarom ze de Omloop niet zal betwisten. Een ding is zeker: er zullen veel fans hopen dat de ploeg de wedstrijd voor haar kan winnen.

Een ander machtsblok is dat van Trek-Segafredo. Ellen van Dijk behaalde in Valencia al een knappe ritzege, een mooie opsteker zo vroeg in het seizoen. Het zal niet meteen gemakkelijk worden om die lijn door te trekken, maar het zou stom zijn om haar niet in de favorietenlijst op te nemen. Als ze op het juiste moment versnelt, moet je van zeer goeden huize komen om haar nog terug te pakken.

De Amerikaans formatie kan ook terugvallen op een paar andere sterkhouders. Elisa Longo Borghini is eigenlijk altijd en overal gevaarlijk, dus ook in de Omloop. Maar misschien nog wel kansrijker is een naam- en landgenoot van haar: Elisa Balsamo. Koersen op Belgisch grondgebied gaat haar regelmatig prima af. Daarnaast heeft ze in Spanje ook al een mooie eerste seizoenszege weten te boeken, wat blijk geeft van enige vorm. Schenkt de bijna 24 jaar oude wereldkampioene zichzelf een vervroegd verjaardagscadeau?

Dan zal ze wel moeten afrekenen met Marta Bastianelli, die in Spanje dit jaar zelfs al twee keer heeft mogen juichen. Niet gek dat de uitgenaste Italiaanse, die aan het einde van dit jaar normaliter zal stoppen, dan ook als een van de favorieten op de dagzege wordt bestempeld. Als het aankomt op een sprintje, heeft ze er zeker de snelheid en het vernuft voor.

Kristen Faulkner heeft alles in huis om een van de nieuwe boegbeelden van BikeExchange-Jayco worden. Aan het begin van vorig seizoen werkte ze nog in de wondere wereld van het durfkapitaal, maar intussen is ze voltijds professional. Een prima beslissing, getuige enkele zeer straffe staaltjes wielrennen. Ze is nog steeds een leergierige student aan de wielerschool, maar ze kan de concurrentie in de Omloop ook zomaar eens een lesje leren.

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope heeft serieus geïnvesteerd in het klassieke blok. Marta Cavalli bleek vorig jaar al van grote waarde te zijn voor de Franse formatie, nu is daar Grace Brown bijgekomen. Misschien iets minder extreem als Faulkner, maar we mogen haar toch ook als een late zij-instromer zien. Als ze zich met haar turbodijen maar een moment ontworstelt uit de greep van de groep, kan het al te laat zijn.

Favorieten en outsiders genoeg in de eerste Belgische afspraak van het seizoen. Wat bijvoorbeeld te denken van Lorena Wiebes? In Valencia maakte ze twee keer van dichtbij kennis met het asfalt, maar we vlakken haar zeker niet uit. Als zij er in de finale nog bij zit, maakt ze een goede kans om te winnen. Waar we verder nog naar kijken? Floortje Mackaij (ook Team DSM) Lizzy Banks (EF Education-Tibco-SVB), Alison Jackson (Liv Racing Xstra) en Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM). En zo zijn er nog legio namen…

Favorieten volgens WielerFlits

**** Annemiek van Vleuten

*** Lotte Kopecky, Marta Bastianelli

** Elisa Balsamo, Emma Norsgaard, Ellen van Dijk

* Grace Brown, Chantal van den Broek-Blaak, Lorena Wiebes, Kristen Faulkner

Weer en TV

De pelotons die weer over het Vlaamse land mogen jakkeren treffen het met het weer. Hoewel het leeuwendeel van de coureurs wel met arm- en beenstukken zullen rijden, is het met een graad of acht best aangenaam. Zeker als je bedenkt dat volgens de meeste weersvoospellingen de zon ook van de partij zal zijn. Van wind zal ook nauwelijks sprake zijn.

