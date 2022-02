Van Vleuten eindwinnares Setmana Valenciana Fémines, Bastianelli wint slotrit

Annemiek van Vleuten heeft de zesde editie van de Setmana Valenciana Fémines op haar naam geschreven. De 39-jarige Nederlandse van Movistar kwam in de slotrit naar Valencia niet meer in de problemen en mag zich eindwinnares noemen. De slotetappe draaide uit op een massasprint en daarin bleek Marta Bastianelli de snelste.

Annemiek van Vleuten sloeg gisteren in de koninginnenrit van de Setmana Valenciana Fémines een dubbelslag en verdedigde vandaag, in de slotrit naar Valencia, haar leiderstrui. De etappe was relatief kort, de totale lengte bedroeg 118 kilometer, en leidde de rensters van Sagunt naar Valencia. Na twee lokale rondes rond startplaats Sagunt werd er via het binnenland vaart gemaakt richting Valencia-stad. De enige klim van de dag was de Alto de l’Oronet (5,7 km aan 4,5%, max. 10,4%) met de top op dertig kilometer van de finish. Of we een (massa)sprint kregen in de straten van Valencia, was dus maar zeer de vraag.

Twee rensters trekken ten aanval

Om 12.00 uur vertrokken de rensters voor de overgebleven 118 kilometer van deze ronde. Na een nerveuze openingsfase, waarin meerdere renners tegen de grond gingen, wisten twee vrouwen een vroege vlucht op poten te zetten. De uit Letland afkomstige Lija Laizane (Eneicat-RBH Global) ging op avontuur en werd in haar dadendrang vergezeld door de Britse Danielle Shrosbree van CAMS-Basso. Het peloton liet begaan, maar was niet van plan om de twee vluchters al te veel ruimte te geven. De voorsprong van Laizane en Shrosbree liep op tot ongeveer een minuut, maar vanaf dat moment begon men aan de achterstand te knabbelen.

Op de steilste stroken van de Alto de l’Oronet, de laatste scherprechter in deze Setmana Valenciana Féminas, zagen we vanuit het peloton een versnelling van Grace Brown. De Australische hardrijdster, dit jaar uitkomend voor het Franse FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, reed in één ruk naar vroege vluchters Laizane en Shrosbree toe. Brown moest niet veel later echter opnieuw in de achtervolging, na een ongelukkige schuiver met Shrosbree. Brown zat echter al snel weer op haar fiets, reed voor een tweede keer naar het achterwiel van Laizane en wist niet veel later de Letse van zich af te schudden.

Dappere poging van Brown, sprint ter besluit

Brown had nu de lastige taak om een solo van meer dan twintig kilometer uit de benen te schudden, en dat tegen de verenigde krachten van de sprintersploegen. Het bleek een ongelijke strijd, al wist Brown het nog vrij lang uit te zingen, maar bij het ingaan van de laatste tien kilometer werd de koploopster ingerekend en konden we ons gaan opmaken voor een massasprint. Leidster Van Vleuten wist de etappe zonder kleerscheuren door te komen en moest alleen nog maar in de buik van het peloton zien te finishen. De Nederlandse bemoeide zich niet met de sprintvoorbereiding.

Europees kampioene Ellen van Dijk zette zich in de laatste kilometers op kop voor een andere kampioene. Haar ploeggenote en wereldkampioene Elisa Balsamo zat er nog bij in de finale en was gebrand op een tweede sprintzege in Valencia. Balsamo begon ook als eerste aan de sprint, maar kwam te vroeg op kop en werd in extremis nog voorbijgestoken door de lepe Marta Bastianelli. De 34-jarige Italiaanse van UAE Team ADQ boekte zo haar tweede zege van het seizoen. Eerder deze maand was ze namelijk ook al de beste in de Vuelta CV Feminas.

Van Vleuten bleef schadevrij in de laatste kilometers en mocht na afloop van de etappe ook naar het podium als eindwinnares van de 2.1-rittenkoers.