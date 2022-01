Marta Bastianelli: “Ik begin straks waarschijnlijk aan mijn laatste seizoen”

Marta Bastianelli zal nog één seizoen te zien zijn in het vrouwenpeloton. In een interview met Bici.PRO geeft de 34-jarige Italiaanse aan dat ze aan het einde van 2022 normaal gesproken een punt zal zetten achter haar carrière.

Bastianelli, de wereldkampioene van 2007 in Stuttgart, zou eigenlijk al in 2021 afscheid nemen als beroepswielrenster, maar gaat toch nog een jaar door. “Er kwam een nieuw project en dus nam ik de beslissing om nog een jaar te fietsen”, doelt ze op de nieuwe vrouwenploeg van UAE Emirates. UAE Team ADQ begint straks met vijftien rensters aan het nieuwe seizoen, met Bastianelli als de voornaamste blikvanger.

De ex-wereldkampioene zal dus nog een jaar actief zijn als wielrenster, maar daar blijft het normaal gezien ook bij. “Ik stop hoogstwaarschijnlijk aan het einde van 2022. Ik kan niet eeuwig blijven doorgaan. Ik zal nu nog één jaar in alle ernst blijven trainen, zoals ik altijd heb gedaan.” Bastianelli richt zich in haar afscheidsjaar onder meer op de voorjaarklassiekers, de Giro d’Italia Donne, de Tour de France voor vrouwen en wellicht ook het WK in Australië.

De sterke sprintster won in haar carrière meerdere grote wedstrijden. Zo werd ze niet alleen wereldkampioene op de weg, maar won ze in 2019 ook de Ronde van Vlaanderen. In 2018 kroonde ze zich eveneens tot Europees wegkampioene en verder was ze de beste in onder meer Gent-Wevelgem, de Ronde van Drenthe en de Brabantse Pijl.