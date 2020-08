Voorbeschouwing: NK wielrennen voor beloften 2020

Na Fabio Jakobsen kan David Dekker de tweede U23-renner in de geschiedenis zijn die zijn nationale titel bij de beloften met succes verdedigt. Alle andere kampioenen tekenden vrijwel meteen na hun zege een profcontract. Voor wie is dat nu weggelegd? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het NK voor beloften deed zijn intrede in 1995. Steven de Jongh (tegenwoordig ploegleider bij WorldTour-formatie Trek-Segafredo) kroonde zich dat jaar tot de allereerste Nederlands kampioen bij de beloften ooit. Een jaar later werden de Rabobank Wielerploegen opgericht en zou het NK U23 bijna jaarlijks uitdraaien op een kampioen in het oranjetenue van de boerenleenbank. Tot en met de titelstrijd van 2016 werd er slechts vijf keer een winnaar gehuldigd die geen deel uitmaakte van de opleidingsploeg van Rabobank. Een opvolger kwam er echter vrijwel meteen met een nieuwe speler in het circuit: SEG Racing Academy.

Waar Fabio Jakobsen als broekie van 18 jaar in 2015 verrassend het zilver meegriste achter toenmalig winnaar Stan Godrie, won diezelfde Jakobsen in 2016 (Brouwersdam) en in 2017 (’s-Heerenberg) wél het rood-wit-blauw. Daarna maakte hij de overstap naar profploeg Deceuninck-Quick-Step en in dat tenue veroverde hij vorig jaar zelfs de nationale driekleur bij de profs. Op dit moment herstelt Jakobsen van zijn zware valpartij in de Ronde van Polen. SEG Racing bleef daarna aan het feest, want in 2018 soleerde Julius van den Berg naar goud in Hoogerheide. Nog diezelfde avond stapte hij over naar EF Education First-Drapac.

Laatste tien winnaars NK wielrennen voor beloften

2019: David Dekker (Metec-TKH)

2018: Julius van den Berg (SEG Racing Academy)

2017: Fabio Jakobsen (SEG Racing Academy)

2016: Fabio Jakobsen (SEG Racing Academy)

2015: Stan Godrie (Rabobank U23)

2014: Tim Kerkhof (Etixx)

2013: Dylan van Baarle (Rabobank)

2012: Moreno Hofland (Rabobank U23)

2011: Ramon Sinkeldam (Rabobank U23)

2010: Tom-Jelte Slagter (Rabobank U23)

Vorig jaar

Op het NK-parcours van vorig jaar in het Gelderse Ede was op voorhand duidelijk dat we de winnaar bij de snelle mannen moesten zoeken. SEG Racing Academy was op papier de te kloppen ploeg, maar het ontbrak de opleidingsploeg aan een sprinter. Met een aantal aanvallers moesten zij het proberen, maar het was echter Metec-TKH dat de koers de gehele dag in handen had. Met – toen nog – David Dekker in hun rangen, hadden zij wél een rappe man in hun midden. Uiteindelijk verzilverde de zoon van ex-prof Erik dat harde werk. Latere wereldkampioen Nils Eenkhoff en Marijn van den Berg mochten mee het podium op.

NK wielrennen voor beloften 2019 (147,8km)

David Dekker (Metec-TKH) in 3u10m41s

Nils Eekhoff (Team Sunweb U23) allen zelfde tijd

Marijn van den Berg (Metec-TKH)

4. Marten Kooistra (SEG Racing Academy)

5. Victor Broex (WPGA)

Volledige uitslag

Parcours

Nabij Wijster en Drijber is de oude VAM-vuilnisbelt gevestigd. Deze stortbult is afgedekt met schone aarde en begroeid met gras, waardoor het tegenwoordig geen functie meer heeft. De kunstmatige heuvel ging lange tijd maar een paar keer per jaar open, niet toevallig tijdens wielerwedstrijden. Sinds jaar en dag is de helling een scherprechter in bijvoorbeeld de Ronde van Drenthe. In oktober 2018 werden er een aantal wegen, Drentse keien en mountainbike-routes opgeleverd. Sindsdien gaat het hele gebied door het leven als Col du VAM (48 meter boven NAP) en zijn de wegen ook toegankelijk voor wielerrecreanten.

De komende jaren zal het hoogste punt van Drenthe dienen als locatie voor het NK Wielrennen. Deze editie is er een omloop van 7,3 kilometer uitgestippeld op en rond de VAM-berg. Waar de helling in bijvoorbeeld de Ronde van Drenthe of Olympia’s Tour misschien niet altijd een beslissende rol speelt, zal dat op dit NK wel het geval zijn. In het rondje van ruim zeven kilometer zitten namelijk twee hellinkjes die het ritme van de coureurs kunnen breken. Het is er bovendien erg smal. Na de start op de VAM-berg, krijgen de renners na een afdaling van 500 meter meteen het eerste loeisteile klimmetje van ruim 200 meter voor de wielen.

De gemiddelde stijging op die twee voetbalvelden lang is 12%. In de uiterste beginfase zal dat waarschijnlijk nog niet meteen tot aanvallen leiden. Na dat eerste klimmetje en dito korte afdaling volgt namelijk een fase waarin de renners over doorgaans rechte wegen om de geasfalteerde vuilnisbelt heen rijden. Via de buitenkant van het dorpje Drijber beginnen de coureurs dan aan de finaleklim naar de top van Col de VAM. Het tweede klimmetje van dit rondje is 500 meter lang met een gemiddelde stijging van 7%. De laatste 160 meter gaan over Drentse keien en hebben een steiltegraad van gemiddeld 15%. Een ferme kuitenbijter, dus.

De hellingen zullen aspirant-profs normaal geen angst inboezemen, maar de opeenvolging van de twee klimmetjes rondom start-finish zal naarmate de wedstrijd duurt toch voor gesloopte benen zorgen. Renners die in die kilometer het verschillen kunnen maken, zullen die bonus ook in de relatief makkelijke fase daarna kunnen vasthouden. Ondanks dat de hellingen op de VAM-berg niet al te lang zijn, zullen de steile wegen omhoog toch zwaar genoeg zijn om het verschil te maken. Zeker ook door de smalle wegen, vanwege lintvorming na de klimmetjes. Een (verkapte) massasprint zoals in Olympia’s Tour van vorig jaar, zullen we hier niet zien.

Datum: vrijdag 21 augustus

Afstand: 124,1 kilometer (17 rondes)

Start: 17.00 uur

Finish: rond 20.00 uur



Favorieten

Aanvankelijk was het Nederlands kampioenschap dit jaar voorzien voor het laatste weekend van juni. Omwille van het coronavirus werd dat geannuleerd en heel even was er zelfs sprake dat er helemaal geen NK in 2020 zou plaatsvinden. Na de hertekende kalender van de UCI vond KNWU-voorzitter Thorwald Veneberg toch een gaatje in de agenda. Komende vrijdag 21 augustus bijten de beloften in Drenthe het spits af. Omdat er nog maar barweinig koersen gereden zijn post-corona-break, is het lastig om de verschillende sterren te verdelen. Daarom haalt WielerFlits de verschillende ploegen en hun speerpunten aan.

Bij SEG Racing Academy kunnen ze meerdere kaarten spelen. Bij hen lijkt titelverdediger David Dekker de topfavoriet. De 22-jarige renner tekende reeds een tweejarig profcontract bij Jumbo-Visma en mag laten zien dat hij profrijp is. Dekker won eerder dit jaar de Ster van Zwolle en de Dorpenomloop Rucphen. Daarnaast werd hij derde tussen de profs in Le Samyn. In die koersen liet hij al zien veel meer te zijn dan een pure sprinter en ook – net als vader Erik – aanleg te hebben voor de klassiekers. Bovendien heeft hij in het bergop rijden een enorme stap gezet. Een scenario zoals Jakobsen in 2017 won, ligt nu ook voor de hand.

Onlangs werkt de opleidingsploeg een trainingsstage af in de Ardennen, waarbij op een soortgelijk klimmetje zoals tijdens het NK een koerssimulatie plaatsvond. Ook de internationale renners van SEG Racing waren daarbij – minus Dekker en Daan Hoole, die op hetzelfde moment met de nationale selectie op pad waren. Tijdens die sprints bergop maakte vooral Maikel Zijlaard (21) veel indruk. Hij deed de voorbije twee seizoenen profervaring op bij Hagens Berman Axeon en staat te boek als talent voor de klassiekers. Hij is bovendien snel aan de meet en heeft met Dekker een meer dan perfecte bliksemafleider.

De troepen van teammanager Aike Visbeek kunnen dus leunen op twee rappe mannen die een koers als deze kunnen overleven – en waarom ook niet bepalen. De formatie staat bekend om de attractieve koersstijl en daarom zullen ook enkele renners proberen voor het eindsprintje weg te geraken. Tijdrijder en sterke beer Daan Hoole lijkt daarvoor de geschikte jongeman. De 21-jarige boomlange Zuid-Hollander kan met zijn capaciteiten op dit rondje een solo met succes afronden. De één jaar jongere Wessel Krul uit Enkhuizen beschikt ook over een goede tijdrit en zou eenzelfde kunstje eveneens kunnen klaren. Opties te over, dus.

De grootste uitdagers van SEG Racing Academy lijken in het blok van Metec-TKH te zitten. Ze zijn Dekker dan wel kwijtgeraakt, maar ze hebben nog een goede troefkaart in hun bezit. Wat heet, Marijn van den Berg was vorig jaar al derde. Hij beschikt over de nodige inhoud en komt bovendrijven zodra een koers over geaccidenteerd terrein trekt. Bijkomstig voordeel voor de 21-jarige Utrechter is dat hij op het eind van een wedstrijd ook een heel sterk eindschot in de benen heeft. In veel koersen levert dat korte resultaten op, maar vaak is het net niet goed genoeg voor een zege. Op de Col du VAM is dat wél haalbaar.

Teammanager Michel Megens heeft meerdere renners die iets kunnen uitrichten. Maar als Van den Berg het vertrouwen krijgt, heeft Metec-TKH sterke renners zat die de koers kunnen controleren. Denk maar eens aan Danny van der Tuuk, Tim Marsman, Adne Koster en de rappe Dennis van der Horst. Als SEG Racing iemand vooruitstuurt, kan Metec-TKH in bijna alle gevallen iemand schaduwen. De meest voor de hand liggende jongen daarvoor is Jens van den Dool. Hij kan zich op dit soort parcoursen helemaal uitleven. De 21-jarige Zuid-Hollander klimt makkelijk en lijkt daardoor tactisch goed uit te spelen te zijn voor Metec.

Nieuw aan het front dit jaar is de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. De mannen van sportief verantwoordelijk Robert Wagner timmeren meteen aan de weg. De grootste slokop tot op heden is de pas 18-jarige Olav Kooij. De jongeling maakt dit jaar als aanstormend talent furore als sprinter. De Zuid-Hollander wist al drie UCI-koersen te winnen dit jaar en drie keer deed hij dat in een massasprint. Daarnaast werd hij tweede in de zware Ster van Zwolle dit jaar. Hoe Kooij het op steile hellinkjes zoals deze op de VAM-berg doet, is nog een klein vraagteken. Mocht hij kunnen bijblijven, dan krijgen we een mooie tweestrijd met Dekker.

Local hero Axel van der Tuuk (vorig jaar Nederlands kampioen bij de junioren) uit Assen, Lars Boven, Hidde van Veenendaal en de gebroeders Mick en Tim van Dijke maken allen een goede indruk in het eerste jaar van de Academy. Rick Pluimers is echter een stapje verder en kan hier een gooi doen naar het rood-wit-blauw. Het 19-jarige talent doet het goed in klassiekers en beschikt over een sterk eindschot. Essentiële kwaliteiten om hier te winnen. Gijs Leemreize kan op de VAM-berg ook het verschil maken, maar hij zal moeten soleren. Als hij genoeg hersteld is van zijn vingerblessure, behoort dat absoluut tot de mogelijkheden.

Team Sunweb Development was vorig jaar dichtbij haar eerste U23-titel ooit, maar Eekhoff moest genoegen nemen met zilver. Dit jaar lijken zij ook niet meteen een topkandidaat voor het goud te hebben. Jarno Mobach moet dit parcours zeker aankunnen, maar hij rijdt op dit moment de Tour de Limousin met de profs. Eerstejaars belofte Enzo Leijnse zou hier wel voor een verrassing kunnen zorgen, maar de roodhemden zullen vooral moeten hopen op Nils Sinschek. De 22-jarige Limburger is met name een goede tijdrijder en zal daardoor in de finale moeten demarreren om het karwei daarna via een solo naar een goed einde te brengen.

In de breedte zou ook VolkerWessels-Merckx hier kunnen meespelen om de titel. Zij hebben verschillende outsiders in hun rangen. De snelle Daan van Sintmaartensdijk kan gokken op zijn sprint, terwijl jongens als Robin Blummel en Rens Tulner waarschijnlijk de aanval zullen moeten kiezen. Eerstejaars belofte Max Kroonen werd in 2018 nog Nederlands kampioen bij de junioren, maar deze wedstrijd lijkt te zwaar voor hem. De gevaarlijkste pion bij de ploeg van Allard Engels is echter rasaanvaller Timo de Jong. De 21-jarige Zeeuw is geen onbekende in de top 10 van nationale wedstrijden. Met zijn tijdritkwaliteiten kan hij een eind komen.

Bij Á Bloc gokken ze vooral op man in vorm en klimtype Meindert Weulink. Ook Lars Loohuis (eerder dit jaar winnaar van Brussel-Opwijk) en streekfavoriet Bodi del Grosso uit het Groningse Eelde zouden hier kunnen stunten. Vlasman en BEAT hebben allebei geen beloften en dus is het verder uitkijken naar de clubteams. Zo rekent Han Vaanhold binnen Sensa-Kanjers voor Kanjers vooral op Sam Gademan en Joren Bloem. WPGA heeft met Victor Broex de nummer vijf van vorig jaar in huis en met Jelte Krijnsen en Ian Spenkelink twee jonkies die kunnen verrassen. Bij Jan van Arckel is het dan weer oppassen geblazen voor Antonie van Noppen, die korte resultaten spaart.

Tot slot zijn de eenlingen in buitenlandse dienst het uitkijken waard. Bas van Belle maakte de laatste jaren niet heel veel indruk, maar in 2017 werd hij in ’s-Heerenberg nog wel vierde bij de junioren. Jesse de Rooij rijdt sinds dit seizoen voor het Duitse Bike Aid, maar won vorig jaar nog twee massasprints in de Tour of Poyang Lake in China. De grootste dark horse is misschien wel Lars van den Berg. De 22-jarige coureur staat vooral te boek als een talentvol ronderenner, maar toonde in de Ster van Zwolle aan ook niet vies te zijn van een harde koers in het vlakke Nederland. Kan hij in zijn dooie eentje de sterke blokken hier ringeloren?

Favorieten volgens WielerFlits

**** David Dekker

*** Marijn van den Berg, Maikel Zijlaard

** Olav Kooij, Daan Hoole, Rick Pluimers

* Lars van den Berg, Nils Sincheck, Jens van den Dool, Gijs Leemreize

Website organisatie

Deelnemerslijst (KNWU)

Weer en tv

De weersverwachtingen voorspellen veel goeds voor vrijdag. De temperatuur stijgt op het middaguur naar 25 graden Celsius, maar of de zon er veel doorkomt is nog maar de vraag. De gehele dag verwacht men op de Col du VAM de nodige regenval. Dat zorgt voor veel zuurstof in de lucht en dus kan dat ervoor zorgen dat meer renners frisser aan de finale beginnen. De wind waait aan windkracht drie uit het zuiden; dat speelt naar alle waarschijnlijkheid veel minder een factor.

De koers is niet live op televisie te volgen. Bespreek het verloop in onze Volg Hier. Namens WielerFlits is Youri IJnsen op locatie.