Voorbeschouwing: Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen 2022

Het intrigerende wielervoorjaar van 2022 zit er bijna op. Een voorjaar vol verrassende wendingen, fabelachtige plottwists en diverse uitkomende wielerdromen. Enkel Luik-Bastenaken-Luik rest ons nog in het voorjaar, waarin het publiek gelukkig weer terugkeerde aan de parcoursen. Vorig jaar zagen we een dolgelukkige Demi Vollering in deze wedstrijd haar eerste grote overwinning boeken. Wie triomfeert er dit jaar in Luik? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

La Doyenne is een koers met een gigantische geschiedenis. Al sinds 1892 wordt er gekoerst op de wegen tussen Luik en Bastenaken. Bij de mannen dan. Want het vrouwenpeloton sluit pas sinds 2017 het klassieke voorjaar af met de wedstrijd. We vermoeden dat grote kampioenen als Elsy Jacobs, Yvonne Reynders, Beryl Burton en Jeannie Longo – om maar eens wat namen te noemen – het Ardense wielermonument graag betwist hadden, maar helaas…

Dat organisaties van grote mannenkoersen het laatste decennium meer en meer denken ‘dat vrouwenwielrennen, daar moeten we ook iets mee’, daarvan is Luik-Bastenaken-Luik een bewijs. Onder het mom van ‘beter laat dan nooit’ werd het vrouwenpeloton, 125 jaar na de eerste editie voor de heren, op de vroege ochtend van 23 april 2017 losgelaten voor een koers over 135,5 kilometer tussen Bastenaken en Luik.

De Ardennen zijn lieflijk en loodzwaar tegelijk - foto: Cor Vos Van der Breggen is met twee zeges recordhoudster - foto: Cor Vos Deignan is de enige niet-Nederlandse op de erelijst- foto: Cor Vos

Anna van der Breggen, de succesvolste VDB ooit in de Ardennenklassiekers, had eerder die week al de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl gewonnen. Het maakte haar een logische topfavoriet en die status maakte ze volledig waar. Een jaar later zou ze de afsluiter van het Ardennendrieluik wederom winnen, waardoor zij zich na vijf edities voorlopig alleen recordhoudster mag noemen.

De rensters die Van der Breggen dit jaar kunnen evenaren zijn Annemiek van Vleuten, die in 2019 een solo vanaf de Redoute succesvol af wist te ronden, en Demi Vollering. Lizzie Deignan, die in het najaar van 2019 een van haar vele imposante overwinningen boekte, is voorlopig de enige niet-Nederlandse winnares. Dat was overigens ook de eerste editie waarvan meer live werd uitgezonden dan de laatste honderden meters.

Erelijst Luik-Bastenaken-Luik

2021: Demi Vollering

2020: Elizabeth Deignan

2019: Annemiek van Vleuten

2018: Anna van der Breggen

2017: Anna van der Breggen

Vorig jaar

Het valt nu moeilijk meer voor te stellen, maar vijf jaar geleden waren er weinig mensen die droomden dat Demi Vollering de topper zou gaan worden die ze nu is. Demi Vollering wel. Als ze het besluit neemt om vol voor het wielrennen te gaan en de juiste mensen om zich heen krijgt, blijkt haar droom om prof te worden niet alleen realistisch, maar raakt deze zelfs in een gigantische stroomversnelling.

In 2018 kan de al flink bijgeslepen diamant dankzij enkele zeer sterke prestaties rekenen op de interesse van allerhande profploegen. Uiteindelijk komt het rond met Parkhotel Valkenburg, waarvoor ze een jaar later de stenen uit de straat rijdt. Op haar checklist wordt de ene na de andere doelstelling afgevinkt: eerste WorldTour-koers, eerste finale in een WorldTour-koers, eerste overwinning, eerste WK-deelname en zelfs al een eerste podiumplaats in een monument, als we Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen zo mogen noemen.

Op het ereschavot vloeien de gelukstranen rijkelijk. Tegelijkertijd is er de vaststelling dat ze, als getalenteerd bloemiste, de bloemen voor de podiumceremonie een stuk mooier had kunnen schikken, maar dat mag voor Vollering de pret absoluut niet drukken. Voor velen is die wedstrijd een eerste echte kennismaking met een nieuwe topper in het vrouwenpeloton.

Twee jaar later rijdt Vollering bij de beste ploeg ter wereld. Sterker nog: ze wordt tijdens Luik-Bastenaken-Luik uitgespeeld als kopvrouw. Nadat ze zich tijdens de Waalse Pijl met succes wegcijferde in dienst van Anna van der Breggen is het op weg naar Luik tijd voor een wederdienst van jewelste.

De eerste lustrumeditie van de koers wordt een flinke uitputtingsslag, met als resultaat vijf rensters die na de Rôche-aux-Faucons om de zege gaan strijden. Het duo van SD Worx zit erbij. Ze moeten alleen nog even zien af te rekenen met Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma en Annemiek van Vleuten. Geen eenvoudige opgave, maar na een zeer lange lead-out van de wereldkampioene maakt Vollering – intrinsiek de snelste – het keurig af, met meer mooie vreugdetranen als logisch gevolg.

Eindklassement Luik-Bastenaken-Luik 2021

1. Demi Vollering (SD Worx) in 3u54m31s

2 Annemiek van Vleuten (Movistar) z.t.

3 Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) z.t.

4 Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) z.t.

5 Anna van der Breggen (SD Worx) op 2s

Parcours

Wie al eens heeft gefietst in het gebied tussen Luik en Bastenaken weet dat biljartvlakke wegen er weinig voorkomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een zeer heuvelachtige route ligt te wachten op het peloton. Met een afstand van 142,1 kilometer is het de langste editie ooit.

Vanuit de stad der Bastognekoeken golven de rensters richting een in koers nog niet eerder bezochte klim: de Côte de Mont-le-Soie is de eerste in het rondeboek vermeldde klim van de dag. Op de top liggen er vijfhonderd euro klaar voor de eerste die de top passeert, en dit is ook bij de overige hellingen het geval. Mooi meegenomen, zeker als je weet dat enkel de eerste vijf in de daguitslag meer prijzengeld krijgen uitgekeerd – € 12.500, € 3000, € 1800, € 100, en € 700.

Vanaf deze eerste beklimming krijgt het wedstrijdprofiel ongeveer de vorm van het lemmet van een kartelmes. Op de Côte de Wanne zullen een hoop rensters al een inschatting kunnen maken over hun kansen. Een nieuwe afdaling brengt de karavaan richting het plezierige stadje Stavelot, al zullen een hoop rensters vermoedelijk niet al te veel plezier beleven aan de pittige Haute-Levée, die met name in het begin behoorlijk heftig uit de hoek kan komen.

Schoonheidsprijzen zal de derde klim van de dag vermoedelijk niet snel krijgen. In de westelijke uitloper van het Rijnlands leisteenplateau zijn veel mooiere beklimmingen te vinden. De Col du Rosier, klim vier, bijvoorbeeld. Na de enige col op het parcours te zijn afgedaald, wordt Spa bereikt. Een bezoekje aan de plaatselijke thermen, sinds vorig jaar op de UNESCO-Werelderfgoedlijst als onderdeel van de historische kuuroorden van Europa, zit er echter niet in.

Hoewel de Côte de Desnié zeker geen peulenschil is, staat de helling in schril contrast met de daaropvolgende beklimming. Dat is namelijk de mythische Côte de La Redoute, bij wielerliefhebbers misschien wel de meest beroemde parallelweg ter wereld, waar zowel in 2019 als 2020 de beslissende demarrage werd geplaatst. We weten niet of dat dit jaar opnieuw het geval zal zijn, wel is zeker dat de meeste rensters dan al wel zullen weten of er nog een mooie voorjaarsafsluiter in zit.

De Côte de Forges is na een editie alweer uit het parcours gehaald, waardoor het na de Redoute al bijna uit is met de klimpret. Gelukkig wacht er nog één beklimming om het af te leren. De Côte de la Roche-aux-Faucons is een genadeloze tweetrapsraket, waarna het in dalende lijn richting de Quai des Ardennes gaat. Op enkele meters van de plek waar de Ourthe in de Maas stroomt, weten we tenslotte wie er met de overwinning vandoor gaat.

Zondag 24 april: Bastenaken – Luik (142,1 km)

Start: 08.35 uur

Finish: tussen 12.15 en 12.45 uur

Hellingen Luik-Bastenaken-Luik 2022 Côte de Mont-le-Soie (1,7 km à 7,9%) – na 53,6 km

Côte de Wanne (3,6 km à 5,1%) – na 60 km

Côte de la Haute-Levée (2,2 km à 7,5%) – na 69,8 km

Col du Rosier (4,4 km à 5,9%) – na 81,8 km

Côte de Desnié (1,6 km à 8,1%) – na 97,9 km

Côte de la Redoute (2,1 km à 8,9%) – na 110,6 km

Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km à 11%) – na 127,4 km

Favorieten

Dat ze in sommige grote wedstrijden mee zou doen om de zege, akkoord. En dat Marta Cavalli met wat geluk een mooie koers zou kunnen winnen, oké. Maar dat de Italiaanse zo’n majestueus voorjaar zou rijden met winst in de eerste twee Ardense klassiekers? Nee, dat hadden we niet meteen voorzien, zeker haar machtsvertoning in de Waalse Pijl niet. Het geeft nog maar eens aan hoe onvoorspelbaar het wielrennen soms toch kan zijn. Maar het is evident dat Cavalli in hoogvorm verkeert.

FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope zal daarom ook in Luik-Bastenaken-Luik graag voor haar gaan rijden, al zijn er best situaties denkbaar waarin Brodie ‘MVP’ Chapman als vooruitgeschoven post zal meespelen om de zege. Maar we richten ons logischerwijs op Cavalli: na Davide Rebellin (2004), Philippe Gilbert (2011) en Anna van der Breggen kan ze dus de vierde worden die de Ardennenhattrick scoort. Alleen daarom verdient ze eigenlijk al vier sterren, al zal het een bijzonder taaie kluif worden.

Maar dat moet ze dan nog wel even doen. En dat valt natuurlijk niet mee. Hoe sympathiek ze ook mag zijn, haar collega’s zullen haar de overwinning niet cadeau doen. SD Worx zou bijvoorbeeld toch ook graag nog een overwinning meegraaien. Dan denken we allereerst aan titelverdedigster Demi Vollering. Met een overwinning in de Brabantse Pijl, een tweede plek in de Amstel Gold Race en plek drie op de Muur van Hoei is het de afgelopen weken zeker niet slecht geweest…

Maar ze zou graag nog een kers zetten op de toch al prima smakende voorjaarstaart van de ploeg. Het iets minder mooie weer speelt alvast lichtjes in haar voordeel. Met haar sprint heeft ze, als ze er na de Roche-aux-Faucons nog bij zit, een geweldig wapen achter de hand, al zal ze nu wel geen tien kilometer lange lead-out krijgen. Het zal dus voor Vollering ook zaak zijn om zo nu en dan eens een aanval te pareren. Of wie weet trekt ze zelf wel ten aanval zoals in de Brabantse Pijl?

Vergist u zich niet: Ashleigh Moolman-Pasio – zeer sterk, maar een tikje ongelukkig in de Waalse Pijl – en Niamh Fisher-Black zijn uitstekende rensters die het ver kunnen schoppen, maar ze zijn niet van het kaliber Anna van der Breggen. Desalniettemin kunnen ze prima winnen, als het tactische plan in hun voordeel uitpakt. En dat is in een koers als deze geen onrealistisch scenario.

In de Waalse Pijl bevestigde Movistar dat ze als ploeg weer zijn gegroeid. We zagen ze met serieus wat namen in de finale. Arlenis Sierra bijvoorbeeld. Geen renster die andere ploegen mee willen nemen naar de sprint, maar Movistar zal ongetwijfeld mogelijkheden zien om dat wel te doen. Anticiperen zal daarbij een toverwoord worden, want als de beste klimsters ter wereld gaan, moet de Cubaanse wielerhoop toch passen.

Over klimsters gesproken: Sierra’s illustere ploeggenote Annemiek van Vleuten leek lang af te stevenen op haar eerste zege in de Waalse Pijl, maar Cavalli klopte haar op waarde. Het grote voordeel voor Van Vleuten is dat de beklimmingen in Luik-Bastenaken-Luik een stuk langer zijn, een stuk minder explosief ook. Als het aankomt op haar kwaliteiten, kan ze stevig uitpakken op de nijdige hellingen in de finale. Dan zal het aan haar zijn om de concurrentie te lossen.

Katarzyna Niewiadoma had tijdens de Waalse Pijl niet haar allerbeste dag. Het is de vraag of dat eenmalig was, of dat Canyon-SRAM beter naar een andere kopvrouw kan zoeken. Met Elise Chabbey, Soraya Paladin en zeker ook Pauliena Rooijakkers – die zich in alle heuvelklassiekers prima heeft laten zien – heeft de formatie in ieder geval mogelijkheden genoeg. Desondanks is Niewiadoma de grootste kans op succes.

Het zou stom zijn om Elisa Longo Borghini niet op te schrijven voor deze wedstrijd. De trotse winnares van Parijs-Roubaix had tijdens de Waalse Pijl nog wat last van haar inspanningen, maar haar zesde plaats was ook weer niet dramatisch. Trek-Segafredo, dat wel houdt van een tactische koers met meerdere pionnen, zou misschien ook nog kunnen rekenen op Shirin van Anrooij. Of kan nu de kaart Lucinda Brand eens worden getrokken? Ook zij zou het best eens af kunnen maken. Met haar vorm is alvast niets mis, zo bewees ze in Parijs-Roubaix.

Liane Lippert liet tijdens de Waalse Pijl nog maar eens zien dat ze gewoon lekker van voren meedoet in het betere heuvelwerk. Ook voor Luik-Bastenaken-Luik schrijven we de sterke Duitse op. Niet dat ze zomaar de koers naar haar hand zal zetten, maar ze maakt wel onderdeel uit van een clubje rensters dat op een uitstekende dag de grootste favorieten kan verrassen. Binnen dezelfde ploeg scharen we ook Juliette Labous tot dat selecte gezelschap.

De sprint van Lippert is ook een stuk beter dan die van Mavi García, wat misschien lichtjes in het voordeel spreekt van de Duitse. Maar bergop is de 38-jarige Spaanse kampioene normaliter in het voordeel. Enige nadeel is dat ze eigenlijk alleen weg moet rijden om Luik-Bastenaken-Luik te winnen, en dat is in dit deelnemersveld beslist geen gemakkelijke opgave. Met Sofia Bertizzolo en Erica Magnaldi heeft ze wel enkele ploeggenotes om zich heen die ook ver kunnen komen.

Komen we aan bij de echte outsiders, ofschoon we daar ook al een paar van hebben genoemd. U kunt bij diverse wedkantoren bijvoorbeeld flink wat geld winnen als u inzet op Ane Santesteban en Amanda Spratt van BikeExchange. Tegelijk zegt dit ook een en ander over hun kansen in de laatste heuvelklassieker, die zijn namelijk niet gigantisch groot. Als u dan toch al gaat gokken, kunt u uw zuurverdiende pietermannen beter inzetten op een van de hiervoor genoemde namen.

Het mooie aan wielrennen is dat outsiders het, mits de juiste koerssituatie en een gezonde dosis geluk, zo nu en dan toch kunnen in de allergrootste koersen. Dat zal Yara Kastelijn ook denken. Ze rijdt een alleraardigst voorjaar waarin ze zichzelf serieus kan meten met de besten ter wereld. Luik-Bastenaken-Luik lijkt een geschikte wedstrijd voor haar, net omdat de klimmetjes er nog wat langer zijn. We zijn razend benieuwd waar het schip van de Nederlandse hoop van Plantur-Pura zal stranden.

Sluiten we af met nog een rijtje interessante namen. Kruis bijvoorbeeld Rachel Neylan (Cofidis) eens aan op de voorlopige startlijst. Of wat te denken van een Olivia Baril (Valcar-Travel & Service), Krista Doebel-Hickok, Lauren Stephens (EF Education-Tibco-SVB) en Anouska Koster (Jumbo-Visma). Wijzigingen voorbehouden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Marta Cavalli

*** Demi Vollering, Annemiek van Vleuten

** Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma, Liane Lippert

* Mavi García, Arlenis Sierra, Ashleigh Moolman-Pasio, Lucinda Brand

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Geen stralende voorjaarszon zoals de voorbije WorldTour-koersen, maar een grauwe dag om het klassiekerblok af te sluiten. Een slechte dag wordt het niet, maar met een maximale temperatuur van een graad of negen aan het parcours en hier en daar kans op een verfrissend buitje zullen de Ardennen zich van een iets koelere kant laten zien.

De wielerliefhebber die niet de kans heeft om langs het parcours te staan, heeft dankzij de televisie en allerhande streamingdiensten voldoende mogelijkheden om de actie te bekijken. Vanaf 11.30 uur beginnen Sporza op Eén, Eurosport (Player), GCN en NOS er aan.