Demi Vollering rondt ploegenspel SD Worx af in Luik-Bastenaken-Luik

Demi Vollering is de winnares van Luik-Bastenaken-Luik 2021. De Nederlandse van SD Worx wist in de straten van Luik naar de zege te sprinten, na perfect voorbereidend werk van wereldkampioene en ploeggenote Anna van der Breggen. Annemiek van Vleuten werd tweede, voor Elisa Longo Borghini.

Ook voor de vrouwen stond zondag 25 april in het teken van Luik-Bastenaken-Luik, de laatste klassieker van het voorjaar. Voor de eerste lustrumeditie besloot de organisatie een zwaarder parcours uit te tekenen, met in totaal zeven hellingen. De rensters moesten vandaag al vroeg uit de veren, aangezien ze nog voor de klok van 9.00 uur werden verwacht in het centrum van Bastenaken voor de start.

Door enkele coronagevallen gingen we vandaag van start zonder de vrouwen van Team DSM en Parkhotel Valkenburg. Ook Ruth Winder, de Amerikaans kampioene en een van de schaduwfavorieten voor de overwinning, mocht niet starten na coronacontact met een besmet persoon van buiten de ploegbubbel. De overige toppers, denk aan een Annemiek van Vleuten of Anna van der Breggen, waren wel gewoon van de partij.

Meerdere aanvallen in de kiem gesmoord

Claire Faber en Silvia Zanardi waren in frisse omstandigheden de eerste aanvallers van de dag. Het duo wist al snel een aardige voorsprong bij elkaar te sprokkelen, maar het verschil met het peloton werd nooit echt groot. De twee vluchters bereikten de voet van de Côte de Wanne, de eerste helling op het parcours, met een bonus van drie minuten. Op deze klim reed Faber weg van Zanardi en vanaf dat moment was de Luxemburgse op zichzelf aangewezen.

Niet veel later werd Faber echter alweer opgeslokt door het peloton en was het aan Niamh Fisher-Black (SD Worx) om een tijdje voor het peloton uit te rijden, maar ook de Nieuw-Zeelandse werd al snel weer bijgebeend. Tayler Wiles (Trek-Segafredo), Lucie Kennedy (Team BikeExchange), Anouska Koster, (Jumbo-Visma), Elise Chabbey (Canyon-SRAM), Leah Thomas (Movistar) en Brodie Chapman (FDJ) reden naar het achterwiel van Fisher-Black en zo hadden we een kopgroep van zeven.

Koers ontploft op de Redoute

Maar ook deze vlucht was geen lang leven beschoren en dus was alles weer te herdoen met nog ongeveer vijftig kilometer op de teller. Fisher-Black was echter niet van plan om anoniem mee te koersen en ging nog maar eens in de aanval. De nog altijd maar 20-jarige renster hoopte zo als eerste de Côte de la Redoute te bereiken, maar tegen een aanstormend peloton viel niks te beginnen. Op de flanken van de iconische klim werd vervolgens het kaf van het koren gescheiden.

SD Worx besloot nog maar eens de knuppel in het hoenderhok te gooien, met ditmaal Ashleigh Moolman-Pasio in een hoofdrol. De Zuid-Afrikaanse klimster kreeg Kristine Aalerud en Marta Cavalli met zich mee, maar de Noorse en Italiaanse bleken niet sterk genoeg om Moolman-Pasio te volgen tot de top. Vlak voor de bergsprint kwam er vanuit de uitgedunde favorietengroep een tegenreactie van Cecilie Uttrup Ludwig en de Deense reed in een ruk naar Moolman-Pasio.

Brand, Uttrup Ludwig en Moolman vinden elkaar

Op de uitloper van de Redoute zagen we ook de andere favorieten, Elisa Longo Borghini, Van Vleuten, Van der Breggen en Marianne Vos, een inspanning leveren om weer vooraan aan te sluiten. In de wat meer dalende kilometers naar de Côte de Forges werd er vervolgens even getwijfeld in het elitegroepje en dit bleek voor Moolman-Pasio, Uttrup Ludwig en Lucinda Brand het sein om een nieuwe aanval op poten te zetten.

De voorsprong van Brand, Uttrup Ludwig en Moolman-Pasio liep al snel op tot een halve minuut, maar Movistar (de ploeg van Van Vleuten) wist net op tijd de troepen te verenigen en een georganiseerde achtervolging op touw te zetten. Hierdoor bleef het verschil in aanloop naar de Forges schommelen rond de twintig seconden en dus kon er nog van alles gebeuren in deze Luik-Bastenaken-Luik. Op de voorlaatste klim gebeurde er alleen vrij weinig.

In de groep der favorieten besloten de toppers hun krachten te sparen voor de Roche-aux-Faucons. Brand, Moolman-Pasio en Uttrup Ludwig reden in aanloop naar de ‘Valkenrots’ nog wel voorop, maar deden dit ook met de nodige reserve, uit angst voor de steile flanken van de slotklim. De drie vluchters werden nog voor het opdraaien van de helling opgeslokt door de eerste groep, aangevoerd door de vrouwen van SD Worx.

Favorieten laten zich zien op La Roche-aux-Faucons

Al vrij snel na het opdraaien van de klim nam Van der Breggen de koers in handen. De wereldkampioene wist vanuit het zadel een enorm strak tempo op te leggen en hierdoor spatte de favorietengroep uiteen. De overige toppers beten hun tanden stuk op het tempo van Van der Breggen, maar met nog enkele honderden meters te klimmen zagen we dan toch een paar speldenprikken van Demi Vollering en Katarzyna Niewiadoma.

Dit leek de doodsteek voor Vos en Uttrup Ludwig, die moesten passen op de steilste stroken van de Roche-aux-Fauxons, maar in de vlakkere kilometers richting de uitloper toch weer wisten aan te sluiten. In het eerste groepje met Van der Breggen, Van Vleuten, Vollering, Longo Borghini en Niewiadoma werd er namelijk te veel naar elkaar gekeken. Vos leek zo de Roche-aux-Faucons te overleven, maar op de lastige uitloper werd er opnieuw gedemarreerd.

Elitegroepje koerst richting Luik, Vollering maakt het af

Dit keer was het Van Vleuten die het probeerde met een alles-of-niks aanval. De Europees kampioene had zich tot dan toe redelijk afzijdig gehouden, maar door de versnelling van Van Vleuten werd het elitegroepje nogmaals uit elkaar gereden. Een knokkende Vos, Moolman-Pasio en Uttrup Ludwig moesten opnieuw passen en dit keer was het definitief. Longo Borghini, Niewiadoma, Van Vleuten, Van der Breggen en Vollering zaten aan de goede kant van de streep.

Niet onbelangrijk: met Van der Breggen en Vollering waren twee rensters van SD Worx vertegenwoordigd in de eerste groep. Van der Breggen, afgelopen woensdag nog glansrijk winnares van de Waalse Pijl, zette zich zonder blikken of blozen op kop van de groep en trok duidelijk de kaart-Vollering. De vijf koploopsters reden zo in gestrekte draf naar de laatste kilometer. Verdere aanvallen bleven uit in de laatste honderden meters en dus kregen we een sprint om de zege.

Van der Breggen wist de spurt perfect in te leiden en haar ploeggenote Vollering wist Van Vleuten vervolgens vakkundig te remonteren. Het is voor de 24-jarige renster de grootste zege uit haar nog prille carrière. Van Vleuten moest in Luik genoegen nemen met een tweede plek, voor Longo Borghini, Niewiadoma en een juichende Van der Breggen. Marianne Vos won anderhalve minuut later de sprint voor de zesde plaats.