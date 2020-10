Deignan soleert naar zege in Luik-Bastenaken-Luik, Van Dijk derde zondag 4 oktober 2020 om 12:25

Lizzie Deignan heeft de vierde editie van Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen op haar naam geschreven. De Britse renster van Trek-Segafredo wist een lange solo met succes af te ronden. Grace Brown finishte na een sterke slotfase als tweede, een blije Ellen Van Dijk kwam als derde over de streep.

Wie klopt Anna van der Breggen vandaag in Luik-Bastenaken-Luik? Dat was de hamvraag voor de start van de Waalse klassieker. De wereldkampioene van Boels-Dolmans is in bloedvorm en won afgelopen woensdag nog met verve de Waalse Pijl. Van der Breggen moest het opnemen tegen onder meer Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Elisa Longo Borghini, Cecilie Uttrup Ludwig en Demi Vollering.

Sterke kopgroep begint met voorsprong aan de Redoute

De vrouwen reden een strak tempo richting de zwaarste beklimmingen van de dag, waardoor het lange tijd vergeefs wachten was op een vroege vlucht. Pas na tachtig kilometer koers wisten negen sterke dames weg te rijden uit het peloton. De namen: mede-favorieten Vos en Lizzie Deignan, Grace Brown, Amy Pieters, Ellen van Dijk, Juliette Labous, Marlen Reusser, Katrine Aalerud en Hannah Barnes.

Deignan bleek over een begenadigde dag te beschikken en de oud-wereldkampioene kwam als eerste boven op de iconische Col de la Redoute. De achtervolgsters werden in het defensief gedwongen, net als de grootste favorieten voor de zege. Toppers als Van Vleuten, Uttrup Ludwig en een sterke Vollering volgden op anderhalve minuut van Deignan, Van der Breggen moest na mechanische pech vlak voor de Redoute nog meer terrein goedmaken.

Deignan begint aan solo richting Luik

Deignan besloot alleen door te gaan na de beklimming van de Redoute, op weg naar La Roche-aux-Faucons. In de achtervolgende groep (met daarin Vos) werd wel goed rondgedraaid, maar het verschil met een ontketende Deignan werd alsmaar groter. De groep Van Vleuten-Van der Breggen volgde inmiddels al op meer dan twee minuten. De twee kampioenen speelden vandaag een rol in de marge.

Deignan begon met een minuut voorsprong aan de laatste beklimming van Luik-Bastenaken-Luik. Op de steile Roche-aux-Faucons probeerde Brown met een ferme demarrage nog naar de eenzame Deignan te rijden. De Australische wist het verschil aanvankelijk te halveren, maar bleef vervolgens hangen op een dertigtal seconden. Deignan had de situatie ogenschijnlijk onder controle, maar mocht zich zeker nog niet rijk rekenen.

Sterke Brown laat Deignan nog zweten

De eenzame leidster kreeg namelijk nog de lastige uitloper van de Roche-aux-Faucons voor haar kiezen. Het verschil met Brown liep terug tot 25 seconden, en dat met nog ruim tien kilometer te gaan. Deignan moest nog een tijdrit uit haar benen persen over de brede en voornamelijk vlakke wegen richting de Boulevard d’Avroy in Luik. Dit bleek het geliefkoosde terrein van de betere hardrijdster Brown.

De renster van Mitchelton-Scott deed er alles aan om het gat te dichten, maar Deignan wist stand te houden in de laatste kilometer. Brown moest na een sterke wedstrijd genoegen nemen met de tweede plaats, op negen seconden van winnares Deignan. Ellen van Dijk won twee minuten later het gevecht voor de derde plaats en wist het feestje voor Trek-Segafredo compleet te maken. Marianne Vos werd vierde, Amy Pieters vijfde.