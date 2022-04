Van Vleuten ging tot het gaatje op Muur van Hoei: “Het werd zwart voor mijn ogen”

Annemiek van Vleuten kwam net tekort om de Waalse Pijl te winnen. Ze moest op de Muur van Hoei haar meerdere erkennen in Marta Cavalli, die eerder ook al de Amstel Gold Race won. “Ik heb precies volgens plan gereden, dus ik kan er mee leven”, zegt de Nederlandse voor de camera van de NOS.

“Marta is gewoon in geweldige vorm, dat heeft ze in de Amstel Gold Race ook al laten zien. Zij heeft iets extra’s nu”, aldus een berustende Van Vleuten. “Andere jaren heb ik altijd wel een fout gemaakt, maar nu heb ik precies kunnen doen wat ik wilde. Met dank aan het team, dat me goed hielp in de finale. Als ik mezelf iets zou kunnen verwijten, zou ik boos zijn. Maar nu sta ik hier met een mooie tweede plek. Ik heb gestreden en niets laten liggen.”

Van Vleuten had echt alles gegeven, benadrukt ze nog eens. “Ik moest echt diep gaan, het werd zwart voor mijn ogen. Dat heb ik niet vaak. Ze kwam naast me en ik wilde alles blijven geven tot aan de finish. Ik dacht: ik hark het nog uit mijn kleine teen, maar het werd volledig zwart voor mijn ogen. Ik ben op waarde geklopt.”