woensdag 20 december 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Exact Cross Mol 2023 – Het allereerste duel tussen Van der Poel en Van Aert

We mogen ons vrijdag opmaken voor de eerste tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, aan de flanken van het Zilvermeer van Mol. Wie haalt al het beste niveau? En hoelang duurt het voor de ene de andere kwijtspeelt? WielerFlits blikt vooruit op de strijd bij de mannen en de vrouwen.

Historie

Laatste winnaars Mol

Mannen

2022: Wout van Aert

2021: Wout van Aert

2020: Niet verreden

2019: Mathieu van der Poel

2018: Corné van Kessel

2017: David van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Wout van Aert

2013: Klaas Vantornout (BK)

Vrouwen

2022: Shirin van Anrooij

2021: Lucinda Brand

2020: Niet verreden

2019: Laura Verdonschot

2018: Sanne Cant

2017: Lucinda Brand

2016: Sanne Cant

2015: Sabrina Stultiens

2014: Jolien Verschueren

2013: Sanne Cant (BK)

Vorig jaar

Exact Cross 2022-2023

Uitslag Mol, mannen

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

3. Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers)

4. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads)

5. Quinten Hermans (Tormans)

Exact Cross 2022-2023

Uitslag Mol, vrouwen

1. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions)

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions)

3. Annemarie Worst (777)

4. Zoë Backstedt

5. Aniek van Alphen (777)

Parcours

Zand. Meer hebben we eigenlijk niet nodig om de veldrit in Mol te beschrijven, maar we zullen het toch doen. Op het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer, waar onder meer een zwemvijver met een bijhorend zandstrand ligt, wachten immers enkele mooie zandpassages.

Hier zijn trouwens ook de enige wijzigingen ten opzichte van vorig jaar te vinden. “De eerste passage langs de vijver is volledig identiek aan vorig jaar, maar voor de tweede – waar het vaak een groot deel lopen is – worden de renners nu meer parallel met de eerste passage gestuurd. Dat extra lusje is eruit. Dat is ook hoe het parcours met het Belgisch kampioenschap in 2013 was getrokken”, zegt Koen Monu van de organisatie. “En wel om publieks-technische redenen. De feesttent was anders te lastig bereikbaar.”

Een derde zandpassage vinden de renners bij de duin achterin het parcours. Daar is het vaak lastig in te schatten of men net wél of niet boven geraakt. Niet zelden kan dat kleine kloofjes teweegbrengen.

Verder wordt het parcours ook gekenmerkt door snellere stukken door het bos. Daarbovenop is er een technischere passage, met verschillende lusjes omhoog en omlaag, waardoor we echt wel de nodige afwisseling krijgen.

Programma en info

Programma vrijdag 22 december 2023

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Zilvermeer, 2400 Mol

Publieksinformatie

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €15 per stuk (tot en met donderdag 22 december) via de website van de organisatie. Op de cross zelf zijn er ook nog tickets aan de kassa beschikbaar. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Website Exact Cross

Deelnemerslijsten nog niet beschikbaar

Favorieten mannen

Het eerste duel tussen wereldtoppers Wout van Aert en Mathieu van der Poel, is er eentje waar we reikhalzend naar uitkijken! Daags voor de Wereldbekercross in Antwerpen, waar ook Tom Pidcock aan de start staat, gaan de twee al wat zandgevoel opdoen langs de flanken van het Zilvermeer. Ook vorig jaar waren de twee overigens aanwezig in Mol. Toen ging de zege naar goede loper Van Aert, maar die heeft al aangegeven dit jaar minder op de cross te focussen dan toen.

Mathieu van der Poel is onze duidelijke topfavoriet. Bij zijn seizoensdebuut in Herentals had hij amper twee minuten nodig om de tegenstand af te schudden. Eén Skiberg was voldoende. Van der Poel is duidelijk met een verschroeiende conditie teruggekomen van zijn trainingsstage, maar dat wil niet zeggen dat hij nu al op zijn best is. “Ik heb een goede basis, maar de intensiteit kan volgens mij nog beter. Pas tegen het WK moet ik zorgen dat ik er tweehonderd procent sta, zoals ik vorig jaar heb gedaan”, klonk het aan onze microfoon na Herentals.

Wout van Aert heeft alleen de cross in Essen op zijn conto. Naar eigen zeggen om al een beetje crossgevoel op te doen, vooraleer hij op stage met Jumbo-Visma vertrok. “De crossfiets, die gaat niet mee op stage”, klonk het achteraf. Of we een super-Van Aert moeten verwachten, is dan ook maar de vraag. Wat wel zeker is: op het stoempersparcours van Essen was hij best indrukwekkend, van zodra hij het gashendel induwde. Benieuwd wat dat geeft tegen Van der Poel in het zand.

Zoek in Mol overigens niet naar renners van Pauwels Sauzen-Bingoal of Baloise Trek Lions bij de mannen. Zij focussen zich allemaal uitsluitend op de cross van de dag nadien in Antwerpen. Van der Poel heeft wél een aantal ploegmaats weten te overtuigen om de oversteek te maken. Quinten Hermans – die nog altijd hoopt op een WK-selectie, Val di Sole-revelatie Niels Vandeputte, Gianni Vermeersch en Timo Kielich maken ook allemaal aanspraak op die derde podiumplaats in Mol.

Verder komt ook Toon Vandebosch aan de start, net als Vincent Baestaens, de Tsjech Michael Boros, Arne Baers, Anton Ferdinande en Daan Soete. Een mooie kans voor die jongens om zich dik in de top 10 te rijden.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Wout van Aert, Niels Vandeputte

* Quinten Hermans, Gianni Vermeersch, Toon Vandebosch

Favorieten vrouwen

Minder spanning verwachten we bij de vrouwen, waar het aantal afzeggers niet min is. Wanneer we de startlijst van de Wereldbeker op het strand in Antwerpen naast die van de Zilvermeercross leggen, valt de afwezigheid van wereldkampioene Fem van Empel, Nederlands kampioene Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Marion Norbert-Riberolle en Sara Casasola meteen op.

Vrouw in vorm Lucinda Brand tekent wel present. Zij verdient alle credits voor haar prestatie in Herentals. Ze was namelijk de eerste dit seizoen die het Fem van Empel tot in het bittere eind lastig kon maken. Het kwam zelfs tot een sprint tussen de twee, waarin Brand jammer genoeg voor haarzelf aan het kortste eind trok. Maar het was wel een prestatie waar ze op kan voortbouwen, na een goed trainingskamp met Lidl-Trek.

Ploegmaat bij Baloise Trek Lions, Shirin van Anrooij, zoekt nog wat naar haar beste crossbenen, maar allicht dat ze in een minder stevig deelnemersveld beter uit de voeten komt. “Net als vorig jaar is haar start minder, maar nu is het verschil dat we er minder tijd in kunnen investeren om het weer beter te maken”, legt ploegleider Eric Braes haar voorlopige gebreken uit. “Ze heeft een aantal weken rust genomen en is naar Spanje gegaan met de wegploeg. Ik denk wel dat hoe meer crossen ze weer gaat rijden, hoe beter dat zal worden.”

Het is ook uitkijken naar Zoe Backstedt, die in Namen terug in de cross keerde na bijna een maand afwezigheid. Hoe goed het voordien was met podiumplekken in Dendermonde en Dublin, zo lastig was het op de Citadel met eindplaats nummer 26. Toeval? Anders staan ook de zandspecialiste Laura Verdonschot, Aniek van Alphen, Manon Bakker, Denise Betsema en Anna Kay te trappelen voor een mooie notering.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Shirin van Anrooij, Zoe Backstedt

* Aniek van Alphen, Laura Verdonschot, Manon Bakker

Weer en TV

Volgens weersite Meteovista zou het vrijdag weleens een regenachtige bedoeling kunnen worden in Mol. De hele dag zou de neerslag op het Zilvermeer neerdwarrelen, zo’n 6,5 mm in totaal. Met een windkracht van 4 Beaufort en temperaturen tot 9 graden Celsius wordt het niet bepaald aangenaam.

Sporza is vrijdag vanaf 13.30 uur van de partij voor een live-uitzending van zowel de mannen als vrouwen eliterenners. Nederlandse kijkers kunnen tien minuten later terecht op Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+.