Niels Bastiaens • zondag 10 december 2023 om 09:20

Wout van Aert over zijn liefde voor de cross: “Voor mij is dit spelen in het slijk”

Interview Het had soms iets mistroostig: Wout van Aert, zwoegend in een kapotgereden veld in de Noorderkempen. Bovendien in de gietende regen, zonder veel concurrentie. Maar Van Aert zelf? Die hoorde je achteraf allesbehalve klagen. De 29-jarige renner van Jumbo-Visma wil dan wel alles uit de kast halen om in de klassiekers de beste versie van zichzelf te zijn, de cross is en blijft de discipline van zijn hart. Zo bevestigt van Aert aan onder andere WielerFlits.

“Als je dit niet graag doet, dan denk ik dat je ’s ochtends beter zegt dat je een beetje keelpijn hebt en afhaakt”, lacht Van Aert bij de aanwezige media in Essen. “Het is misschien vreemd om te begrijpen voor de mensen, maar voor mij is een beetje spelen in het slijk iets wat ik al lang graag doe. Elke ronde op de fiets proberen te blijven, de juiste lijnen zoeken in de modder, blijft voor mij een fantastische uitdaging. Het beste uit mezelf halen, dat probeer ik elke keer.”

De regenachtige omstandigheden deerden de drievoudige wereldkampioen veldrijden zelfs niet: hij laat maar wat graag de modderduivel in zichzelf los. “Ik heb onderweg niet eens aan de regen en de koude gedacht. Ik heb daar eigenlijk altijd goed tegen gekund, en dat was vandaag niet anders. Hoe helser de omstandigheden, hoe liever ik het zelfs heb. En al helemaal in de cross.”

Extra fijn voor Van Aert: anders dan andere jaren kan hij deze winter crossen zonder ook maar enige druk. Zoals hij ’s ochtends tegen WielerFlits bevestigde: het veldrijden wordt voor hem veel minder belangrijk en dat was een keuze van het verstand. “Ik heb niet het gevoel dat ik zo’n cross moét winnen”, legt Van Aert uit. “Ik wil me gewoon amuseren. Maar als de overwinning er toch bijkomt, is dat alleen maar een bonus. Alleen geen doel op zich.”

Op stage zonder crossfiets

De komende weken mag Van Aert zich opmaken voor betere omstandigheden, want maandag vertrekt hij al naar het Spaanse Denia. “Daar staat de ploegstage met Jumbo-Visma gepland”, zegt de Kempenaar. “Aansluitend volgt de ploegenpresentatie en daarna zal de kerstperiode er weer heel snel zijn. Ik ben toch ook blij om naar Spanje te gaan. De voorbije weken heb ik al een aantal keer op het punt gestaan om naar de zon te trekken, omdat het weer hier zo slecht was om op de weg te trainen.”

De focus zal daar logischerwijs niét op het crossen liggen, ook al moet hij het vanaf 22 december in Mol ook opnemen tegen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. “Wat er exact op de planning staat, moet je aan mijn trainer vragen. Maar wat vaststaat: de crossfiets gaat niet mee. De tijd dat er gewoon uren worden gemaakt op de fiets ligt al lang achter ons. Elk trainingsschema is erop gericht om uw doelen te behalen, en voor mij zal dat dus ten volle in functie van het wegseizoen zijn. Ik hoop er weer een extra stap te zetten en kijk ernaar uit om samen met de ploeg op pad te zijn.”