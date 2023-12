Niels Bastiaens • dinsdag 19 december 2023 om 20:30

Twee redenen waarom de Zilvermeercross niet meer bij kunstlicht wordt verreden

De Zilvermeercross in Mol werd in 2014, 2015 en 2022 pas ’s avonds bij kunstlicht verreden, maar dat is dit jaar weer verleden tijd. De vrouwelijke en mannelijke profs starten ‘gewoon’ om respectievelijk 13.45 en 15.00 uur, en daar hebben de organisatoren twee goede redenen voor.

“De verlichting huren, is simpelweg te duur geworden”, stipt Koen Monu van de organisatie aan. De Superprestigecross van Diegem, de Nacht van Woerden en de cross in Rucphen zijn nu de enigen op de Europese kalender die het wel nog met kunstlicht doen.

De tweede reden, is volgens Monu een kalender-technische. “Nu we op de kalender daags voor de Wereldbeker van Antwerpen staan, leek het ons niet verstandig om renners tot laat in de avond op onze cross te houden. Door ze ’s middags te laten crossen, hoopten we op een sterker deelnemersveld.”

Met Wout van Aert en Mathieu van der Poel is Monu – die de cross in samenwerking met Golazo organiseert – in zijn opzet geslaagd. Ook Niels Vandeputte, Quinten Hermans en Gianni Vermeersch tekenen present. Bij de vrouwen zijn Lucinda Brand, Shirin van Anrooij en Zoe Backstedt blikvangers.