zondag 17 december 2023 om 10:48

De Zilvermeercross kwam tot stand op vraag van Belgian Cycling

De Zilvermeercross heeft met het gelijknamige recreactiedomein in het Kempische Mol een unieke locatie beet. Het witte zandstrand is wat het gebied zo uniek maakt, nochtans bestaat de wedstrijd nog niet lang. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Het was in de zomer van 2012 dat Koen Monu – net als een aantal andere organisatoren – door de Belgische Wielerbond werd gecontacteerd. Het Belgisch kampioenschap dat begin 2013 in de Gentse Blaarmeersen op de agenda stond, kon niet doorgaan. Na een negatief advies van brandweer, politie, groendienst, parkbeheerder en Volksgezondheid, kregen ze daar in Gent geen vergunning. De veiligheid van de renners en de toeschouwers kon in het park niet gegarandeerd worden. Dus moest Belgian Cycling op zoek naar een alternatief.

Monu, toen ook al organisator in Heusden-Zolder, zag het zitten om te depanneren. In zeven maanden tijd zette hij het BK op en rond het Molse Zilvermeer op poten. Niet dat daar nooit eerder gecrost werd. Sinds 2009 organiseerde Monu er samen met ploegleider Wilfried Peeters immers Boonen & Friends, een liefdadigheidsveldrit met wegrenners. Die vond vijf keer in zes jaar plaats en lokte onder meer toppers als Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Filippo Pozzato, André Greipel, Alessandro Ballan en Jakub Fuglsang naar Mol.

Ook het WK masters is al jaren gelinkt aan Mol. Maar de eerste UCI-cross voor profs, in organisatie van Monu, vond er dus pas begin januari 2013 plaats. Klaas Vantornout verraste die dag topfavorieten Sven Nys en Niels Albert en pakte de driekleur. Bij de dames behaalde Sanne Cant haar vierde (van ondertussen veertien) nationale titels.

Mol was jarenlang een avondcross, die bij kunstlicht werd verreden. Vanaf dit jaar stapt de organisatie daar voor het eerst weer van af. Het is overigens ook sinds 2022 dat men is toegetreden tot de Exact Cross.

Laatste winnaars Mol

Mannen

2022: Wout van Aert

2021: Wout van Aert

2020: Niet verreden

2019: Mathieu van der Poel

2018: Corné van Kessel

2017: David van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Wout van Aert

2013: Klaas Vantornout (BK)

Vrouwen

2022: Shirin van Anrooij

2021: Lucinda Brand

2020: Niet verreden

2019: Laura Verdonschot

2018: Sanne Cant

2017: Lucinda Brand

2016: Sanne Cant

2015: Sabrina Stultiens

2014: Jolien Verschueren

2013: Sanne Cant (BK)

De Zilvermeercross vindt in veldritseizoen 2023-2024 plaats op 22 december 2023.