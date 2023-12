Zeger Schaeken • woensdag 20 december 2023 om 11:32

Shirin van Anrooij crost met andere doelen in het achterhoofd: “Daarnaast is haar start een probleem”

Interview Shirin van Anrooij is minder goed aan haar veldritseizoen begonnen dan vorig jaar. Daar is volgens ploegleider Eric Braes echter een duidelijke reden voor. “Haar doelen liggen vooral in het wegseizoen, met name in de grote ronden”, vertelt Braes in gesprek met WielerFlits.

Begin december maakte Van Anrooij haar rentree in het veld. De jonge Nederlandse werd negende in Boom, een dag later eindigde ze als vijfde in Flamanville. Na een trainingsperiode met Lidl-Trek kwam ze in Namen weer in actie. Daar moest ze vrede nemen met de veertiende plaats. “Shirin heeft een probleem met haar start. Dat is wel een dingetje nu. Ze doet minder crosstrainingen dan de rest en dat zie je toch wel.”

Weinig crosstrainigen

Dat Van Anrooij minder specifieke trainingen op de veldritfiets doet heeft te maken met het wegseizoen in 2024, waar ze veel belang aan hecht. “Ze heeft een doel uitgesproken naar volgend jaar toe. Ze wil kijken wat ze kan doen in de grote rondes. Afgelopen jaar was goed en nu wil ze daar verder op bouwen. Wij volgen haar helemaal in die keuze en steunen haar, maar dan moet je wel keuzes maken.”

“Er zijn een aantal puntjes die nu wegvallen. Zoals vorig jaar is die start nu minder, maar nu is het verschil dat we er minder tijd in kunnen investeren om het weer beter te maken. Ze heeft een aantal weken rust genomen en is naar Spanje gegaan met de wegploeg. Ik denk wel dat hoe meer crossen ze weer gaat rijden, hoe beter dat zal worden”, aldus Braes.

Tour de France als grote doel

Van Anrooij hoopt het in de kerstperiode weer wat beter te doen. “Op zich verandert er niks aan haar doelen. Die waren er voor het seizoen en die houden we aan. We houden nu gewoon meer rekening met het wegseizoen. Welke wedstrijden daar belangrijk gaan zijn? Ik denk dat ze vooral naar de Tour gaat werken, daar wil ze schitteren. Ik vind dat ook logisch, ze heeft veel potentieel. Afgelopen seizoen heeft ze getoond dat ze heel wat in haar mars heeft.”

“Daarna, binnen twee of drie jaar, kunnen we nog altijd kijken of ze haar doelen heeft gehaald of niet. Wil ze dan weer meer gaan crossen? Dan staan we daar natuurlijk helemaal voor open. Daar mag je zeker van zijn. Alles hangt gewoon af van haar prestaties op de weg”, besluit Braes.

In de nieuwe RIDE Magazine staat een interview met Shirin van Anrooij waar ze vertelt over haar onbegrensde liefde voor haar familie, de vrolijkheid die ze steeds uitstraalt, haar trouwe hond Stella (die overal mee naartoe reist), haar studie en haar passie voor koken.